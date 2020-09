El escritor Ken Follett, quien publica 'Las tinieblas y el alba' (Plaza & Janés), precuela de 'Los Pilares de la Tierra', ha afirmado que la Sagrada Familia de Barcelona es "el edificio más sorprendente y alucinante" que haya visto en su vida.

"La catedral más alucinante de toda España está en Barcelona y es la Sagrada Familia. Es el edifico más sorprendente que he visto en mi vida, tiene el esqueleto de una catedral normal, pero luego es algo sorprendente. A Gaudí no le gustaban las líneas rectas, a diferencia de otros arquitectos: uno sale de sus edificios pensando por qué no se utilizan las curvas", ha bromeado el escritor durante la rueda de prensa de presentación de su nuevo libro.

Pese a que en esta rueda de prensa virtual han estado presentes numerosos periodistas de varios países, parte del acto ha girado sobre la relación entre Follett y España. Así, al ser preguntado por su catedral española favorita, el escritor británico ha elegido dos --una de ellas, la ya citada Sagrada Familia--.

"También me gusta muchísimo la de Vitoria. Los españoles han sido tan encantadores que tengo una estatua allí como si fuera un santo. Mis amigos se parten de risa, pero es algo maravilloso, de verdad, y creo que nadie ha hecho eso", ha señalado.

Follett ha recordado también el momento en el que presentó a una editorial española 'Los pilares de la tierra' en el año 1989 y lo rechazó. "Me dijeron que era muy largo. Se lo vendimos a otra editorial española y lo curioso es que se convirtió en el libro más popular nunca publicado en España, algo que me causa profunda satisfacción. Fue un enorme error el de esa editorial", ha señalado.

Siguiendo con las catedrales, aunque ya fuera de España, el autor considera un acierto la reconstrucción de Notre Dame "tal y como era" antes del incendio. "Esa era la mejor opción, es lo que la mayoría quiere, que vuelva a ser lo que era porque es lo que nos gusta. En eso soy un tradicionalista", ha bromeado.

Follet ha explicado que su nuevo libro, situado en un momento de la Edad Media en que "se empezaba a ver la luz", con el deseo de los normandos de entrar en Inglaterra alrededor del siglo XI, coincide con muchas de sus otras historias en "relatar un movimiento de la sociedad hacia la libertad".

En este sentido, sí cree que hay paralelismos con los tiempos actuales, puesto que siempre ve en la Historia "dos pasos hacia delante y uno hacia atrás". "Espero que lo que estamos viendo ahora del populismo y el aumento del racismo en varias partes del mundo y los ataques a la democracia no sean más que ese pasito hacia atrás para luego dar dos hacia adelante", ha admitido.

Preguntado sobre si la pandemia del coronavirus podría cambiar el rumbo de las cosas, el escritor ha admitido que el actual es "un momento difícil". "Espero que mis nietos puedan decir que la segunda parte del siglo XX y el principio del siglo XXI fueron momentos de avance interrumpidos por alguna dificultad", ha añadido.

Brexit y Black Lives Matter

En cuanto a más similitudes entre su nueva novela y el momento actual, ha alertado sobre cómo "la supremacía de la ley está siendo cuestionada". "Cosas que dábamos por hechas durante muchísimas décadas, como que nadie puede estar por encima de la ley...pues ahora vemos que todos los gobiernos del mundo se están cuestionando el imperio de la ley", ha indicado.

También hay espacio para la esclavitud en la historia de 'Las tinieblas y el alba', aunque Follet reconoce que abordó ese tema porque era un aspecto relevante de la sociedad anglosajona en esa época. "No me centré en ello por el Black Lives Matter, lo empecé a escribir mucho antes. Ser fiel a la Historia es importante y siempre alrededor de la esclavitud va a haber dramas", ha lamentado.

Por último, también ha reiterado su postura contraria al Brexit. "Estoy preocupado por esta tendencia al nacionalismo. Yo ya hice un tour por Europa con otros escritores para decir a los lectores europeos que les seguimos queriendo y ahora tengo la sensación de que mis lectores saben que no forma parte de ese movimiento terrorífico del Brexit para separarse de Europa", ha concluido.