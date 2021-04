La décimo sexta edición de la Cumbre Internacional Animayo, primer y único festival de animación español designado Festival Calificador por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Oscar en la categoría de animación desde hace ya cuatro años, iniciará su andadura el próximo día 5 de mayo congregando hasta sesenta y cinco expertos nacionales e internacionales de la animación, los efectos visuales (VFX) y los videojuegos.

Así, un año más y continuando su imparable expansión mundial alcanzando nuevos mercados geográficos, este 16º Summit, Conferences, Educational System and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Video Games, Animayo, desde Gran Canaria al mundo, volverá a situar la isla en el epicentro de la industria audiovisual más puntera en su edición más global y tecnohumanista.

El evento de este año se desarrollará en tres formatos: virtual, presencial y ‘online’

Animayo Gran Canaria 2021 se desarrollará en tres formatos: presencial, virtual y online estructurados como sigue. Presencial: del 5 al 8 de mayo con 5 master classes, 2 paneles de debates y 2 talleres más 5 proyecciones de Sección Oficial a Concurso además de la proyección especial Mi Primer Festival, destinada esta a familias. Estas actividades se realizarán en el espacio CICCA y en el Teatro Guiniguada, ambos en Las Palmas de Gran Canaria. Virtual en plataforma Roomkey: del 13 al 15 de mayo con paneles y debates virtuales. Online por Zoom: del 20 al 22 de mayo con master classes y talleres. Asimismo, la presente edición continuará realizando acciones hasta el otoño; todo el programa y la venta de entradas estará disponible en la web Animayo desde hoy y en próxima rueda de prensa el festival dará a conocer ampliamente todos sus contenidos. Los ponentes invitados, profesionales con reconocidas trayectorias entre lo más selecto de la industria, procedentes de países como EE UU, Reino Unido, República Checa, Canadá, España, Noruega, México, Italia, Colombia o Argentina, participarán bajo el paraguas de un sobresaliente, extenso e innovador programa que se presenta como una brújula guía para que los nuevos talentos se inspiren y disfruten con todos ellos: directores, productores, animadores, supervisores de VFX o guionistas, entre otros.