Miquel Montoro: "Quiero ayudar a los que sufren acoso escolar y no saben qué hacer"

Explica que hace un años le propusieron escribir un libro en el que hablase de temas personales y las vivencias surgidas tras su éxito en las redes: «No sé muy bien cuál fue el motivo, pero tenían claro que debía ser una obra autobiográfica». El joven payés explica que llevaba tiempo pensando en poner por escrito su visión acerca de diversos temas que le interesaban, como la agricultura, la gastronomía o el bullying. «Durante estos años he tratado de lidiar con el reconocimiento público lo mejor que he podido porque no me lo esperaba. Ha sido una aventura que me cogió totalmente desprevenido», cuenta Montoro a DIARIO de MALLORCA. Su éxito, dice, reside en ser él mismo y no cambiar a pesar de todo lo que haya podido conseguir: «Nunca pensé en imitar a nadie, soy igual tanto dentro como fuera de las redes sociales».

En su libro habla abiertamente de una época difícil: cuando le hacían bullying en el colegio. El youtuber, que anoche pasó por el programa La Resistencia, explica que era necesario contar su experiencia para todos aquellos que puedan sentirse en una situación parecida y no saben cómo actuar: «Si hubiera tenido algún referente durante esa etapa, todo hubiera sido más fácil. Con este libro quiero ayudar a los que sufren bullying y no saben qué hacer». Confiesa que este es un tema del que poca gente quiere hablar y sucede con más frecuencia de lo que se cree. «Debemos ser conscientes de estas situaciones y tratar de encontrar soluciones, porque lo pasas muy mal», defiende el mallorquín.

Su familia ha sido un pilar fundamental durante toda su vida, sobre todo en los últimos años: «Me enseñaron la importancia de tener unos buenos valores y siempre me han recordado que debo tener los pies en el suelo aunque consiga muchos éxitos».

El joven payés cree que la juventud ha perdido algunos valores relacionados con el hecho de disfrutar de las «pequeñas cosas de la vida»: «Cada vez cuesta más entender el significado del esfuerzo, que está muy ligado con el mundo rural». En este sentido, afirma que muy pocos tienen interés en conocer y trabajar el campo, algo que ha notado durante su etapa escolar: «En mi clase somos tres los que nos interesamos por estos temas y hablamos de ellos». Incluso afirma que las generaciones aún más tiernas ni siquiera lo ven como una opción.

Explica que, a raíz de su trabajo como divulgador, ha tenido el «privilegio» de conocer a muchos payeses de Mallorca, lo que le ha permitido aumentar sus conocimientos: «Me han ayudado mucho y me apoyan en todo lo que hago». La reivindicación del producto local ha sido una constante en todos su vídeos. «La gente no quiere pagar un poco más por los productos de aquí pero luego gasta mucho en un móvil de marca, por ejemplo». Cree que esto es un error porque obliga a exportar toda la producción en lugar de venderla aquí.

Montoro tiene claro que su futuro estará vinculado a la agricultura y la ganadería, de una u otra forma: «Mi objetivo es encontrar formas de ayudar a los payeses mallorquines para que tengan más facilidades a la hora de trabajar». Confiesa que ha sido una alegría enorme poder escribir un libro como este y se muestra orgulloso del resultado final: «Espero que la gente lo disfrute tanto como yo».