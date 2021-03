Rosa Mesa ha seleccionado y dibujado la novela gráfica Seis novelas de Galdós, un libro, que incluye 60 viñetas por cada una de las seis obras que recoge del escritor grancanario, con personajes de mujeres, que pretende acercar los textos fundamentales de este célebre autor a un público juvenil y que se enmarca en el programa Marzo-Mujer diseñado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria para celebrar el Día de la Mujer durante todo el mes. La revista engloba las novelas Doña Perfecta, Gloria, Tormento, Marianela, Tristana y Fortunata y Jacinta.

Mesa cuenta el proceso de elaboración de las Seis novelas de Galdós. “El público juvenil está muy conectado con las imágenes. Los libros de este autor, aunque son muy buenos, también son muy densos a nivel literario. A esa primera idea de acercamiento con imágenes se unió la de que una de las características del escritor es que dedicó muchas de sus obras a personajes femeninos. Seleccionamos a seis y los llevamos a novela gráfica. Los textos galdosianos tienen la complejidad de varias capas. Por un lado, están las descripciones, por ejemplo, del Madrid de época, tanto de la vestimenta, como de las tiendas o las calles, y luego la dificultad de cada uno de los personajes. Esa mezcla de trabajar figuras femeninas en un ámbito de novela gráfica y tipo viñeta, muy asequible para los jóvenes fue el origen primario. Es verdad que también habíamos hecho un taller donde en una elaboración muy básica vimos que un pequeño cómic funcionó muy bien para que se metieran en la novela. Y a raíz de ahí surgió todo el proyecto”.

Para elaborar el perfil de las mujeres “me releí las obras para extraer una imagen mental de cada personaje, para poder crearlo y que luego desarrollara la historia. Tardé unos dos años porque cada novela tiene seis o siete personajes centrales. Luego había que meterlos en la trama de cada libro. Después desarrollé las viñetas. Me interesaba sacar a cada figura y su historia, no me enfoqué tanto en la parte de descripción ni de paisajes ni de ambientes. Sí es verdad que a la hora de elaborar los dibujos, el lugar donde estaban presentes los personajes, apareció la descripción de Galdós”.

“De cada figura obtuve la visión que quería dar el autor. Por ejemplo, doña Perfecta era una mujer muy fuerte, ambiciosa, sin escrúpulos, extremadamente religiosa, algo hipócrita y manipuladora. Me lo puso fácil porque es muy descriptivo y cada protagonista está muy desarrollado. Dentro de Doña Perfecta aparecen la hija, una joven muy modosa incapaz de enfrentarse a su madre o su sobrino Juanito, muy talentoso, que le ha ido bien todo en la vida y va a triunfar, pero con debilidades religiosas. Intenté entonces crear a alguien atractivo, pero al mismo tiempo, con un toque más moderno del que podía tener Doña Perfecta. Fui rescatando los mensajes que Galdós daba de cada personaje, de cómo nos hacía llegar las distintas facetas de la vida de la época, es decir, la mujer poderosa, frente a la que querría tomar sus propias decisiones, pero que se ve totalmente incapacitada, como era la hija. El cura está detrás, es manipulador, siempre controlando porque en el fondo tiene intereses económicos. En cada novela incluí solo a los miembros principales. Hay un resumen profundo de las seis novelas porque todas son muy extensas. La idea final es que los jóvenes terminaran entendiendo cada novela, que supieran quiénes eran esas personas y qué representaban en la época”.

Rosa Mesa explica que “las novelas del mundo anglosajón se cubren en todo tipo de espacios. Por ejemplo, cuando pensamos en Shakespeare lo vemos, tanto en dibujos animados de los Simpson, como en una obra de teatro o una película de cine de tipo amoroso. Sin embargo, en España no hemos sido capaces de rescatar una obra y unos personajes tan impresionantes como los que crea Galdós a un nivel tan asequible para todos los públicos porque un niño de 8, 10, 12 años, no se va a leer sus textos. Si le aportamos interés por las temáticas y la historia de nuestra trayectoria como país entonces tomará conciencia más adelante. Por eso hay que hacer de enlace para llevar los libros al imaginario más juvenil”. “Hay partes que he omitido”, señala la dibujante. Por ejemplo, “en Fortunata y Jacinta se describe la tienda de sus padres con toda su mantelería, cada mantón de manila, cada sábana o cada colcha. Eso no lo incluyo, sino que me enfoco a los personajes, a la época, a cómo se vivía, a la conexión religiosa o con el qué dirán. Si amplío las descripciones sería imposible abarcar la dimensión de esta novela gráfica”. Esta revista de las Seis novelas de Galdós se enmarca dentro del programa Marzo-Mujer del Cabildo. “Nace la idea también de dos proyectos que se realizaron en su momento sobre la obra del autor en cuanto a los personajes femeninos, dando charlas y haciendo performances. Fue cuando nos dimos cuenta de que a los jóvenes les interesa esta versión un poco más dinámica de sus libros. La revista está diseñada para el uso del servicio de educación de la Casa- Museo del escritor. Cuando se impartan futuros cursos los niños tendrán esas imágenes entre las manos con lecturas que puedes manejar en una o dos horas de taller”.

Según Mesa, “Galdós no pensaba en chicos o chicas cuando escribió sus novelas. Pueden gustarles tanto a unos como a otras. Yo lo leí con 11 años y me fascinó porque no había muchos caracteres femeninos y los que estaban eran personajes blandos y con poco cuerpo. Incluso hoy en día, una forma que tiene el feminismo de identificar hasta qué punto una serie, una película o una obra de teatro son o no feministas se mide en cuántos diálogos tiene una mujer, en cuánto aparece. En las obras de Galdós los personajes están totalmente definidos, de tal forma que yo a la hora de dibujar, para desarrollar los protagonistas no tuve complicación porque el trabajo ya estaba hecho. Aunque las seis novelas gráficas sean sobre mujeres interesará a todos los jóvenes. Opino que para una mujer es importante leer a este autor, pero que estas historias son fundamentales a nivel literario también para los hombres, ya que les permitirá profundizar en la psique femenina de una época”.

En cada obra se ve el componente machista de la etapa histórica. “La violencia hacia la mujer, el poco poder y cómo al final ninguna logra triunfar, a pesar de sus intentos... No he manipulado las novelas, he reflejado los caracteres”.