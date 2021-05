El artista Manolo Yanes inaugura una reinterpretación artística de los mitos

El imaginario artístico de Manolo Yanes, artista tinerfeño afincado en Francia, cuya obra entrevera tradición pictórica, mitología, simbolismo y modernidad, abre las alas en la galería capitalina S/T Espacio Cultural, con una retrospectiva titulada Metamythologías. Bajo el comisariado del escritor Roberto Toledo Palliser, el hilo conductor de la muestra entreteje «una libre reinterpretación de distintos temas mitológicos», según avanzó el pintor en un intervalo del montaje expositivo, que vive su puesta de largo mañana, a las 19.00 horas, en la sala de Vegueta.

La evocación que presta nombre a la muestra, acuñada por su curador, obedece a que «esta exposición va más allá de un simple tratado de imágenes mitológicas, porque no presento ilustraciones literales de los mitos grecolatinos, sino una relectura subjetiva de diferentes personajes mitológicos que interrelaciono en la exposición de forma libre a través de un lenguaje simbólico o metafórico, desde lo figurativo», revela Yanes.

Casi 30 años después de exhibir en la ciudad su proyecto Angelicum en el Museo Néstor en 1994, Yanes, que ha expuesto el grueso de su obra a caballo entre su isla natal y su país de residencia, señala que «esta es casi mi primera exposición individual en Las Palmas de Gran Canaria».

El itinerario expositivo de Metamythologías se escinde en dos apartados diferenciados: un breve tramo por piezas pictóricas pertenecientes a etapas anteriores y un segundo recorrido más extenso dedicado a obras más recientes, bajo el paraguas común de la relectura de los mitos. Además, la muestra incluye un panel de reciente creación con 24 dibujos a lápiz, en blanco y negro.

En cuanto a la evolución de su lenguaje pictórico, en el que destaca su sello colorista, Yanes advierte «un cambio en la ambientación cromática de los cuadros» desde su muestra precedente, Mitocromías, una antesala que vio la luz en Bruselas. «Yo siempre he sido muy colorista, pero mi obra más antigua tiene un colorido más intenso, mientras que, en la más reciente, la gama cromática es más apagada, con acentos de color intensos», revela.

Amén de su potente imaginería estética, el pintor destaca en su obra su afán por establecer «un juego de sentidos y relaciones que enriquece los temas mitológicos tradicionales». «Para mí, la mitología lo engloba todo, no solo la mitología griega y latina, sino también la mitología de otros países, los cuentos de hadas e, incluso, la iconografía cristiana». señala. «Por ejemplo, en la muestra dialogan el mito de San Sebastián y una Psique, que son iconos que no guardan ninguna relación entre ellos, pero que yo engarzo en una obra», continúa. «Y esto se debe a que, como artista, me interesa la pintura que incita a la reflexión y a la libre asociación por parte del espectador». «En definitiva», concluye, «mi obra invita al espectador a participar de mi lectura y complete el sentido de cada obra».