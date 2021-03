La segunda temporada de la serie creada por los hermanos Coira ha mejorado los números de audiencia de la primera,señalan desde la plataforma digital, algo que no resulta nada sencillo. Por eso y por las buenas críticas que ha cosechado, se abre la cuestión de por qué no una tercera entrega. La cadena y los productores dan por concluida esta aventura, pero surgen incógnitas. Candela Peña afirma que nadie le ha dicho que no vaya a haber más jueza.

El mensaje textual de Movistar Plus sobre el tirón de la serie Hierro no deja lugar a dudas: “En su segunda temporada ya es la serie más vista este 2021 en la plataforma de Movistar+”. El dato es realmente significativo porque no se refiere sólo a que sea la ficción original española más consumida, sino que también ha superado a los otros grandes estrenos norteamericanos y europeos que esta plataforma ha lanzado en los últimos tres meses, algo que no es fácil de lograr. “Esta segunda temporada ha mejorado las cifras de la primera”, una demostración de que se trata de una serie adictiva, “ya que apunta un alto volumen de fieles clientes que la siguen semana tras semana”, tal y como subrayan desde la plataforma.

Lo cierto es que no resulta demasiado habitual que una serie sea más vista en su segunda temporada que en la primera, pero Hierro lo ha logrado. Cuestión que se debe, según entienden algunos, a la enorme calidad de la historia y a la manera en que ha sido narrada por sus creadores, los hermanos Pepe y Jorge Coira, y por supuesto a la magnífica interpretación de Candela Peña, esa jueza que descubre que algo no va bien en esa pequeña isla atlántica, y Darío Grandinetti, ese gran cínico, un malo con un alma inmensa.

En cuanto a la despedida de Hierro, el guionista Pepe Coira señala que responde a “una decisión tomada entre todos, tanto desde la cadena como de los productores”, un ejercicio de prudencia. En consonancia con su hermano, el director Jorge Coira, entiende que “la serie cuenta con elementos humanos muy definidos” y ambientada en el universo físico y social de una isla como El Hierro, de ritmos muy tranquilos, “no puede convertirse en un escenario permanente de crímenes”. Y como no era aconsejable estar retorciendo el argumento con una sucesión de homicidios, para esta segunda temporada echaron mano de una trama paralela, la de una familia enzarzada por la custodia de sus dos hijas y así darle una continuidad al espectador.

Y sostienen que cada vez es más difícil no repetirse, complicarse, y de ahí ese “hasta aquí hemos llegado”. Sin embargo, dado el éxito de la serie, todavía persiste la duda y no está totalmente despejada la incógnita de si habrá o no una tercera temporada de Hierro. En declaraciones a El Confidencial, la actriz Candela Peña afirmaba: “A mí no se me ha comunicado que no vaya a haber más jueza”. Es más, también descubría que se habían grabado dos finales.