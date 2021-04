La Sección Oficial a competición arranca mañana en las salas de Cinesa El Muelle

Los títulos a competición, que serán valorados por un jurado oficial internacional de expertos, son: El perro que no calla (Ana Katz, Argentina, 2020, 73 min.), Fire in the Mountains (Ajitpal Singh, India, 2021, 83 min.), Goodbye Mister Wong (Kiyé Simon Luang, Francia, Laos, 2020, 100 min.), Honki no Shirushi / The Real Thing (Koji Fukada, Japón, 2020, 228 min.), No Kings (Emilia Mello, Brasil, EE.UU, Italia, 2020, 88 min.), Nudo Mixteco (Ángeles Cruz, México, 2021, 96 min.), Pavyzdingas Elgesys / Exemplary Behaviour (Audrius Mickevičius, Nerijus Milerius, Lituania, Bulgaria, Eslovenia, Italia, 2019, 85 min.), Radiograph of a Family (Firouzeh Khosrovani, Irán, Noruega, Suiza, 2020, 80 min.), This Rain Will Never Stop (Alina Gorlova, Ucrania, Alemania, Latvia, 2020, 103 min.) y Yuko no Tenbin / A Balance (Yujiro Harumoto, Japón, 2020, 153 min.).

Entradas

El programa completo del Festival de Cine está disponible en la web oficial www.lpafilmfestival.com y las entradas se encuentran a la venta a través de los canales www.entrees.es, para la programación de Miller (Camera Obscura, Tarde + freak y alguna sesión especial relacionada con el aniversario del centenario de Chris Marker) y en la plataforma de Cinesa, www.Cinesa.es, que oferta el resto del programa a excepción de Déjà vu, que podrá verse en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, espacio que acoge también el mercado MECAS (Mercado de Cine Casi Hecho).