Marvel Asalto superheroico al ‘streaming’

‘Bruja Escarlata y Visión’ inauguró este año, el aluvión de series originales de la marca para Disney+. La protagonizan un par de miembros de Los Vengadores, pero no es exactamente una serie de acción. En cualquier caso, tras esa primera apuesta llega ahora ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ como aperitivo para un año 2021 plagado de estrenos vinculados todos ellos con el Universo Cinematográfico de Marvel que salta definitivamente a la televisión.

Durante algo más de una década, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, guió con mano férrea pero ágil el icónico Universo Cinematográfico de Marvel, colección de películas convertida en fenómeno global y principal fuente de ingresos para las salas de exhibición. Después llegó la pandemia: un seísmo a todos los niveles que ha acelerado e intensificado el desembarco del UCM en el negocio del streaming, convertido en el nuevo horizonte de las grandes corporaciones del entretenimiento.

Disney+ era conocida hasta ahora por ‘The Mandalorian’, pero eso va a cambiar

La Fase Cuatro del UCM debía arrancar en 2020 con diversos blockbusters cinematográficos: Viuda Negra (ahora previsto para mayo), Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (julio) y Los Eternos (noviembre). Pero, al final, ya ha arrancado con Bruja Escarlata y Visión, primera de las muchas series originales que Marvel ha diseñado para Disney+.

‘Ms Marvel’ Estreno: finales de 2021 La consolidación de Marvel en Disney+ servirá también para el estreno en el UCM de creaciones recientes e innovadoras. Es el caso de la gran Kamala Khan, adolescente paquistaní-estadounidense cuya vida geek da un vuelco cuando queda expuesta a las Nieblas Terrígenas y adquiere el poder de manipular el tamaño y forma de su cuerpo. La interpretará la debutante Iman Vellani, que también está invitada a Capitana Marvel 2.

Ver personajes del UCM en la televisión no es novedad. En las series de Marvel Television para la cadena ABC vimos a Clark Gregg como el agente de S.H.I.E.L.D. Phil Coulson (resucitado tras su muerte en Los Vengadores) y a Hayley Atwell como la espía Peggy Carter, igual que en las películas. Al margen del UCM, héroes callejeros como Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage enredaron sus destinos en un grupo conectado de series en Netflix. Todas estas series son historia: en diciembre de 2019, Marvel Television fue absorbida por Marvel Studios y los contenidos televisivos empezaron a ser tan importantes para la compañía como las películas.

¿En qué sentido? En todos: mayor presupuesto, mayor ambición a nivel de espectáculo y una interconexión con la narrativa fílmica que hasta ahora apenas se había dado. Por ejemplo, en apariencia habrá que ver Bruja Escarlata y Visión para entender la alianza de Wanda Maximoff y el Dr. Stephen Strange en Doctor Strange 2: El multiverso de la locura, dirigida por Sam Raimi.

Hawkeye Estreno: finales de 2021 Jeremy Renner vuelve a meterse en el pellejo del arquero Hawkeye, según parece para entrenar a la futura dueña de dicho alias, la joven Kate Bishop (Hailee Steinfeld), con Vera Farmiga de Expediente Warren como madre. El prospecto resulta divertido, pero es que, además, la principal inspiración a nivel tanto temático como visual (empezando por el logo) parece la enorme serie de cómics sobre Ojo de Halcón que Matt Fraction y el dibujante valenciano David Aja se marcaron entre 2012 y 2015.

Permanezca en sintonía

Bruja Escarlata y Visión es una elección cuanto menos curiosa para iniciar este desembarco. La protagonizan un par de Vengadores, pero no es exactamente una serie de acción, sino una especie de dramedia satírica que repasa y pervierte la historia de la telecomedia estadounidense.

En la propuesta de Jac Schaeffer (showrunner) y Matt Shakman (director), la curiosa pareja formada por el androide sintético Visión y la torturada Wanda Maximoff, cuyos poderes de telequinesis y manipulación mental la han convertido en ocasional paria, se quieren asentar en una vida tranquila de barrio residencial. Es decir, igual que Visión hacía, acompañado por mujer e hijos también androides, en la serie de cómics La Visión de Tom King y el dibujante melillense Gabriel Hernández Walta, inspiración confesa para la serie.

