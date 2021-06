La 16ª edición de Animayo Gran Canaria ya tiene su Palmarés 2021: de entre las más de 2.300 obras visionadas por Animayo, de las que resultaron seleccionadas cerca de 60, Pearl Diver, de Margrethe Danielsen (Volda University College de Noruega), ha sido el cortometraje galardonado como Gran Premio del Jurado Animayo Gran Canaria 2020. Pearl Diver, obtiene así un pase directo para la Preselección de los Premios Oscar® en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, ya que Animayo es actualmente el único festival español de animación declarado «Festival Calificador» de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Además, el corto ganador recibe un premio en metálico de tres mil euros y trofeo honorífico. Pearl Diver, también se ha alzado con otros tres galardones de distintas categorías como: Mejor Cortometraje de Estudiante, Mejor Stop Motion y Mejor Cortometraje de Humor para Adultos.

En lo que a su sinopsis se refiere, en Pearl Diver, tres parejas se enfrentan a diferentes desafíos: un erizo se enamora de un globo, pero le resulta difícil mantener su rutina de aseo personal, un par de amantes del Ártico / Antártico están experimentando una frialdad entre ellos, y dos ostras ingenuas intentan impacientemente conseguir el mismo ritmo. [https://vimeo.com/415941751]. De este cortometraje realizado con la técnica Stop Motion, el jurado alabó especialmente su enorme calidad artística, su técnica elaborada y su guion. Danielsen saca un enorme partido de los minimalistas decorados y se atreve a reducir la paleta de colores prácticamente a diferentes tonos de blanco y tierra, de modo que en la mayoría de planos vemos a personajes casi enteramente blancos sobre un fondo nevado y un cielo cubierto de nieves aportando, además, un llamativo punto de vista a nivel plástico en sus ocho minutos y cuarenta y cinco segundos de duración.

El Jurado Internacional de Animayo Gran Canaria 2021, que se reunió telemáticamente en sesiones divididas por categorías a evaluar, visualizó y revisó las distintas Secciones Oficiales hasta dar con el listado del Palmarés siguiendo, siempre, un riguroso proceso de selección para todas las secciones a concurso basado en cinco pilares que conforman el leit motiv del programa: guion, originalidad, técnica, temática y articulación de las ideas. Por primera vez en sus ya dieciséis años de trayectoria, el Festival Internacional Animayo cuenta con un empate ex aequo, en su categoría de Conciencia Social / Social Awareness, con dos cortometrajes de temática social muy marcada, por un lago Migrants, que expone al público el drama de la migración y los refugiados mientras que Stories from the inside. Hospital care for people in prisons pone de manifiesto una cuestión desconocida por el público general pero de vital importancia como es el tratamiento de los reclusos a la hora de acudir al hospital. Además, el Jurado de Animación con Ñ decidió, también por vez primera, otorgar una Mención Especial del Jurado a Social Awareness a La noche de los hombres, un tema candente en la sociedad como el acoso a las mujeres y los peligros que debe afrontar a la hora de volver a casa de noche, una obra producida por la Universidad Politécnica de Valencia.

Además, por segundo año consecutivo, los escolares de la isla de Gran Canaria han sido los encargados de decidir, directamente en sus aulas, al ganador del premio del Público Infantil — Mi Primer Festival, que este año ha recaído en Inkt, de Erik Verkerk, Joost van den Bosch, una simpática y colorida historia de un pulpo al que la limpieza de su entorno habitacional le resulta imprescindible.

En todos los casos, el Jurado Internacional elogió la enorme calidad de la Sección Oficial a Concurso de Animayo 2021, poniendo de manifiesto el enorme trabajo detrás de un equipo de selección de Obras encargado de visualizar más de 2.300 cortometrajes hasta finalizar con una programación con cerca de sesenta obras internacionales procedentes de una treintena de países participantes como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Chipre, Brasil, Polonia, Argentina, Australia, Canadá o España. Un arduo trabajo que ve sus frutos en este Palmarés Internacional Animayo 2021 y que recorrerá el mundo gracias al programa itinerante que Animayo desarrolla a lo largo del año.