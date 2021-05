«Empleo imágenes muy sobrias y limpias, con un mensaje directo»

Usted es un diseñador gráfico de publicidad. No se considera artista, pero sí creador…

Llevo toda la vida trabajando en publicidad como diseñador gráfico creativo. Llegó un momento en que a raíz de una exposición que hice llamada Azotea en la calle, un proyecto de cultura en los barrios de la Plaza del Pilar en Guanarteme, me metí en las redes sociales, impulsado por una amiga. Para un publicitario es atípico su desinterés por las redes. Además, soy antimarca. Pero tuve que conectarme online para difundir la muestra. Pensé en qué podría exponer en las redes sociales que gustara, así que me introduje en el mundo de la poesía visual, de lo que considero las metáforas visuales, una evolución que se utiliza mucho en el lenguaje publicitario. Como una derivada de lo que ya venía haciendo por profesión, fui creando imágenes que iban calando en la gente y poco a poco me he ido involucrando más y más. Cuando empecé no tenía ni idea de lo que había por ahí. Conocía solo a grandes figuras de la poesía visual, como Joan Brossa o Chema Madoz. Gracias a las redes sociales he empezado a entablar unos hilos de comunicación, sobre todo con Barcelona, con grandes poetas visuales, tales como Carles Canals Masats, Miquel Mercader o Álex Monfort. Hemos creado unos nexos de amistad virtual que van más allá de lo cotidiano, intercambiando, incluso, piezas. En ese mundo estoy ahora, mostrando estas metáforas donde hago críticas, un activismo pasivo desde el ordenador.

¿Cómo es ese activismo?

Me gusta mandar mensajes de concienciación social de todo tipo de temas: ecológicos, políticos, etc., siempre desde el collage digital, con figuras muy sobrias y austeras en que el significado sea muy directo. Todo hecho como un hobby, pero con la posibilidad de haber efectuado ya exposiciones individuales y colectivas, aunque no soy muy propenso a exponer porque me parece un mundo complicado que lleva unos gastos. Además, no me seduce especialmente mostrar la obra. En La aventura del Saber, el programa de TVE2, se percataron de mis ilustraciones digitales en Instagram y contactaron conmigo Edu Barbero y Eva Iglesias, dos de las personas que llevan el programa Boek Visual, un monográfico dedicado a artistas visuales. Me invitaron a salir en la 2. Mi lienzo son el Facebook y el Instagram, donde intento aportar algo constructivo dentro de toda la basura que se contiene en las redes. Hay oportunidades que no dejas pasar porque te insisten en participar.

En su obra, ¿de qué hace crítica habitualmente?

Dentro del campo de las metáforas visuales existe el apartado del activismo social. Cuando ves las noticias relevantes de todo lo que ocurre en el mundo intentas hacer un guiño a la actualidad. Puedes ver una información que te impacte y crear una ilustración para mostrársela a la gente de forma gráfica y que se percate mejor de dicha noticia que podría pasar desapercibida. Intento ilustrar, por medio de la ironía, sobre todo, y de modo surrealista, con la metáfora, la paradoja o la retórica, con muchas figuras literarias. También juego con los títulos, componiendo palabras maleta de dos vocablos. Así no me quedo, simplemente, en hacer cosas bonitas o que llaman la atención, sino que también posean un mensaje con el que sienta que colaboro, que no estoy en el planeta dejando pasar las cosas sin tener una pequeña voz.

"Intento ilustrar, por medio de la ironía y el sarcasmo, de modo surrealista, con la metáfora o la paradoja»

Las relaciones personales y la política, sus episodios de traición, el abuso de la electricidad en ligazón con las energías limpias, el derroche del agua, el cambio climático, el maltrato animal o los transgénicos se asoman a sus creaciones…

Todo esto sucedió en la exposición Híbridos donde denunciaba el uso de los transgénicos en los alimentos y animales y los abusos que se cometen, entre otros temas. El híbrido siempre está presente en todas mis piezas. Tomo dos objetos que se funden y forman un tercero. Se puede partir, por ejemplo, de la observación del objeto cotidiano que te rodea, del simple reverso de una carta de póker a la que añades unos flequillos y ya se crea una alfombra; o de una mano con una uña que es una plumilla y se realiza un homenaje a las escritoras; también una pistola con un objetivo en la punta se convierte en referencia a José Couso, víctima de las mentiras. En definitiva, observo el objeto cotidiano, me paro y pienso en qué puedo hacer para sacar una sonrisa a la gente. Invito a la reflexión y a frenar el ritmo de vida que llevamos. Pienso, además, que lo consigo porque la aceptación es bastante notable entre las amistades que ayudan en los comentarios. Se crean unas sinergias interesantes con la gente ya que puedes dejar una pieza sin título y ella te ayuda a descubrirlo, lo que encuentro muy bonito.

Aparte del collage digital, ¿emplea alguna otra técnica?

