La segunda edición del festival Rock & Books se celebra entre el 15 y 25 de octubre en la Alameda de Colón, en la capital grancanaria, tiene practicamente cerrada la programación de música en directo con más de una veintena de artistas confirmados. Bandas y solistas como la violinista Judith Mateo, Papaya, Foxy Mammals, Ma Pogo, The Bucannan, Flor de Canela, Hackers, Subresiduos o Ron Voodoo, entre otros, son parte del brazo musical de Rock & Books en 2020.

Con una oferta que se desdobla entre conciertos, presentación de libros, encuentros con los autores, y mesas de debate, la organización ya ha activado la maquinaria pese al escenario de alerta sanitaria.

En lo musical, Rock & Books se inaugura el jueves 15 de octubre con los directos de las bandas locales Basic Needs, Polen y Modofocoide. El viernes 16, actúan la violinista rockera Judith Mateo, en una noche de estreno de los tinerfeños Ma Pogo, y que completan Sergio Franquis, Flor de Canela y Miss Mensi.

El sábado 17 toman el relevo Dácil Santana, Said Muti y Gum-Berro, mientras que el domingo 18 se reserva para Sito Morales, The Bucannan e Introversion. La agenda de conciertos se activa el jueves 22 con The Zeronaut, Subresiduos y RockRose; el viernes 23, actúan Papaya, Lunático & Elevators Band y Esquinzo; y el sábado 24, noche de rock con Foxy Mammals, Hackers y Ron Voodoo. El domingo 25 se clausura con el espectáculo Kids Rock History.

Letras y teatro

Propuestas de teatro social con el montaje Revolución Doméstika, un texto de Ester Carrillo Benedito y dirección de Selenia Arnau, el domingo 18, se asoman a Rock & Books. En lo literario, el festival ha confirmado la presencia de escritores y escritoras como Andrea Abreu, que presenta Panza de burro, el día 15; Josefa Molina, con Ideales perdidos, el sábado 17; Vicente Martín, con La Kima, el jueves 22; y Servando Rocha, con El año que vivimos enmascarados, el sábado 24.