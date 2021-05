Piotr Beczala: «Intento interpretar todos los roles en el estilo correcto, musical y técnico»

Todos los asistentes a su concierto de hace pocos años en Las Palmas guardan una impresión inmejorable. Usted llegó a cantar seis bises… ¿Qué recuerda de la ciudad y su público?

Es tan maravilloso escuchar esto. Me encantó actuar en Las Palmas. El público fue fantástico, muy enfocado a la música y entusiasta. Hicimos seis bises y resultó muy especial. Encuentro la Isla y su capital muy bonitas y contamos con amigos aquí, por lo que siempre resulta muy agradable la estancia y el clima acompaña ¡de forma estupenda!

Hoy es usted, junto a Kaufmann, uno de los mejores del mundo. ¿Son amigos o duros competidores por conquistar el absoluto número uno?

Bueno, en el mundo de la ópera no hay rankings como sí existen en el del tenis o el golf. Es fantástico saber que tras 28 años sobre los escenarios, el público, la crítica y todo el que se encuentra envuelto en el terreno musical se da cuenta de la calidad de mis actuaciones y sabe reconocer mi valía como cantante. Ello no quiere decir, en mi opinión, que los cantantes no podamos ser amigos o buenos colegas, al menos, porque ¡sí podemos y lo somos!

¿Siempre ha sido tenor lírico-spinto, como ahora, o su voz comenzó lírica pura?

Me gustaría verme como un ejemplo de cantante cuya voz se ha construido y ha evolucionado de una manera muy cuidadosa. Comencé como un tenor de Mozart, interpreté roles de bel canto con Bellini y Donizetti, para luego continuar con Verdi, Puccini y repertorio francés y me sumergí en papeles más dramáticos. Se trata de un viaje de aventura que nunca termina. En mi opinión, la calidad de un cantante se basa en la flexibilidad y habilidad de interpretar un repertorio diverso en la misma temporada, lo cual ¡es importante para la salud vocal!

Su amplísimo repertorio operístico ha ido ensanchándose poco a poco hasta alcanzar los tenores líricos de Wagner. ¿Qué época o estilo canta con mayor placer?

Canto muchos roles diferentes: desde Lucia de Lammermoor, pasando por el Rigoletto de Verdi, el Werther de Massenet o Rusalka de Dvorak, a Lohengrin de Wagner. Intento interpretar todos estos papeles en el estilo correcto, tanto a nivel musical como técnico. Algunos de ellos son más satisfactorios vocalmente y otros más interesantes con relación a la personalidad del personaje, pero siempre siento gran satisfacción sobre el escenario. En estos momentos estoy desarrollando el estilo verista que ¡me encanta!

El Lohengrin wagneriano que ha hecho y grabado en Dresde con la Netrebko es una auténtica joya. ¿Se lo han pedido en Bayreuth?

Ya lo he cantado en Bayreuth en 2018 y 2019.

¿Es cómodo cantar con una prima donna assoluta como Anna Netrebko, con la que comparte numerosas producciones en Europa y América?

Nos conocemos desde hace muchos años. Nos encontramos en el Covent Garden en 2005 por Rigoletto. Siempre he disfrutado cantando con ella y contamos con algunas producciones memorables, tales como Manon, Adriana Lecouvreur, La Bohème en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York o Romeo y Julieta en el Festival de Salzburgo y tenemos ¡grandes planes para los próximos años!

¿Es cierto que son grandes amigos, y también vecinos en sus apartamentos de New York?

Sí, vivimos en el mismo edificio. Cuando enciendo la barbacoa le llega el olor y siempre está más que invitada a ¡una comida fantástica!

La música de su país natal, Polonia, es buenísima pero no aparece casi nunca en los carteles operísticos de otros países. ¿Por qué?

Intento hacer lo máximo para hacer a la música polaca más popular en el mundo, cantar las canciones y arias de los compositores de mi tierra. Es una música fantástica y solo puedo esperar que con mis actividades crezca en popularidad y reconocimiento.

Es una suerte que el programa de su concierto aquí, en Las Palmas, incluya páginas de grandes compositores polacos. Por desgracia, casi todos son desconocidos. Sin embargo, Lutoslawski o Penderecki, se han hecho universales por su éxito en el mundo entero. ¿Propone usted sus óperas en los grandes teatros o cree que no serían bien recibidos por los públicos?

Los compositores polacos han hecho verdadera buena música, tanto Moniuszko, como Żelenski, Szymanowski o Penderecki. Todos están muy merecidamente reconocidos a nivel mundial. Algunso dicen que es un idioma muy difícil, pero pienso que el polaco no es más complicado que el checo o el ruso. En 2019 hice Halka de Moniuszko en el Theater an der Wien y tuvo un enorme éxito.

El final escrito por Berio para la Turandot de Puccini, para superar los defectos del final de Alfano, fue estrenado mundialmente en el Festival de Música de Canarias, pero su recorrido posterior es muy infrecuente. ¿Cree incompatibles los lenguajes líricos del mismo siglo?

Mi primer Calaf para Turandot está proyectado para 2023, de modo que podré hablar sobre este tema más adelante, pero me encanta comparar las ideas de los distintos compositores del mismo periodo. En algunas ocasiones el punto de vista es totalmente diferente, pero termina en obras maestras tales como Turandot. Es como una misión imposible para cualquier compositor. Escuché sobre la idea de que se le solicitó a Franz Lehár terminar Turandot… Tengo mucha curiosidad por saber cómo habrá sido el resultado.

¿De cuál de los compositores vivos, polacos o no, le gustaría encabezar el cast de un estreno mundial?

Nunca se me ha pedido cantar música moderna. Solo ha habido una excepción: Krzysztof Penderecki me dijo que estaba pensando en escribir una ópera con un papel para mí, pero eso ya no va a ocurrir, ¡desafortunadamente!