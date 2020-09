'Candy Kid' fue el primer 'foodie'

Viejas historias arrastran otras. Las de los autocines, de los que ahora se habla como alternativa a las salas cerradas, me traen el recuerdo de Vincent Price, aquel actor de Misuri que se especializó en papeles espeluznantes y macabros en películas de bajo presupuesto, con un refinamiento superior al del cualquier otro. No quiero ser el único en acordarme de Price. Nadie recitó El Cuervo como él. Si Edgar Allan Poe hubiera podido elegir el rapsoda de su poema más famoso no lo habría dudado. Quoth the Raven Nevermore.