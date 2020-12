La sala San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) clausura este domingo, 13 de septiembre, el proyecto expositivo El canon rebelde (The Wayward Canon), primera exposición en España del artista británico Mark Aerial Waller, que se exhibe en este espacio desde el mes de febrero.

La muestra se puede visitar con entrada libre y gratuita, en el horario habitual, de martes a sábado, de 10.00 a 21.00 horas, y domingos de 10.00 a 14.00 horas. Las nuevas medidas sanitarias incluyen el control de temperatura en la entrada, el uso de gel hidroalcohólico y la distancia interpersonal.

Esta muestra, comisariada por la historiadora del arte grancanaria afincada en Países Bajos, Gemma Medina, plantea un recorrido por el trabajo de Waller a través de una selección de obras representativas de sus casi 25 años de trayectoria artística, e incorpora una nueva pieza creada expresamente para la exposición en el CAAM, The flesh is gone of course... (Por supuesto su piel ha desaparecido?).