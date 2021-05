«La Isla tiene una deuda con el legado musical de Isabel Macario»

María Isabel Torón (Gran Canaria, 1944) es una de esas mujeres perseverantes que se propusieron hace varias décadas figurar con voz propia en el panorama de la cultura y su gestión en Canarias. En los días de veraneo feliz en la finca del Convento que sus padres -el poeta Saulo Torón y la cantante Isabel Macario- poseían en el barrio de San Francisco en Telde, así como en su casa de Ciudad Jardín, disfrutó siendo niña del magisterio de aquella pléyade de intelectuales que transitaban por sus aposentos en las veladas musicales y literarias que allí tenían lugar, en una época en la que la ciudad atlántica en la que nació iniciaba su despegue al amparo de un incipiente turismo y de la actividad portuaria.

La cantante y docente recibe en el edificio Miller el próximo día 5 de junio, en la gala de los Premios Canarios de la Música, el reconocimiento del sector por su labor destacada en la creación, magisterio, interpretación, difusión y estudio de las músicas clásicas en Canarias. «Este premio me llena de orgullo porque me lo otorga el gremio de los músicos al que pertenezco, y me sirve de estímulo para seguir avanzando en uno de mis proyectos más apreciados en el que trabajo ahora: una publicación sobre mi madre, la soprano Isabel Macario», señala.

Torón admira la valentía y arrojo de su madre, una mujer culta que ya en 1934 figuraba como miembro de la Junta Directiva de la recién fundada Sociedad de Amigos del Arte Néstor de la Torre y, más tarde, en la de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas, que alentó y tuteló la vocación de infinidad de jóvenes cantantes de la época, entre los que figuraba Alfredo Kraus y su hermana Carmen.

«Emprendió una carrera que la llevó en solitario a Italia en 1920, donde fue alumna del maestro Gallignani. Era inusual que una mujer, y menos en la Canarias de la época, fuese a estudiar canto a Milán. Consiguió becas convenciendo en el despacho a Matías Vega para que apoyara la carrera de varios intérpretes, algunos de ellos muy prometedores. Gran Canaria tiene una deuda con ella porque fue una de las primeras mujeres que impulsó la cultura musical en la isla, junto a otras pocas. Fue una adelantada a su época en muchos sentidos», subraya.

Aquella chiquilla que durante los mediodías luminosos recogía las támbaras que empegostaban el pavimento del jardín de aquella mansión en Telde que tenía entrada por la calle del Bailadero, y por las tardes apacibles acudía a la librería de Tilita Cruz, creció para vivir con los ojos muy abiertos el estrépito que muchos días inundaba el hogar Torón-Macario ubicado en la calle Hermanos García de la Torre y diseñado por Miguel Martín-Fernández de la Torre. La casa se convirtió en un foco de cultura al que nunca fueron ajenos tanto su hermano, Saulo Jesús, como ella misma, que heredó de su madre la pasión por la lírica, terminando por dedicarse a la docencia. «Recuerdo a Alfredo Kraus, Armando Campos, a los hermanos Quevedo, María Luisa Doreste, Pepita Peñate de Croissier, Ilonda Ferrero, Miguel Benítez Inglott, Juan Macario, Fernando González o Alfonso Armas Ayala, entre otros tantos», recuerda. «Tras el fallecimiento de mi padre en 1974 aquella casa siempre siguió estando abierta para cuantos quisieron visitar a mi madre».

«Somaticé toda aquella energía creadora que me rodeaba. Influyó en mí definitivamente porque ha generado una manera de ser. Me considero una mujer consecuente, coherente, independiente y fiel a mis principios. No me he casado con nadie, ni civilmente ni religiosamente. Fue lo que me enseñaron mis padres y lo que viví en mi casa», agrega.

Como no podía ser de otra manera, del magisterio que su madre ejercía en su academia de canto fue la primera beneficiaria. Continuadora de esa tradición, María Isabel Torón, como su madre, se desplazó a Milán para perfeccionar su formación con la maestra Mercerdes Llopart, tras la que participó en numerosas representaciones de ópera en temporadas líricas nacionales.

Sentada en las escaleras de entrada a aquella vivienda Isabel Torón veía pasar por la acera a Alfredo Kraus de camino a visitar a la que se convertiría en su esposa, Rosita. Aquel joven apuesto que saludaba a aquella niña de cinco años con un cariñoso «adiós, rubita», años más tarde compartiría con ella cartel en el Rigoletto producido por Sergio Calvo y presentado en el Estadio Insular, además de en otros festivales de ópera celebrados en ciudades españolas.

«Cuando Kraus me oyó cantar le dijo a mi padre textualmente: Don Saulo a esta me la llevo para Italia. Cuando se enteró de que había decidido no proseguir con mi carrera artística, me reconoció que sentía una gran pena».

La también profesora durante varios cursos académicos en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria, fue la primera mujer gestora de la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de la capital grancanaria siendo alcalde José Vicente León.