Pinto, dibujo y hago fotografía, pero como aficionado. Me he especializado en elaborar collage digital porque te permite crear fusiones que el normal no deja. Te pones a trabajar con las sombras y las luces y, al final, logras que, en muchas de las piezas, parezca que el objeto ha sido fotografiado y fabricado, cuando no es algo real. Se trata de un engaño visual que hace que el espectador piense… ¿Pero esto ha sido fotografiado? Esa sería la diferencia con gran cantidad de los poetas visuales, que se concentran en Cataluña en su mayoría, porque allí hay gran tradición de estas cuestiones. Me distingo en que ellos construyen el objeto, el poema visual, y luego realizan unas fotografías magníficas, algo muy trabajoso, mientras que a mí el conocimiento de los programas digitales de edición fotográfica me aporta la libertad y prontitud de ver una noticia por la mañana y dedicar una hora a una ilustración consiguiendo sacarla en el día.

"En mis creaciones tomo dos objetos que se funden y crean un tercero invitando a la reflexión»

Usted muestra también temas de la realidad de Canarias.

Cuando ha tocado hablar de los problemas que nos atañen, como la inmigración y lo que está ocurriendo ahora mismo, he hecho alguna ilustración sobre el tema. Por ejemplo, sobre Chira, sobre de la electricidad y el conflicto ecologista. Cuando veo que hay una materia que se puede tratar por medio de la ilustración procuro tocarlo para no quedarme apartado de la problemática social porque pienso que los creadores visuales, aunque compongamos una parte poética, debemos ser partícipes de las reivindicaciones. Si podemos aportar algo para que se pare la gente un momento en esa imagen y haga reflexionar sobre algún conflicto, mejor.

Manifiesta que rehúye de composiciones recargadas decantándose por la limpieza de las piezas. Explíqueme su método expresivo.

Hago creaciones muy austeras, con unos fondos muy limpios en los que predomina la imagen en escala de grises, mayoritariamente, una gama en la que me atrae más trabajar. He procurado aunar los conocimientos de edición fotográfica y la plástica intentando fusionarlos para lograr las imágenes claras. Pienso que así el mensaje es más directo.

Señala que le gusta crear conciencia bajo un prisma irónico...

Siempre que se pueda trabajar con la ironía lo hago, porque resulta un mensaje efectivo en publicidad y se puede emplear el sarcasmo en la pieza. Se pueden utilizar otras vías, pero sí es cierto que la ironía funciona. Hay que conceptualizar. Un ejercicio que me he planteado es cómo plasmar un concepto intangible, tal como la envidia, la paciencia, el odio, la traición u otros sentimientos del ser humano difíciles de aplicar visualmente. Por ejemplo, he creado una pieza donde un serrucho tenía la hoja de madera, con lo cual es imposible serrar materiales de madera y le puse el título Solidaridad. Otra pieza se llama Optimismo y aparece un anzuelo con un cebo que lleva una lombriz en un vaso de agua. Hay que ser muy optimista para querer pescar ahí. Para las elecciones en Madrid he sacado la imagen de un hacha con una corbata en el filo que refleja las discusiones entre políticos que no llevan a nada para el ciudadano. La corbata supone una metáfora de los políticos encorbatados con el hacha de guerra. El hecho de fundir dos objetos dispares, en muchas ocasiones sin relación alguna, representa una metáfora de la polarización a la que hemos llegado, debiendo alcanzar un punto intermedio. Consigo crear alianzas al juntar mis objetos.

"Logro que, en muchas de las piezas, parezca que la figura ha sido fotografiada»

Dice que toma como referentes a artistas como Joan Brossa o Chema Madoz, entre otros. ¿En qué se fija?

Tengo mucha amistad y me gusta mucho Carles Canals Masats, con el que he intercambiado una pieza que está en mi salón. Grandes referentes son también los dadaístas y surrealistas. Las referencias de la poesía visual vienen de los caligramas descubiertos miles de años antes de la Grecia clásica y el gran exponente nacional e internacional es Brossa.

También considera que las Artes Plásticas para los niños son un verdadero medio de expresión.

Tuve la oportunidad de participar con María José Godoy en el CEIP Gutiérrez Rubalcaba y me invitó a acudir a su aula a enseñar a los niños de Primaria a hacer máscaras con materiales de desecho, como cartones. Ahora, con la llegada del Día de Canarias, Begoña Rodríguez, del colegio Federico García Lorca, me solicitó crear algo con el tema de las pintaderas. Pensé en instalar en los ordenadores un programa de edición fotográfica para, con pocos recursos, digitalmente crear en chándals, mochilas, gorras o camisetas diseños de diversas figuras de la prehispanidad y actualizarlas.

Tiene usted proyectado exponer en el Club LA PROVINCIA en cuanto las condiciones pandémicas lo permitan, ¿no?

Tenemos pendiente una exposición que se inauguraba en septiembre de 2020 a la que he convocado a varias amistades y artistas, algunos de una larga trayectoria y otros que se incluyen en los campos de la fotografía, el diseño, sector textil, pintura o escultura, que han querido colaborar porque son entusiastas del arte aunque no se dediquen a él. La idea era trabajar con el tema del reciclaje y con material de desecho para construir máscaras. Perseguimos hacer piezas artísticas creativas dando una oportunidad a estos elementos. Así se demuestra que, no necesariamente para crear arte haya que recurrir a materiales caros. Empleamos estos materiales para concienciar de que tenemos que hacer algo por el planeta. Cuando abran el Club expondremos en primer lugar. Ya habíamos hecho exhibiciones en él sobre el problema del autismo, para dar visibilidad a asociaciones en Las Palmas. Se tituló Desde otras orillas. Después realicé una individual, Híbridos. Para esta muestra las máscaras están ya creadas.