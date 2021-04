El poeta vagabundo

La poesía del galés William Henry Davies (1871-1940) es hoy menos valorada que su prosa autobiográfica, a la que debe la muesca de fama (no confundir con valía) que le corresponde en la historia de la literatura inglesa. The Autobiography of a Super-Tramp (1908), en la que narra su vida de vagabundo, ayudó a instaurar su leyenda aventurera y le permitió hacerse un hueco en la sociedad literaria londinense previa al estallido de la I Guerra Mundial (previa, también, a la revolución modernista de Pound y Eliot). El exitoso grupo de rock Supertramp tomó su nombre del título de ese libro, aunque, para entonces, los años setenta del pasado siglo, el crédito de Davies como escritor ya se había diluido prácticamente en el olvido. Esta antología, preparada y traducida con gran pericia técnica por Gabriel Insausti, se propone devolver al presente una obra que, no siendo excepcional, tampoco es desdeñable. No en vano Davies contó entre sus primeros valedores al poeta y crítico Edward Thomas, quien, generoso y entusiasta como era, reseñó elogiosamente sus primeros libros y hasta le consiguió, mediante recogida de firmas, una pensión vitalicia. (En 1899, en Ontario, el poeta que aún no lo era había perdido una pierna intentando saltar a un tren con destino al Klondyke.)