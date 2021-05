Wynton Marsalis, Avishai Cohen y Snarky Puppy encabezarán la trigésima edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Mas, que entre el 1 y el 25 de julio recorrerá las ocho islas con más de 50 conciertos y más de 30 proyectos musicales internacionales, nacionales y locales que completan uno de los carteles más ambiciosos de su historia.

El Festival presentará una programación en la que destacan The Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis, toda una institución universal del género; Avisahi Cohen Trio con la Orquesta Sinfónica de Tenerife (en colaboración con el Festival de Música de Canarias), y los estadounidenses Snarky Puppy, una de las formaciones contemporáneas más celebradas.

El Festival completa su line up con algunas figuras clásicas y emergentes de primera línea, como el pianista Fred Hersch, en formato trío; la portentosa voz de Liv Warfield; el virtuosismo a la guitarra de Julian Lage, y el desenfado de un buen número de bandas que este año comparten esa pata denominada '& Mas' y que ofrece siempre proyectos emparentados con el jazz, como el soul o el funk.

Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias, manifestó que este festival "es toda una institución de esta tierra, ha traído a los mejores artistas del mundo", una razón, junto a sus 30 celebraciones, "que convierte al Gobierno de Canarias en el principal patrocinador porque es un emblema de nuestro tejido cultural".

Márquez recordó que a pesar de todas "las dificultades" provocadas por la pandemia, "hemos logrado mantener viva la cultura, y este mes de julio arranca con un impulso y una recuperación del sector que nos da valor como paraíso cultural, al coincidir también con el Festival de Música de Canarias, con el que se ha establecido también una primera línea de colaboración".

Miguel Ramírez, director del Festival, quiso agradecer la implicación de todas las administraciones que patrocinan porque "sería imposible sin su aportación, de los que están y han estado, haber llegado hasta aquí".

Un festival con 59 conciertos y 335 músicos

En cuanto a las cifras del Festival, recordó que "son 59 conciertos, récord este año; más de 30 proyectos; unos 355 músicos aproximadadmente; generamos más de 700 empleos directos". Para Ramírez, "la ilusión está intacta, se da la circunstancia además de que por primera vez en una edición estamos en las ocho islas".

Enrique Arriaga, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, resaltó "la importancia de la cultura en estos tiempos" y quiso destacar la "aportación que hace este año la Orquesta Sinfónica de Tenerife".

Gladys de León, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, recordó que el Festival siempre es "preludio del verano", Alfonso Cabello, consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, celebró también la "vuelta la normalidad", y Marco González, alcalde de Puerto de la Cruz, recordó la edición de 2020, que "se celebró a pesar de las circunstancias y de la demagogia y populismo contra la cultura, que demostró ser segura y posible".

Badel Albelo, concejal de La Laguna, incidió en que su municipio "crece con el festival, este año se han habilitado nuevos espacios, como el Convento de Santo Domingo, en un maridaje perfecto". Lorenzo Muñoz Cerdeña, director general de Canaluz, patrocinador privado del Festival, comentó que "su empresa, 100% canaria, quiere estar con el talento y la cultura".

Canarias Jazz & Mas ofrece en su programa artistas consagrados con otros que apuntan en esa dirección, pero también atento a los proyectos más emergentes. Músicos que se mueven entre el jazz clásico y lo contemporáneo. Veteranos de la escena nacional como Jorge Pardo con Carles Benavent y Tino Di Geraldo; y Maria Joao & Carlos Bica Quartet; con nuevas caras en la rampa de lanzamiento como Cyrille Aimée, Chico Pinheiro Quartet; nuevas caras como Ozma, Jean-Paul Estiévenart Quintet, Óscar Peñas o The Black Barbies.

Los escenarios del Canarias Jazz & Mas servirán para presentar un buen número de proyectos nacidos en las islas, algunos veteranos que han tocado en este evento cuando daba sus primeros pasos, volverán a ser protagonistas indiscutibles del Festival, como Kike Perdomo Sextet.

Hasta un total de once proyectos canarios formarán parte del programa, entre los que cabe destacar a Miriam Fleitas & D'Local Groove, Yone Rodríguez Sextet, Javier Infante & Pablo Rodríguez, Luis Merino, Simbeque, Luismo Valladares Quartet, Yexza Lara & Pablo Selnik, Pablo Queu Sextet, Gino Marcelli Trio, Jonay Mesa Quintet.