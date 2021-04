Raquel Sastre: “Hay días en los que es inevitable estar peleada con el mundo”

¿Qué quiere mostrar en ‘Risas al punto de sal’?

Es un libro elaborado a modo de guía que puede servir para detectar un trastorno de espectro autista, pero que también es útil cuando ya tienes un diagnóstico... Es importante investigar a un niño genéticamente mucho más allá de que un día te digan que tu hijo es un TEA. También he querido fracturar ese romanticismo que hay en torno a la idea de que somos felices con esta situación...

¿Romanticismo?

Sí, me refiero a todos los comentarios que van en la dirección de que aquí no pasa nada, es decir, aquellos que dicen “a mi hijo le pasó un camión por encima y lo dejó en estado vegetativo, pero yo soy feliz a su lado”. Pues no, no eres feliz...

Eso es cierto, ¿pero también hay que ser una persona valiente para dar un paso como este?

Dudé... Si le digo la verdad no voy a esconder que todas esas interrogantes existieron. Soy consciente de que puede haber muchas familias molestas conmigo, pero también es importante gritar que hay días en los que es inevitable estar peleada con el mundo. Debemos normalizar una situación que es mucho más grave que algunas de las tonterías que ocurren a diario...

¿A qué tipo de tonterías se refiere?

A cosas que suceden cuando una madre o un padre le dice a un niño: “Parece que has cogido unos kilitos de más”. Con ese comentario están enviando un mensaje envenenado a una persona a la que le puedes generar un trastorno alimenticio.

¿Usted es contraria a esa felicidad postiza?

No se trata solo de visibilizar una problemática, sino de reclamar los medios para que mi hija (Emma) pueda tener cierta independencia dentro de unos años... Cuando ves que eso no es posible te enfadas con todos: primero contigo y enseguida con el mundo que te rodea. Si viviéramos en un país donde la dependencia estuviera mejor organizada probablemente un porcentaje importante de esos miedos del futuro sería más llevadero.

¿Tiene miedo?

¿Miedo? Me asusta mucho no saber lo que pasará con mi hija cuando yo no esté...

...Y encima el Covid ha multiplicado por unos cuantos dígitos todas esas dificultades, ¿no?

Continúa siendo muy complicado, pero nosotros tenemos la enorme fortuna de tener una casa que no es una mansión, pero tampoco es pequeña... Nadie se puede imaginar lo que supone convivir en 70 metros cuadrados con un niño que necesita bajar a la calle para completar sus rutinas.

¿Entiende a esos ‘policías de balcón’ que daban gritos sin pararse a pensar que podían estar causando más daño?

Lo de convertirse en un policía de balcón era una buena fórmula para sacar todas nuestras frustraciones internas, pero no era la fórmula más adecuada porque se podían cometer errores graves... Lo mismo le gritabas a uno que volvía de tener un fin de semana loco con la otra que le pegabas cuatro becerridos a un señor que regresaba a casa tras matarse a trabajar en un hospital, en un supermercado o en el servicio de limpieza municipal... Esa es una labor que tiene que desarrollar la policía, no cuatro aburridos que en ocasiones se pasaban de rosca.

¿Cómo convive una persona que se dedica a hacer reír a los demás con una realidad como la que observa a diario en casa?

A veces tienes que actuar cuando lo que más te apetece es salir corriendo a llorar al baño y no salir de allí en media hora... Eso nos pasa a todos. Dedicarme al humor es lo que hace mi vida un poco más fácil; me empezaré a preocupar el día que no pueda hacer un chiste sobre algo.

¿Usted no tiene problemas a la hora de “colarse” en un jardín complicado para crear un chiste?

¿Me está preguntando si me impongo algún límite?

Sí.

No, por eso me suelo meter tan frecuentemente en jardines complicados. Al humor no le podemos poner barreras. La sociedad está convencida de que tenemos una capacidad para influir sobre ella que no es real. ¡Mire que se han hecho chistes de Ayuso y ahí sigue!

¿El Covid nos ha cambiado el humor?

No sé qué decirle porque en los grupos de WhatsApp seguimos haciendo chistes del coronavirus para dar y tomar... Me preocupa más las cazas de brujas que se organizan para pillar a un monologuista, un cuentachistes o un humorista. Esos linchamientos públicos están reduciendo la ficción a una utopía...

¿’Risas al punto de sal’ es una crítica al “no” sistema de atención temprana que existe en España?

Hablo de más cosas, pero una de ellas es lo mal que ha estado siempre el servicio de atención temprana en este país... Faltan medios y servicios que deberían estar incluidos en la red sanitaria pero hay que seguir adelante. Peleo a muerte todos los días por la felicidad de mi hija.