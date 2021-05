Lectura sin heterodoxia de ‘El delator’

Resulta complicadísimo atisbar, aunque sea muy en la lejanía, las razones auténticas que han llevado a Juan Manuel García Ramos a escribir El delator, libro en el que gratuitamente, sin ofrecer ni un solo indicio, no digamos ya una prueba, se pretende arrastrar por los terrenos del deshonor y la ignominia a Domingo Pérez Minik. Hablo de lo que pudo haber sido y no fue porque, al menos en mi caso, El delator no ha pasado de ser un fallido, lamentable y pretencioso castillo de naipes, con lo cual quiero decir que después de su lectura sigo creyendo y seguiré defendiendo sin sombra de dudas la honorabilidad, la honestidad, la bonhomía y la decencia de Pérez Minik. Y de López Torres, claro, que nada tiene que ver en este devaneo. Eso me libera de tener que refutar nada porque en todo El delator no hay ni una sola argumentación que contradecir, a no ser que se entienda como un razonamiento serio hipótesis tan evanescentes como la siguiente: “Esa risa sardónica dibujada en su cara nos obligaba a no despreciar sus posturas sobre todo lo que tenía que ver con aquellos años treinta entre los muros de Fyffes y las relaciones que personas allí encerradas habían mantenido, pero…” (123) Y todo ello amparado en dos premisas que el autor considera principios fundamentales en los que guarecerse para montar este tinglado. Por un lado, “las infinitas libertades que la literatura concede a sus cultivadores”, entendiendo el autor que dentro de tales libertades está la posibilidad de mistificar una realidad histórica que, por serlo, no sólo no admite tales veleidades, sino que exige investigaciones y documentación fehacientes y rigurosas que permitan al lector considerar la obra como “crónica novelada” y no, como a mí me ocurrió, un simple capricho vengativo. Y en segundo lugar, y en cuanto a la provocación surrealista como metodología de trabajo, debería saber el autor que —para que funcione como tal provocación— tiene que llegarle al lector cargada de verosimilitud, sin la cual, como es el caso de El delator, la novela se derrumba y surge en su lugar un patético melodrama.