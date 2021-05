Pequeña memoria de un elegido

Hombre de radical ejemplaridad, intelectual de muy vasta cultura y artista de enorme talento, a Cristóbal Halffter debe España el acceso definitivo de la creación musical retardataria de la primera mitad del siglo XX a la contemporaneidad del mundo culto. Ocurrió esto en 1960, con el estreno en Madrid de sus Microformas para gran orquesta. El escándalo descomunal en las filas del conservadurismo situó para siempre su nombre y obra en el vértice de la música viva y la experimentación de todas sus variables formales, filosóficas y tecnológicas. Pocos años después era tan sólido su prestigio mundial que la ONU le encargó la composición de una cantata, por él titulada Yes, speak out, yes para conmemorar los veinte años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.