El 20º Festival de Cine estrena diez largos y 12 cortometrajes a concurso

Como reconoce el director de la cita cinematográfica, Luis Miranda, a pesar de que se ha ampliado el arco temporal en la selección de películas, esta decisión no ha afectado, a excepción de un título, a los apartados competitivos ni a la sección Panorama, para los que se ha diseñado un programa diferente al concebido para 2020.

Miranda reconoce que los avances digitales y tecnológicos han sido de gran importancia para poder montar una edición singular, pero al mismo tiempo, la condición de teletrabajo de muchos de los agentes de venta o productores ha ralentizado el proceso y obligado a doblar esfuerzos. Aun así, el equipo de programación ha superado los obstáculos y ha logrado cerrar una edición que cumple con la visión que este Festival defiende: diseñar itinerarios y rutas que muestren la diversidad de caminos, autores y nacionalidades que convergen en la cita.

La sección oficial de largometrajes reúne diez trabajos que, a pesar de la crisis sanitaria, están viendo la luz en festivales como Sundance, Rotterdam, Ámsterdam, Marsella o Miami.

Por el festival francés pasó The Real Thing (Japón, 2020, 228 min.) trabajo de Koji Fukada que también visitó el Festival de Cine de Tokio como parte de un homenaje al director de Hospitalité (2010) o Harmonium (2016), esta última Premio del Público de la cita grancanaria y Premio Un Certain Regard de Cannes.

Desde Japón llega también A Balance (2020, 153 min.) un título inquietante en el que el equilibrio puede resultar, según recoge la prensa especializada después de su paso por Berlín, Busan o Singapur, “inesperado y efectivo”. De corte muy personal es Fire in the Mountains de Ajitpal Singh (India, 2021, 83 min.) “un poderoso mensaje feminista” según publicó Variety tras su paso por Sundance.

Sundance fue también el escenario en el que se mostró El perro que no calla (2020, 73 min.) de la argentina Ana Katz. La cineasta, habitual del Festival de San Sebastián, visitó con este trabajo singular y experimental Rotterdam y Miami. FID Marseille contó con otro de los títulos que el Festival grancanario mostrará en concurso: Goodbye Mister Wong de Kiyé Simon Luang (Francia, Laos, 2020, 100 min.), un título que traslada la belleza del paisaje de este país del Sudeste de Asia y su arquitectura colonial al tiempo que se detiene en el presente a través de una disputa amorosa.

La ficción es el camino a través del que Ángeles Cruz capta realidades duras y cuestionables para la mujer del entorno rural mexicano. Nudo Mixteco (México, 2021, 96 min.), segundo largometraje de la directora, presenta tres historias que se cruzan a modo de denuncia. La poesía y belleza estética de Exemplary Behaviour impulsaron al Festival a mantener su pretensión de exhibirla en el certamen. La película de Audrius Mickevicius y Nerijus Milerius (Lituania, Bulgaria, Eslovenia e Italia, 2019, 85 min.) es la única que vuelve a darse cita en el listado de oficial después de haber estado programada en 2020.

Este mismo auge creativo puede observarse en la selección de trabajos de no ficción que concurren en la Sección Oficial Largometrajes. Películas como No Kings (Brasil, EE.UU., Italia, 2020, 88 min.), un trabajo entrañable basado en la observación que firma Emilia Mello; Radiograph of a Family (Irán, Noruega, Suiza, 2020, 80 min), ensayo personal de la poeta y realizadora Firouzeh Khosrovani en el que aborda su conflicto vital entre tradición y modernidad; y This Rain Will Never Stop de Alina Gorlova (Ucrania, Alemania, Latvia, 2020, 103 min.), documental en blanco y negro con la guerra como telón de fondo; son tres documentales extraordinarios que podrán verse en la vigésima edición del festival.