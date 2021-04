Autores de siempre para mentes tiernas

El Colegio Aguadulce organizó ayer una pequeña exposición en una de sus aulas de primeras ediciones y obras dedicadas que aportó el profesor de Lengua, Samuel Rodríguez, por el Día del Libro que se celebra hoy. Se trata de una muestra de unos 40 o 50 ejemplares canarios antiguos, muchos de los cuales son poco comunes. Hay primeras ediciones de Tomás Morales, de Saulo Torón o de Pérez Galdós.

Según Rodríguez, lo que se pretende es “incitar a nuestros alumnos a la lectura, romper con la dinámica de lo que significa el libro digital y que tengan acceso a estos ejemplares más raros, que les ayuden a acabar con la idea de que lo viejo o leer es aburrido”. “Los libros pertenecen a mi colección personal, a mi biblioteca. Llevo años detrás de estas obras y toda una vida recopilándolas. De ediciones originales cuento con Las rosas de Hércules de Tomás Morales y obras del poeta Alonso Quesada. También tengo a escritoras como, por ejemplo, una obra dedicada por Josefina de la Torre y otra por Mercedes Pinto. Asimismo, de Carmen Laforet, a la que considero una autora canaria”.

“Poseo primeras ediciones de Galdós, de Viera y Clavijo o de Faycán de Víctor Doreste. Hay una parte a la que tengo especial cariño, a las revistas que publicaban los estudiantes en el Instituto Pérez Galdós en los años 37 y 38, entre los que figuraban Pedro Lezcano o Carmen Laforet. Son ejemplares muy poco habituales. Los he conseguido todos a través de Internet, anticuarios, rastros o por casualidad, cruzándome con ellos. Me gusta poder compartirlos con los demás. Tengo hasta libros firmados por Luis Doreste Silva, a quien los niños desconocían como poeta”. “Me gusta darle relevancia a la mujer. Hubo épocas complejas para ella, pero pienso que en Canarias tuvieron la suerte de poder publicar mucho más que en la Península. Contamos en esta exposición con Pino Ojeda, Mercedes Pinto o Rosa María Alonso”.

“Hemos querido unir el Día del Libro con la próxima celebración del Día de Canarias, así que hemos empleado autores canarios. Los alumnos de sexto de Primaria, de once y doce años, han estado buscando información sobre Pedro Lezcano, Saulo Torón, etc…, para luego elaborar pequeñas obrillas, sainetes, que han ido preparando con sus compañeros. En las obritas realizan encuentros entre ellos preguntándose por los autores e introducen temas jocosos, para que no se trate solo de hablar de los escritores copiando la Wikipedia, sino que haya un trabajo de elaboración y lectura. También hemos hecho una antología de textos en clase. He conseguido que estén leyendo a estos creadores en papel, que relacionen su obra y que los sitúen en su momento histórico. No es lo mismo Pérez Galdós en el siglo XIX que la poesía social de los hermanos Millares o las Endechas a la muerte de Guillén Peraza cuando se inicia la Conquista de Canarias. Se trata de aprovechar todo ello para globalizar la educación”.

“Les ha llamado mucho la atención darse cuenta de cómo ha ido cambiando la Historia porque para ellos todo es viejo, ya desde el año 2.000. Ven así que la literatura es algo imbricado en la realidad, tanto en los años 80, como 40 o el siglo XIX. Me ha sorprendido mucho cómo han empezado a descubrir temas tales como qué significaba el compromiso social en el franquismo, la inmigración o la Conquista de las Islas, todo ello relacionado con la Literatura. Al principio pensaban que la actividad iba a ser muy aburrida y, sin embargo, ahora están encantados. Las obras que fueron creando comenzaron como una obligación, pero luego han trabajado los 18 con gran entusiasmo. Muchos alumnos me han pedido si podían tocar los libros, si podían olerlos”.

Según Elías Lyaoui, de 11 años, “me parece muy buena iniciativa la del profesor porque sé que le gustan mucho los libros y nos quiere transmitir el amor por la lectura. Hemos realizado unas pequeñas obras para enseñárselas a todo el colegio, sobre algunos autores canarios importantes, de los que hemos tenido que buscar información, yo sobre Rafael Arozarena que escribió Mararía”. Naroa Victoria Romero, también de 11 años, señaló que “pensaba que sería algo aburrido, una exposición de libros solo, pero crear una obra e interpretar a los personajes me ha parecido mucho más divertido. Saulo Torón es un autor interesante porque perdió a sus hermanos y a su madre y, aun así, siguió escribiendo”.

Lucía Vargas, de 12 años, destacó que “me ha gustado mucho interpretar a los personajes. He descubierto que me gusta más leer en papel que de modo digital”. Luis García, de 11 años, está descubriendo que le interesa más la lectura que antes. “Cairasco de Figueroa ha sido el autor elegido. Me ha llamado mucho la atención porque defendió Las Palmas de un pirata y negoció con otro. Realizó múltiples hazañas”.

Samuel Rodríguez espera que con estas actividades los niños desmitifiquen el mundo del libro y lo vean más cercano. “Observo que, al principio, la lectura les causa algo de rechazo, porque compite con muchos otros elementos de ocio que les aportan una satisfacción inmediata, pero que luego les atrae más. Hay que encontrar el libro con la temática adecuada. Es un objetivo por el que apostar”.