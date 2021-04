En estos tiempos de zozobra donde el abrazo colectivo sigue en paréntesis, el músico Ginés Cedrés invita a renacer de las cenizas con el lanzamiento de su nuevo single, Si me muero (pienso resucitar). Si el autor y voz de Los Coquillos cantaba a un mismo lugar, más o menos, hasta el amanecer, en esta nueva partitura marcada por la crisis global afirma al ritmo de la esperanza que “aprenderé del sol / y sabré escuchar”.

Su nueva creación, que hoy ve la luz, a partir de las 21.00 horas, en distintas plataformas digitales, conforma el tercer single de su carrera en solitario bajo la denominación de su proyecto musical Ginés&Soda. Además, esta nueva aventura ha contado en la producción con el músico australiano Joel Sarakula, afincado en la isla de Gran Canaria desde el pasado 2020, después de años residiendo en Reino Unido.

En realidad, la historia detrás de Si me muero (pienso resucitar) se retrotrae muchos años atrás, pero Cedrés sostiene que toma forma en el contexto social más oportuno, “donde resulta inevitable que te vengas abajo”, apunta. Y en cuanto a su fecha de lanzamiento, “¡qué mejor día para resucitar que un viernes santo!”, bromea. Además, este año se cumplen 30 años desde la publicación del primer disco de Los Coquillos, El crimen perfecto, en 1991.

Precisamente, el boceto preliminar de Si me muero (pienso resucitar) nace sobre una antigua idea de Los Coquillos, plasmada a dúo entre Ginés y su hermano, el también músico Miguel Cedrés. “La idea estuvo rondando en el local de ensayo de Los Coquillos durante años y no llegó a nada, pero siempre se nos quedó dentro esa frase porque nos parecía que tenía mucho gancho”, revela el cantante. Unos años después, Miguel Cedrés moldeó la primera estrofa: “A este mundo no le vemos ni derecho ni revés / Y la vida que vivimos se acaba sin tú saber...”, mientras que Ginés, por su parte, extrajo los primeros acordes de la canción. En concreto, este último revela que una de sus inspiraciones musicales fue la banda sonora de la película de animación WALL·E, de Pixar, compuesta por el británico Peter Gabriel.

La primera versión de la canción se asomó el pasado 2016 a la gran pantalla, arropando los créditos finales del documental Hasta el amanecer, dirigido por Nico Alva, que traza una revisión histórica de los últimos 25 años de la música pop-rock en Canarias a través de la experiencia personal de Ginés Cedrés. Además, también la empresa Banana Computers utilizó esta primera pieza para una campaña promocional.

Y cinco años después, el tema resurge, si se permite la paradoja, cuando se cruzan los caminos de Gines Cedrés y Joel Sarakula gracias a la intervención del productor Juan Salan, padrino del de Sidney en la Isla. Este último, cuyo repertorio fusiona sonoridades del pop, el jazz, el funky, la psicodelia y el R&B, escogió la maqueta de Si me muero (pienso resucitar) para producir la canción e imprimirle un giro musical que incorpora la grabación de las baterías y las mezclas desde Holanda.

A lo largo de su proceso creativo, recontextualizado en el marco del cierre de las salas de conciertos y la paralización de las agendas, ambos convinieron en la urgencia de buscar nuevos amaneceres en esta oscuridad. “Aunque la compusiéramos hace tiempo, la canción habla perfectamente del momento que estamos viviendo ahora: la realidad te golpea y no sabes lo que te espera -una semana te llaman para un concierto y a la siguiente te llaman para cancelarlo-, pero hay que levantarse y seguir”, manifiesta Cedrés.

“Y en este segundo año de pandemia que se inicia tenemos que intentar no hundirnos, no morirnos, y aprovechar este tiempo para crear”, añade. Por esta razón, tras este primer lanzamiento, el tándem Cedrés-Sarakula planea “volver a la carga” con una nueva producción. Eso sí, después del domingo de Resurrección.