La coproducción europea 'This Rain Will Never Stop' logra la Lady Harimaguada de Oro

El segundo premio de esta 20.ª edición, la Lady Harimaguada de Plata, ha recaído en la película Fire in the Mountains (India, 2021, 83 min.), de Ajitpal Singh. Asimismo, de este largometraje el jurado destaca “la capacidad de mostrar las contradicciones de la India contemporánea y su dilema entre tradición y modernidad con una aparente sencillez y el hecho de permitir expresar la complejidad de sus personajes”. El jurado otorga también un segundo premio a la película india, el de Mejor Actor, para Chandan Bisht por su interpretación.

Otro de los títulos ganadores de esta edición ha sido la película japonesa A Balance (2020, 153 min.), de Yujiro Harumoto, que ha logrado para su protagonista, Kumi Takiuchi, el Premio a la Mejor Actriz.

El jurado de la sección oficial, integrado por Josep María Català Domènech, Nele Wohlatz, y Mathieu Bonpoint ha concedido, además, una mención especial, entre las diez propuestas presentadas en la categoría de largometrajes, a Nudo Mixteco (México, 2021, 96 min.), de Ángeles Cruz, “por el coraje de una directora para dar una visión íntima y profunda de los problemas de su comunidad y cómo los resuelven”. Título que también se alzó con el Premio del Público de esta vigésima edición del Festival de Cine.

Premio al Mejor Cortometraje

En la categoría de cortometrajes, el premio ha recaído en el trabajo de la directora Alexe Poukine, Palma (Francia, 2020, 39 min.), decisión que ha argumentado el jurado por ser «un cortometraje que traslada la autenticidad de sus personajes a través de una intimidad cruda y cercana que se filtra en imágenes que toman la distancia justa entre aquello que queremos sentir y aquello que nos habría gustado ser. Un trabajo capaz de medir los afectos entre personas que se rompieron hace tiempo y que ahora buscan juntar las piezas en un mosaico de cine que respira, descansa y yace en la conciencia de sus queridos personajes».

Igualmente, el jurado de la sección oficial, integrado por Calmin Borel, Domènech, Javier Acevedo y Oana Ghera, creyó oportuno otorgar una mención especial a Blue Affair (Japón, 2020, 13 min.), de Kosuke Okahara, «por un trabajo capaz de ahondar en la identidad luz sobre sombra y sombra sobre luz en un complicado y satisfactorio tributo al poder del lenguaje cinematográfico. Entre su blanco y su negro se aprecia una gran variedad de ideas y motivos capaces de hacernos perder en sus texturas para encontrarnos finalmente con imágenes sinceras y atemporales».

Premio Banda Aparte

El jurado de la sección que estrena nuevo apartado en la vigésima edición del Festival de Cine, Banda Aparte, concedió el premio a cortometraje Point and Line to Plane (Canadá, 2020, 18 min.), de Sofia Bohdanowicz. Para el jurado, formado por Vanina Saracino, Rosa Franquet y Justin Jaeckle, Point and Line to Plane es “una película que se convierte en objeto a través del reflejo de la historia, la experiencia y la forma forjando conexiones circulares entre pensamiento mágico y plasticidad.”

Premios Canarias Cinema

El jurado del apartado Canarias Cinema, integrado Miren Aperribay, Rodrigo Díaz y José Manuel Zamorano, tres nombres que destacan por su compromiso con la cultura y la divulgación del cine como estado de arte en sus respectivas facetas como distribuidores, programadores y productores otorgó el Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje a la película Blanco en blanco (España, Chile, Alemania, 2019, 100 min.), del director Théo Court “por la incontestable capacidad expresiva que gobierna todo el film, una puesta en escena poderosa que aúna la reflexión y denuncia de un conflicto histórico que aún reclama justicia y cuestiona la función del arte y su utilización para justificar y enmascarar ciertas acciones”. Y concede el Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje a Versiones (España, 2019, 14 min.), de Claudia Torres, “por su capacidad de interpelación emocional sustentada en las imágenes íntimas y privadas que la directora logra trascender generando un relato inquietante y sugerente de los abismos familiares”.

El corto de la canaria Claudia Torres también se hizo con el Premio Digital 104 a la distribución, hecho público el pasado martes, “por su sugerente capacidad de trascender la intimidad de unas grabaciones caseras, consiguiendo que el espectador se interrogue sobre la realidad que se esconde detrás de todo sistema de representación", según valoró el jurado formado por Jonay García, Jairo López y Domingo J. González, cineastas y fundadores de la productora audiovisual canaria.

El jurado de Canarias Cinema otorgó, además, un tercer reconocimiento a Andrea Zoghbi, actriz principal del corto Océano, de Fernando Alcántara, “por su capacidad expresiva, íntima y casi silente del desarraigo vital en los espacios urbanos contemporáneos” y una mención especial a El confinamiento infinito (España, 2020, 5 min.), un cortometraje del cineasta canario Víctor Moreno, del que destacaron “la búsqueda constante desde la ironía y creatividad en una puesta de escena que explica la realidad actual”.

