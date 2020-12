Catana regresa a Casanova

Este nuevo acercamiento a la poesía de Félix Francisco Casanova, un escritor que ha vuelto a la actualidad editorial con la edición del volumen Obras completas (Demipage, 2017), es distinto al que Catana había imprimido en otros trabajos en solitario y a dúo con Margarita Galván.

Otro concepto y texturas también distintas afloran en la nueva entrega discográfica que tiene al frente a Catana y Galván, y que se publica esta semana.. Cinco piezas escogidas del malogrado escritor, algunas de ellas frecuentadas anteriormente por el que fuera líder de Facies en el último tramo de su relato profesional y vital reciente, se reúnen en Por Casanova: Esta noche deseo ser, Síndrome, Día de Avalúo, El autobús de medianoche y Muertos de Bagatela son las cinco composiciones, que, al cuidado de Javier Monteverde en la grabación, producción y masterización, en Estudios Cezanne, en Las Rozas, Madrid, se gestaron a finales de julio de este 2020. Con arte y diseño de Nano Barbero, como single promocional se lanzó el videoclip de Día de avalúo, con realización de Alejandro Ramos.

Los dos músicos canarios se trasladaron a Madrid para abrir horizontes en la memoria de Casanova con la contribución de una banda de músicos de reconocida trayectoria: Carlos Catana a la voz, y Margarita Galván al piano, arropados por Tony Carmona, a la guitarra, teclados, arreglos y coros; Pedro Andrea, guitarras y arreglos; Quico González, bajo; y Javier Golón, batería y percusión.

Fue el guitarra Tony Carmona (Orquesta Mondragón, Joaquín Sabina, Luz Casal, Luis Eduardo Aute, Ara Malikian) quien condujo a Carlos Catana hasta Javier Monteverde. El propio Carmona le lanzó la posibilidad de trabajar algunos temas de Casanova, caso de Síndrome, que finalmente se incluye en este Ep. El también guitarrista Pedro Andrea (Cómplices y Miguel Bosé) ya había frecuentado la poesía de Casanova junto a Catana, y cuya colaboración quedó en el disco Como arena en el desierto (Los 80 Pasan Factura, 2019), junto a Marga Galván, David Elorriaga y Javier González.

"En este caso el protagonista es el poeta. Cuando abro un libro suyo cada día me sorprendo más; ahora leo versos de Félix que en una época no podía entender y su poesía es mi propio camino marcado", reflexiona Catana cuando se le pregunta por qué volver ahora, otra vez, al verso de Casanova.

"He elegido los poemas con los que más me identifico y cada vez que los repaso me sorprendo porque los poemas de Félix los lees viviendo la vida, porque a cada acontecimiento en la vida encuentras la respuesta en Casanova", señala.

Con anterioridad a Por Casanova, Carlos Catana y Margarita Galván han frecuentado la obra de Félix Francisco Casanova. Es el caso de Catana 2 (Los 80 Pasan Factura, 2017), donde además del autor de Música de ozono se reparaba en textos de Leocadio Ortega, Severo Martín Cruz, Domingo Acosta Guión y Juvenal Casañas.