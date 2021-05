Color para Galdós y Saint-Saëns

Se trata de una idea original de Gini Alemán patrocinada por el Gobierno de Canarias que verá por primera vez la luz hoy, a las 19.30 horas, en Espacio La Granja de Tenerife. El domingo lo hará en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, a las 18.00 horas. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online. «La idea es que llegue también al resto de espacios escénicos del Archipiélago», apunta la promotora de la obra que, inicialmente, «iba a unir tan solo a Galdós, por la celebración del centenario de su muerte el año pasado, y a Vesna», ya que ella fue la que creó el cartel con el que se conmemoró en la capital grancanaria la efemérides. «Pero al presentar el proyecto nos dimos cuenta que este año también se cumplen 100 años del fallecimiento del músico francés, así que nos pareció buena idea incluirlo», apunta.

Víctor Formoso es el guionista y director del espectáculo en el que también se meterá en la piel de un joven Galdós, quien tiene la tarea imaginaria de elegir siete composiciones de Saint-Saëns como hilo musical para siete de sus creaciones literarias. El encargado de interpretar al piano las piezas del músico francés será Sergio Alonso. Juntos crearán un ambiente de ‘letras y notas’ en el que González basará su obra.

La trama se desarrolla en Canarias, más concretamente en Villa Melpómene –Santa María de Guía– donde el compositor galo pasó largos periodos a lo largo de su vida. Allí convivirá su fantasma junto con el del dramaturgo en una casa que compra una pintora sueca adinerada. Un personaje al que da vida Vesna González, quien no tiene diálogo durante la representación.

«Mi personaje tiene un estilo muy marcado y, he de decir, que se parece bastante a mí porque ella hace pop abstracto y aunque yo hago pop art también fusiono este estilo. Durante el espectáculo yo no hablo nada, mi parte es toda a través de la pintura. Habrá muchísimo color y formas que irán surgiendo al ritmo de las palabras y la música de Galdós y Saint-Saëns», cuenta la artista. Y es que serán ellos quienes inspiren el cuadro que realizará en directo en unos 20 minutos y que ya adelanta que «lo que el público verá en un principio no va a ser lo que se vea al final».

Un reto para González, quien confiesa estar algo «nerviosa», ya que es la primera vez que creará en vivo en un teatro. «Sí que he pintado en directo durante varias performances», explica quien no dudó en sumarse al proyecto, ya que considera que es una «fusión nueva», al tratarse de una obra teatral en la que están presentes el arte, la literatura y la música. «Sería genial que esto pudiera llevarse también a museos como el CAAM», apunta.