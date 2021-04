El Club de Lectura del Cómic Las Ranas de la Biblioteca Insular, que se viene desarrollando en versión ‘online’ desde la irrupción de la pandemia y solo para los miembros registrados en dicho club, abordará este viernes, día 9 de abril, la prostitución de la mano de Alicia Palmer y Bosco Rey-Stolle, autores del álbum ilustrado ‘Esclavas’. El encuentro será a las 18.00 horas.

‘Esclavas’ aborda el tema de la prostitución a través de la narrativa gráfica y partiendo de situaciones cotidianas reconocibles, que ofrecen al protagonista de la historia la oportunidad de consumir, o no, prostitución en un contexto de explotación sexual, “tratando el tema siempre desde la positividad, sin culpabilizar a nadie; mostrando finalmente el potencial que tenemos como individuos para producir cambios en las realidades que no nos gustan”, señala Palmer. “En España la prostitución se percibe como un problema de orden público y no como una vulneración de Derechos Humanos que tiene su origen en la pobreza y la desigualdad. Esto es lo que hemos querido plasmar en las páginas de nuestro libro”, añade.

El volumen está inspirado en testimonios reales de mujeres de distintas procedencias que, a través de distintos métodos de captación (engaño, seducción, secuestro, venta, marginalidad) o diferentes modos de extorsión (violencia, vudú, castigos, amenazas a ella y su familia, chantajes y manipulaciones para doblegar su voluntad...), han ayudado a Palmer y Stolle a configurar el duro relato del cómic. Es lo que afirman en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación por la propia Biblioteca Insular, dependiente del Cabildo de Gran Canaria,

Palmer, que lleva casi dos años participando como voluntaria en los equipos de intervención con personas en situación de prostitución de Médicos del Mundo en Madrid y anteriormente había estado con otras asociaciones colaborando en temas de explotación sexual y sensibilización ciudadana, subraya que la industria multinacional de la prostitución mueve alrededor de 7 billones de dólares al año. En España podría estar moviendo alrededor de 18.000 millones de euros al año.

El Club de Lectura del Cómic Las Ranas de la Biblioteca Insular está coordinado por Luciano Díaz. Para inscribirse en él hay que solicitarlo al correo bibliotecainsulargc@grancanaria.com tras la obtención del carnet de socio de dicha biblioteca, requisito también para el préstamo de libros.