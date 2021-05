El Laboratorio Galdós organiza del día 21 al 23 de junio el taller de dramaturgia que impartirá el uruguayo Gabriel Calderón, uno de los autores más solicitados de la escena contemporánea latinoamericana, en el marco de la segunda edición de la iniciativa de experimentación teatral a la que la productora Unahoramenos otorga hasta el próximo año 2023 una perspectiva internacional.

Las personas que deseen realiza su inscripción en el mencionado taller cuyas plazas están limitadas a diez participantes, pueden hacerlo escribiendo un correo a info@laboratoriogaldos.es Los bases de la convocatoria están disponibles en la dirección https://laboratoriogaldos.es/laboratorio-galdos-internacional-taller-de-dramaturgia/

En horario de tarde y en la sede del Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria se desarrolla el taller que Calderón ha denominado La última obra mala, en el que propondrá a la decena de participantes previstos, en el transcurso de tres encuentros de cinco horas de duración, generar una obra no desde el saber, sino aceptando como parte fundadora de la creación, todo aquello que no somos, que no sabemos ni que estamos en disposición de escribir. “Intentaremos, utilizando recursos considerados imperfectos, procedimientos inútiles y reconocimientos infructuosos de procedimientos ajenos, la escritura en 15 horas -pretensiones si las hay- de la última obra mala de cada uno de los participantes. Por un lado, así, quedaremos liberados para escribir, finalmente, la obra buena”, explica el dramaturgo uruguayo, que añade que el proceso de construcción de sus obras está diseñado para que puedan metamorfosearse frente a él. “Lo que a mí me entusiasma de la escritura y de la dirección es ver ese movimiento”, subraya.

Con sólo 39 años, Gabriel Calderón se ha convertido en uno de los dramaturgos de referencia de América Latina. El texto del primer montaje que estrenará en su segunda edición el Laboratorio Galdós el próximo mes de septiembre en el Teatro Pérez Galdós, Clara y el abismo, es obra de Calderón, quien el año pasado estrenó su aclamado monólogo Historia de un jabalí en el marco del Festival Temporada Alta de Girona. Autor de más de veinte piezas teatrales, su despegue se produce con 21 años tras escribir Mi muñequita, uno de los espectáculos más influyentes del teatro uruguayo en lo que va del siglo XXI. Luego llegó Algo de Ricardo por sugerencia de la Comedia Nacional Uruguaya, estrenada en 2013 en el centro La Carpintería, y en 2018 dirigió en el Teatro Nacional de Cataluña su tragicomedia política, Que revienten los actores. Su recorrido es ya tan amplio que en Francia se presentó hace unos años una retrospectiva de su obra. Es miembro del Lincoln Center Theater Directors Lab y artista residente del Thétre des Quartiers dIvry en París. Sus textos han sido traducidos al francés, alemán, inglés y portugués.

Si su irrupción en la escena local estuvo marcada por una impronta fuertemente generacional y una actitud beligerante frente a los discursos y lenguajes consolidados por la tradición, sus espectáculos de madurez –aun cuando mantienen la intensidad en la actuación y el vertiginoso ritmo escénico que fueran sello de los primeros–, incorporan una novedad temática fundamental: la revisión de la historia política reciente del Uruguay (y en particular las consecuencias de la dictadura cívico-militar de 1973-1985) desde un lenguaje muy personal que incluye elementos del melodrama, la ciencia-ficción y el humor en clave de absurdo.

Entre 2006 y 2010 fue director general de proyectos culturales de la Dirección Nacional de Cultura del Gobierno Nacional de Uruguay; en 2014 y 2015 director del Instituto Nacional de Artes Escénicas, y en la actualidad es coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia de la EMAD y la Universidad de la República.

Laboratorio Galdós Internacional, que producen el Teatro Pérez Galdós y Unahoramenos producciones, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (patronos de la Fundación Auditorio y Teatro), Gobierno de Canarias, y la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes y de otras entidades como la Fundación SGAE, planteará tres producciones anuales relacionadas con la dramaturgia contemporánea de América (2021), África (2022) y Europa (2023), todas ellas dirigidas por el canario Mario Vega y que se cumplimentarán con la colaboración de distintos espacios escénicos o festivales de cada uno de los tres continentes citados.