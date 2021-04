‘La mala familia’, de Nacho A. Villar y Luis Rojo, Premio al Cine Casi Hecho

La cuarta edición del Mercado del Cine Casi Hecho (MECAS) del 20º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer la entrega de los premios del Cine Casi Hecho, Cine Por Hacer e Isla MECAS en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Un jurado de expertos compuesto por Rocío Mesa (My Deer Films), Susana Santos (Festival Internacional de Cine de Rotterdam), Dailo Barco (presidente de la Asociación de Cineastas Microclima), Lluis Miñarro (Eddie Saeta), Isona Admetlla (Berlinale World Cinema Fund) y Joan Sala (Filmin), han sido los encargados de valorar los 19 proyectos seleccionados para los dos mercados internacionales del Cine Casi Hecho y Cine Por Hacer.

El ganador de la sección de Cine Casi Hecho dotado con 8.000 euros, ha sido para el proyecto La mala familia de Nacho A.Villar & Luis Rojo, unánimemente elegido por el jurado por su necesaria resonancia política y por mostrar la fragilidad de estereotipos masculinos. Por su parte, el premio de la sección Cine Por Hacer dotado con 5.000 euros, ha recaído en Celosos hombres blancos, de Iván Granvosky. En este caso, el jurado asegura que ha sido una decisión difícil por “el alto nivel de los proyectos” y ha querido además hacer una mención especial al proyecto Balearic, de Ion de Sosa, por su brillante pitch.

Finalmente, el proyecto Tal vez de Arima León ha recibido el premio Isla MECAS otorgado por la Canary Islands Films con una dotación de 1.200euros destinados para la participación en un foro o mercado internacional durante el año 2021. El jurado compuesto por Gloria Bretones (Begin Again Films), Luis Ramírez (productor ejecutivo), Rubén Zarauza (Birdland Entertainment), Shopie Erbs (Cinéma Defacto) y Beli Martínez (Filmika Galaika), ha asegurado que ha sido también una decisión unánime por tener una identidad muy local pero con un conflicto y unos personajes con gran capacidad de internacionalización. El jurado destacó además la fuerza en la que la directora comunicó su proyecto.

La tercera jornada MECAS ha acogido además la Mesa de Coproducción y Services moderada por el Clúster Audiovisual de Canarias, donde han asistido productores regionales, nacionales e internacionales en la que pudieron hablar del momento dulce que está viviendo el audiovisual canario entre otros muchos temas. Además se llevaron a cabo reuniones one to one, los pitch de Isla MECAS y la clase magistral Cómo sacar adelante tu película sin perderte ni perderla en el camino.