Nauci Gold: «Mi música se diferencia de cualquier otra cosa»

Desde el lanzamiento de su EP de debut, Roots, el pasado verano de 2020, hasta la nueva etapa que inaugura ahora con Crowns, Nauci Gold se ha ahuecado un lugar propio en el panorama de la música nacional independiente en las coordenadas del nu soul o soul moderno, con revestimientos étnicos. ¿Cómo ha sido este despegue?

La verdad es que estoy muy contento con la acogida de mi música desde que presenté Roots. En realidad, yo empecé a sacar temas propios a principios de 2020, justo antes de la pandemia que, al igual que a tanto, torció totalmente mis planes. Pero es que, a pesar de ello, Roots ha tenido una repercusión inesperada para mí, sobre todo, por el estilo tan personal de mi música. Esta acogida por parte de la crítica y el público ha sido súper importante para mí, porque me ha dado muchos ánimos al ver que funciona y que la gente lo está apreciando. Luego, con Crowns ha sido más de lo mismo: una repercusión que no esperaba y que me ha seguido dando impulso.

El pasado julio de 2020 presentó los seis temas de Roots en el marco de la Noche Americana de la Sala Miller, donde compartía cartel con la banda Red Beard. ¿Cómo define el mapa de sonidos y estilos de su repertorio?

Por lo general, yo suelo decir que mi música es muy soulera, porque yo parto de la base del soul y, luego, añado muchos elementos modernos: muchos sintetizadores y percusión sintética que, a su vez, me gusta mezclar con elementos étnicos, de manera que confluyen texturas electrónicas y orgánicas. Claro, esto lo hago hasta donde puedo, porque todo lo produzco y lo grabo yo en casa, así que hay ciertos instrumentos a los que no puedo llegar, pero siempre intento añadir sonidos étnicos porque es, junto con el soul, la música que más escucho y en la que mejor me reconozco.

Su repertorio también se caracteriza por el alto grado de intimismo e introspección de sus letras. ¿Cómo se desarrolla su proceso compositivo?

Reconozco que siempre suelo dejar las letras para lo último, porque es lo que más me cuesta y porque me gusta que las letras tengan un mensaje propio, que luego cada uno interpretará como quiera. Por lo tanto, suelo escribir primero la parte musical y después me pongo con las letras, a las que dedico un tiempo; luego, las dejo reposar, y vuelvo a ellas más adelante. Mi idea siempre es canalizar un mensaje en cada canción, que cada uno lee como quiere y, si se da el caso, la hace suya.

A lo largo de la última década se ha formado en el ámbito underground de Barcelona, Los Ángeles y Londres. ¿Cómo le han influenciado estas ciudades en la configuración de un lenguaje propio?

Creo que todas me han influenciado a su manera. Cuando tenía unos 19 o 20 años me fui a Londres, donde viví durante cuatro años, básicamente, pegando gritos en bandas de hardcore punk (risas). Ahí ya empecé a interesarme por estudiar mi instrumento, que es la voz, y también por otros, como la guitarra y el piano. Luego, me dieron una beca para estudiar en un conservatorio de música moderna en Los Ángeles durante dos años, y tras un breve paso por Canarias, me trasladé a Barcelona durante un año y medio, y después volví definitivamente a Canarias. Hoy siento que, sobre todo, Los Ángeles te marca mucho, aunque suene obvio, por cuestiones que no te esperas, porque es una ciudad maravillosa pero también muy dura, peleona, que te enseña y te obliga a definirte como artista porque, al fin y al cabo, hay muchísima gente haciendo cosas diferentes y esa “competitividad sana” que hay entre artistas es maravillosa. Por ejemplo, Anderson .Paak, que acaba de lanzar un tema con Bruno Mars, estudiaba en el mismo centro que yo y, como él, muchos más, y era un impulso escuchar que unos sacaban este y otro tema, porque es un estímulo que te empuja hacia adelante como artista.

Por otra parte, su debut en su tierra natal se produce en un momento frágil para la industria de la música y la cultura. ソ¿Cuál es su visión actual desde Canarias?

Absolutamente. La sensación es agridulce, porque el año pasado fue bueno para mí, pero siempre te queda la duda de cómo hubiera sido si no hubiese estado la pandemia. Desde el verano de 2020 hasta finales de ese año se me cayeron un montón de proyectos muy importantes que ya tenía cerrados, así que siento que este verano me toca un nuevo recomienzo. Por otra parte, con respecto a Canarias, desde aquí puedo afirmar que en nuestra escena musical hay un montón de proyectos muy guapos, muy creativos, bien definidos y bien hechos. Yo soy muy weirdoo, muy rarito, y sin intentarlo, me sale algo raro y diferente. Para mí, eso es bueno, aunque siempre está el riesgo de que te quedes fuera de las plataformas mainstream y de lo que se considera «normal», pero yo estoy contento porque por lo menos sé que, si alguien escucha lo que hago, sabe diferenciar mi música de cualquier otra cosa.

El mes pasado estrenó Crowns, que pone el acento en el soul más antiguo, con juegos de voces y una impronta de denuncia social. ¿Cómo se dibuja este nuevo sendero en la trayectoria de Nauci Gold?

Crowns ha sido un punto de inflexión, donde todo va a sonar un poco más soulero. En total, son unos ocho temas los que estoy preparando y hay mucha variedad dentro del espectro soulero pero, además, estoy probando otras cosas nuevas. Por ejemplo, quiero meter una o dos canciones en castellano -ya veremos- y, sobre todo, intentar agarrar un poco el soul más de base. Y luego incorporar a eso toda mi locura, claro.