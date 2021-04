Un timple, una guitarra, percusión corporal y claqué. En eso consiste el esquema básico sobre el que se construye la propuesta escénica A pies y manos que tendrá lugar el domingo 9 de mayo a las 19.00 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. El timplista Benito Cabrera, el guitarrista Tomás Fariña y el bailarín Jep Meléndez son los protagonistas de este espectáculo multidisciplinar que parte de la tradición canaria para llevar nuestro folclore a una estética contemporánea, lejos de estereotipos.

Benito Cabrera y Tomás Fariña dialogan artísticamente con el bailarín y coreógrafo Jep Meléndez en este espectáculo que es una mezcla sorprendente de maridaje de estéticas diversas. El timple y la danza mantienen un flujo de comunicación en el que se dan la mano la tradición, la transgresión y la búsqueda de espacios sin fronteras, para vivir una identidad que huye de clichés. Se parte de lo local para llegar a lo universal, con composiciones propias y relecturas de la tradición, tanto en el plano dancístico como musical. La idea ha sido generar una propuesta escénica de relectura de la tradición canaria. La fusión entre disciplinas artísticas abunda en el resultado de lenguajes novedosos en torno a la cultura musical canaria.

Este espectáculo, que se estrenó en el Teatro de El Sauzal en octubre de 2020, llega ahora como coproducción entre Estudios Multitrack y el Auditorio Alfredo Kraus, enmarcado también dentro del programa Cultura en Acción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta asimismo con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y la Radio Televisión Canaria.

Benito Cabrera

Folklorista, timplista y promotor cultural. Su faceta más conocida viene de la mano del timple, pequeño cordófono tradicional que ha logrado introducir en ámbitos hasta hace pocos años insospechados. Cabe destacar los conciertos realizados en el Konzerthaus de Berlín, el Carnegie Hall de Nueva York o el Teresa Carreño de Caracas. Amén de trabajar con artistas internacionales de varios países, ha sido solista con formaciones sinfónicas y camerísticas en España, EEUU,

Eslovaquia y la República Checa. Músico multidisciplinar, ha publicado varios libros de divulgación del patrimonio folklórico de Canarias, así como dos métodos de timple.

Ha fundado, asesorado y dirigido numerosos colectivos de música popular. Asimismo, ha colaborado en varios planes de recopilación etnográfica en diferentes islas, como la creación del Atlas de Patrimonio Inmaterial de Canarias. Es el responsable de acciones de recuperación de elementos festivos como el Antiguo Corpus de La Laguna (conocido como Diablos y Tarasca), los Caballitos de Fuego o el Encuentro de Carnaval Tradicional de Teguise (Lanzarote).

Es autor de melodías, letras y canciones que han interpretado autores de la talla de Rosana, Pedro Guerra, Los Sabandeños, la Orquesta Sinfónica de Tenerife o la Orquesta y Coros de la Comunidad de Madrid. Asimismo, es el autor de la letra del himno oficial de Canarias.

Desde el año 2007 es el director musical del grupo Los Sabandeños, labor que combina con sus conciertos como solista de timple, la gestión cultural, la creación de canciones y la dirección de la Casa-Museo del Timple, en Teguise. Asimismo, trabaja en diversos proyectos de revitalización folklórica en Tenerife, El Hierro y Lanzarote.

Jep Meléndez

Percusionista corporal, coreógrafo y bailarín de claqué y sand dance. Formado como bailarín de claqué en diferentes escuelas de Barcelona y Nueva York. También ha recibido formación complementaria en danza clásica, jazz e introducción a la percusión afrocubana. Bailarín titular de la compañía Camut Band en los espectáculos Keatoniana, Tambores, La vida es ritmo y Kiting- Kita, con los que ha participado en festivales de todo el mundo. También ha sido capitán de compañía del espectáculo Pampidam de la compañía Mayumaná.

Desde 2010 participa actuando y como docente en el International Body Music Festival en sus ediciones Sao Paulo y San Francisco desde donde salió de gira por la costa Este de Estados Unidos, destacando sus actuaciones en Wellesley University and Berklee College of Music de Boston. También ha actuado en Estambul, Terni (Italia), Bali (Indonesia), París y Atenas.

Durante 2011 trabajó en la creación del espectáculo Cambuyon, del cual es director artístico e intérprete, y que se presentó en el 4º International Body Music Festival de San Francisco, presentándose posteriormente en Tenerife, Barcelona, y en festivales como el Edinburgh Fringe Festival, y en teatros como The New Victory Theater en el o­-Broadway de New York, con gran éxito de crítica y público. En 2019 produce y codirige junto a Leela Petronio el espectáculo à l’unisson que fusiona las danzas urbanas y percusivas, participando también como intérprete junto a los bailarines Daniel Luka, Ludovic Tronché y Leela Petronio.

Tomás Fariña

Titulado por el Conservatorio Superior de Música de Canarias con sobresaliente y Diplomado en Magisterio por la ULL. Durante su estancia en el conservatorio, se formó con varios profesores y paralelamente asistió a clases magistrales con maestros de talla internacional como Zoran Dukic, Hugo Geller, Ignacio Rodes, Alex Garrobé, Marco Tamayo, José Luis Rodrigo, Rubén Abel Pazos, Eligio Quinteiro, Miguel Trápaga, entre otros.

Ha realizado giras de conciertos con distintas formaciones por distintos países como Argentina, Brasil, Cuba, Italia, Portugal y Estados Unidos y gran parte de la geografía española. Ha dado conciertos en teatros y universidades relevantes como la Universidad Kennedy de Buenos Aires, el Instituto Cervantes de Sao Paulo, el Teatro América en la Habana, la University of Incarnate Word en San Antonio, el Centro Cultural Español de Miami, el Teatro Real de Aranjuez o el Teatro Comunale de Treviso.

Tiene varios trabajos discográficos con distintas formaciones. Ha estrenado el Concierto Magmático para guitarra y banda sinfónica, único en el mundo en su género y ha tocado de solista junto a la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Actualmente, se encuentra inmerso en la grabación de un disco para guitarra solista de obras inéditas.

Las entradas se pueden en la página www.auditorioalfredokraus.es así como en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus, en horario de 16.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. Por norma general, los días de concierto, las taquillas permanecerán abiertas desde dos horas antes hasta el inicio del espectáculo.