Premios CIMA

En esta vigésima edición, el Festival de Cine vuelve a contar por segunda vez con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA para reconocer un largo y un corto de la competición. La escritora, psicóloga, editora y cineasta Susi Alvarado, la creadora experta en localizaciones Lourdes Rojas, la presidenta de CIMA, directora y guionista Cristina Andreu, la también guionista y creadora Virginia Yagüe y la laureada productora Chelo Loureiro reconocen en esta vigésima edición obras que contribuyen a la sensibilización y el compromiso social por la igualdad de género.

CIMA concede el premio al mejor largometraje a A Balance (2020, 153 min.), de Yujiro Harumoto, “porque esta película es paradigmática al elegir a una protagonista, excepcionalmente interpretada por Kumi Takiuchi, que ilustra a una mujer autónoma, profesionalmente competente, comprometida con su entorno, empática y que, a través del conflicto que pone en cuestión sus principios morales, crece en el transcurso de la historia sin caer en estereotipos. Una demostración de que un cine bajo esas premisas puede estar escrito y filmado por un hombre y que en el compromiso por la igualdad caminamos en alianza”.

Las socias de CIMA también premian el cortometraje Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje, (México, 2021), de Gabriel Herrera, “por su originalidad discursiva, su lenguaje estético y su ironía a la hora de plasmar la historia colonial, reapropiándose de la belleza”.

PALMARÉS

Lady Harimaguada de Oro

This Rain Will Never Stop (Alina Gorlova, Ucrania, Alemania, Latvia, 2020, 103 min.)

Lady Harimaguada de Plata

Fire in the Mountains (Ajitpal Singh, India, 2021, 83 min.)

Premio a la Mejor Actriz

Kumi Takiuchi, por su interpretación en A Balance (Yujiro Harumoto, 2020, 153 min.)

Premio al Mejor Actor

Chandan Bisht por su interpretación en Fire in the Mountains (Ajitpal Singh, India, 2021, 83 min.)

Mención Especial del Jurado

Nudo Mixteco (Ángeles Cruz, México, 2021, 96 min.)

Premio al Mejor Cortometraje

Palma (Alexe Poukine, Francia, 2020, 39 min.)

Mención Especial al Cortometraje

Blue Affair (Kosuke Okahara, Japón, 2020, 13 min.)

Premio del Público

Nudo Mixteco (Ángeles Cruz, México, 2021, 96 min.)

BANDA APARTE

Premio Banda Aparte al Cortometraje

Point and Line to Plane (Sofia Bohdanowicz, Canadá, 2020, 18 min.)

CANARIAS CINEMA

Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje

Blanco en blanco (Théo Court, España, Chile, Alemania, 2019, 100 min.)

Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje

Versiones (Claudia Torres, España, 2019, 14 min.)

Premio de Distribución Internacional Digital 104 Film Distribution

Versiones (Claudia Torres, España, 2019, 14 min.)

20 cumpleaños, 16 premios, 62 películas a concurso

En el veinte cumpleaños de la fiesta del cine en la ciudad el público ha podido disfrutar en las salas del Cinesa El Muelle, en el Museo de la Ciencia y la Tecnología y en el Edificio Miller de más de un centenar de películas, de las cuales 62 han competido por alguno de los 16 premios que ha entregado el Festival en esta edición que llega a su fin mañana domingo 18 de abril.

Detrás de las codiciadas estatuillas está el trabajo de LPA Fábrika en el proceso de creación 3D y de César Luzardo como ebanista. Las pequeñas reproducciones a escala de la Lady Harimaguada de Martín Chirino acabadas en titanio y en 3D sustituyen desde 2017 a los antiguos trofeos. Estas figuras que se han elaborado con técnicas de impresión digital han cobrado forma gracias a máquinas que han ido trazando milímetro a milímetro el cuerpo de estas singulares Ladys con las que se ha reconocido a grandes figuras del cine, en el caso de las honoríficas, y con las que se ha premiado a las obras y autores más destacados de esta entrega del festival.

El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que un año más ha subrayado su compromiso con una filosofía que viene determinada por el compromiso con el talento, con un cine que nace sin vocación comercial y que se aleja de convencionalismos, ha contado en esta vigésima edición con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte a través del ICAA, el Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red, el Cabildo de Gran Canaria gracias a la SPEG y a la Gran Canaria Film Comission, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad del Atlántico Medio, el Clúster Audiovisual de Canarias, la Asociación Microclima Cineastas de Canarias, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA, la plataforma Filmin, Cinesa El Muelle, el Museo de la Ciencia y la Tecnología y el International Bach Festival.