Andrés Suárez: “Los músicos están vendiendo sus guitarras para poder comer”

Andrés Suárez (Ferrol, 1983) lleva componiendo música desde los catorce años, aunque, a los ocho, ya se formaba en el conservatorio. Después de pasarse años tocando para bares, alcanzó el éxito y ya ha lanzado ocho discos. En 2017 se atrevió con la prosa poética y publicó el libro ‘Más allá de mis canciones’. El pasado 11 de marzo salió a la venta ‘A través de los ojos’, un conjunto de relatos a través de vivencias ajenas y propias. Ese mismo día se convirtió en número uno en ventas. Suárez está de gira por Canarias y ya ha actuado en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife.

¿Cómo es su nuevo libro?

Esa noche no pegué ojo, estoy feliz. El libro es una serie de relatos que escribí con la poesía que me queda. Tengo que recalcar que no es un libro pandémico, trata sobre la pandemia porque se me coló, lo empecé a escribir a finales de 2019. Es un homenaje en vida, un diario público de lo que fui besando, viviendo y conociendo, pero sobre todo agradeciendo, porque estamos aquí, somos todos supervivientes de la pandemia.

¿Los relatos son voces de personas concretas o un cúmulo de historias que ha recogido?

Las dos cosas. He jugado con la comunicación visual que hay en un concierto, con lo que la gente me cuenta o lo que puedo ver en los medios. Otro juego que me parece muy fructífero es pedir prestado los ojos de otro, a veces pido prestado los ojos del año 2020 y el año 2020 nos ve y nos dice “creéis que soy malo pero no os habéis visto”. Mi padre, que fue educador social en un centro de menores, me contó la historia de un chico al que encontraron en la hélice de un barco entre cadáveres. También saco ideas de los titulares de la prensa, uno que me gustaba decía que un chaval en Rusia se subía a un alcornoque para pillar wifi y poder hacer los deberes. ¿Cómo no voy a tomar prestado eso?

Entonces, ¿a través de los libros cuenta cosas que la música no le permite?

Yo creo que son géneros diferentes. Con una canción tienes métrica, rima obligatoria, en una canción tienes tiempo, un libro puede ser infinito. Hay que ser muy valiente para enfrentarte a un folio en blanco, que, al final, es enfrentarte a ti mismo.

Pero imagino, que por los límites de tiempo y encajar la letra en la composición musical, es más complicado escribir una canción que un relato.

Para mí es al revés, igual porque es mi realidad y no conozco otra. Cuando tienes una melodía las sílabas están encadenadas, ya tienen hogar y va saliendo sola. Enfrentarte a un folio es más heroico.

Con una canción tienes métrica, rima obligatoria, en una canción tienes tiempo, un libro puede ser infinito

¿Es verdad eso de que todo el mundo quiere escribir un libro o es que la creatividad no tiene formato?

Yo no sé si soy escritor de libros, intruso, intrusista o si me dejé convencer demasiado por mi editor… lo que sí sé es que no soy poeta, aunque el libro pueda tener determinado lenguaje poético. Creo que hay una suerte de moda en la que todo el mundo es poeta. Me parece una falta de humildad apabullante el que broten tantos poetas de la nada, un mínimo de respeto a los maestros que hemos perdido. Lo único qué sé que soy es cantautor, porque es lo único que puedo defender.

Se dice que en las malas épocas, como la que estamos viviendo ahora, estimulan la creatividad.

Yo pienso que sí, lo que no significa que no haya canciones optimistas ¡Bendita sea toda la música! Pero ocurre algo cuando Juan Luis Guerra escribe Visa para un sueño, que es la canción más demoledora que haya escuchado en toda mi vida, y la gente la baila, porque es salsa, una absoluta desgracia que te haría llorar si lo lees en un papel. Ahí radica la magia, la melancolía, el dolor, la ira, el desgarro, le sienta bien a la canción.

¿Se siente vulnerable al desnudarse ante el público?

Absolutamente, hay quien no entiende por qué nos ruborizamos ante un escenario. Estás describiendo, en el caso de mi último disco, la muerte de un amigo de quince años que murió de sobredosis de cocaína. Estás abriendo el pecho de par en par y dejando que la gente entre, pero eso es lo que me interesa.

Claro, lo importante es empatizar con el público…

Es lo que intento. Con la que está cayendo la gente necesita un sustitutivo a la realidad. Durante un concierto, la gente está en otro lugar, no hay paro, no hay muertes, no hay llanto, ni dolor ni angustia. No estoy hablando de mis conciertos, pero ojalá consiga que te olvides del parlamento, de los políticos y de las mentiras.

Durante el confinamiento los músicos desempeñaron un papel importantísimo ¿cree que se les está devolviendo ese favor?

Es que yo no lo considero un favor, yo nunca busqué nada a cambio. Desde luego supe, y no quiero politizar el mensaje, que cuando salieron los políticos diciendo “devolveremos el favor a la cultura...”, pensé váyase usted a la mierda, eso es mentira. Los políticos me defraudaron de tal manera que no espero nada, que dejen de mentir y gritar, porque su ruido nos esta contagiando, nos estamos partiendo la cara en las plazas como si no tuviera memoria este país, otra vez azules y rojos...

¿Cómo está transitando la industria musical por la nueva normalidad?

Es que la nueva normalidad no puede transitar. Cuando dice el Ministro de Cultura que podemos seguir contando con ayudas ¿qué ayudas? Si los músicos de este país están vendiendo sus guitarras para poder comer. Ahora mismo no hay ningún tipo de nueva realidad musical, de lo que se trata es de mal subsistir

Con la que está cayendo la gente necesita un sustitutivo a la realidad. Durante un concierto, la gente está en otro lugar, no hay paro, no hay muertes, no hay llanto, ni dolor ni angustia.

¿Prefiere los grandes escenarios o los encuentros más íntimos que se están haciendo en la actualidad?

Sin encuentro íntimo no hay gran escenario, yo toqué decenas o cientos de veces para nadie. Si no sabes lo que es tocar para tres, nunca valoraras lo que es cantar para 5.000. Conozco el fracaso por eso valoro tanto este éxito.

¿Estaba ansioso por volver a Canarias?

Buf, el baño que me voy a pegar... En lugares a los que llevas quince años viajando ya no tienes amigos, tienes familia. Además, me crie en una playa y necesito volver al mar, es muy terapéutico,

¿Qué es lo más gratificante de ser artista?

No sé si soy artista o artesano porque trabajo con las manos y lo del arte es un poco efímero, pero creo que esto solo tiene cosas buenas. Tiene una mala, cuando se podía viajar, que era vivir con una maleta en la puerta y no dormir una semana en la misma cama.