‘What If...?’ Estreno: verano Si algo entusiasma a muchos de los principales marvelitas más que las historias clásicas de las distintas sagas son las desviaciones del canon de What If…?, se trata de unas series de tebeos que elucubran sobre qué habría pasado si ciertos momentos icónicos de la saga hubieran sido de otra manera. Será una antología de animación, pero los actores del UCM pondrán voz a sus personajes; hay bastante ansiedad por escuchar a Chris Evans como Capitán América zombi. El maestro de ceremonias será The Watcher, encarnado por Jeffrey Wright.

Sus planes parecen irse más o menos al traste cuando se encuentran saltando, sin querer, entre diversos formatos clásicos de telecomedia. El primer capítulo, situado en los años 50, se filmó con equipo vintage y público en el plató, a la búsqueda de la imitación más perfecta posible de Te quiero, Lucy o The Dick Van Dyke show. Como en aquellas odas a la serenidad doméstica, los enamorados duermen en camas separadas. Episodios posteriores tienen su inspiración en La tribu de los Brady o las técnicas de falso documental de Modern family y The office.

Más que a cualquier producto Marvel, la propuesta recuerda a una semiolvidada película de los 90, Permanezca en sintonía, en la que el matrimonio formado por John Ritter y Pam Dawber se veía atrapado en un mundo televisivo infernal y sufría por su vida entre parodias de conocidas emisiones, entre ellas Te quiero, Lucy, rebautizada como Te quiero, Lucifer. Curiosamente, el pasado verano AMC anunció el desarrollo de una serie basada en la película.

‘Loki’ Estreno: mayo El nuevo chico de oro de Marvel es Michael Waldron, antiguo productor de Rick y Morty que ha escrito la segunda parte de Doctor Strange y además llevará las riendas de este spin-off sobre el hermano pérfido de Thor, encarnado, como en el cine, por un Tom Hiddleston de sarcasmo irresistible. Sí, Loki murió en Vengadores: Endgame, pero es que aquí le seguimos viajando a través del tiempo y el espacio después de que se hiciera con el Teseracto en la primera parte de Vengadores. Iba para serie limitada, pero podría tener segunda temporada.

Sin renunciar a las salas

Hasta no hace mucho tiempo, Disney+ era conocida como la plataforma de The mandalorian y la videoteca de los sueños de una generación de padres nostálgicos de los dibujos de antaño. Todo eso va a cambiar. Además del despliegue de la nueva marca Star (con títulos, digamos, adultos de FOX, ABC y FX), está el serio despliegue de contenido Marvel: tras Bruja Escarlata y Visión llegarán, solo este año, otras cinco series, entre ellas spin-offs de conocidos personajes del UCM como Falcon y el Soldado de Invierno, Loki y Hawkeye. En un futuro no demasiado lejano, Disney+ podría estar estrenando a la vez episodios de alguna serie Marvel y alguna serie de Star wars.

‘Falcon y el Soldado de Invierno’ Estrenada en marzo Si Bruja Escarlata y Visión es una parodia inquietante de formatos televisivos reconocibles, este spin-off de Capitán América se basa en el modelo más familiar de la propia saga Vengadores. De hecho, Anthony Mackie, alias Falcon, ha hablado del proyecto como “una película cortada en partes, solo que una película de seis u ocho horas”. Su héroe volador y el Soldado de Invierno (Sebastian Stan) se verán de nuevo las caras con el terrorista sokoviano Helmut Zemo (Daniel Brühl).

Sea como sea, Marvel no tiene planes de abandonar los cines, como ha empezado a hacer (en parte) Warner Bros. con las películas del universo DC. Su proyecto se basa solo en sumar.

El jefe Feige explicaba en Deadline estos días: “Mi esperanza es que el mundo vuelva a su curso normal y que todos volvamos a los cines, y que la gente no solo vea y experimente semana a semana, por la baja cuota mensual de Disney+, todo lo que vamos a traer aquí, sino que también tenga ganas de reunirse con gente en la vida real y se siente al lado de extraños para compartir una experiencia en la gran pantalla”.