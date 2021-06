El prodigio de Alexandra Dovgan

La agilidad de Alexandra Dovgan al piano recorre velocidades superiores a las de su existencia en el mundo pero, si el tiempo no es sino una nota fugaz entre nuestros dedos, la pianista, con solo 13 años, sabe transformarlo en arte. Nacida en Rusia en el año 2007, en el seno de una familia de músicos, la joven prodigio universal de la música clásica brindó ayer su esperadísimo recital en el Teatro Pérez Galdós donde, después de múltiples aplazamientos con motivo de la situación sanitaria, interpretó un programa exclusivo de Chopin, en el que hizo gala de su inusitado virtuosismo musical.

Apadrinada por el prestigioso pianista ruso Grigory Sokolov y admirada por maestros tan aclamados como Valery Gergiev o Gustavo Dudamel, Dovgan ha desplegado su talento en las salas y teatros más importantes de Europa y con las formaciones más prestigiosas del mundo, como la Orquesta Filarmónica de Berlín, en el Concertgebow de Ámsterdam, en el Festival de Salzburgo y en el Teatro de los Campos Elíseos de París. Su formación se remonta a la edad de cinco años en la Escuela Central de Música del Conservatorio Estatal de Moscú y, después de participar en varios concursos internacionales, su nombre dio la vuelta al mundo cuando, con 10 años, se alzó ganadora del Gran Premio en el II Concurso Internacional de Piano para jóvenes pianistas en Moscú.

Su nombre se abrió entonces un hueco propio entre la crítica internacional especializada y Grigory Sokolov pronunció las siguientes palabras: «Alexandra Dovgan no se puede calificar de niña prodigio ya que, si bien es cierto que es un prodigio, no toca como una niña. Cuando uno la escucha, lo que percibe es una interpretación de una persona madura. El talento de Dovgan es excepcionalmente armonioso. Su forma de tocar es honesta y atenta».

Gran Canaria

A su llegada a Gran Canaria, en el marco de su gira por Europa, Dovgan ensayó de forma casi ininterrumpida durante las dos jornadas previas a su concierto en la Isla, con una única pausa para descubrir la Playa de Las Canteras.

«Desde pequeña escuchaba y adoraba profundamente a Sokolov, así que fue un gran shock que se fijase en mí. A partir de esto, mi carrera no ha parado de crecer», manifestó ayer durante la presentación del concierto en el Teatro Pérez Galdós, donde por la tarde interpretó un programa de seis piezas para piano -compuesto, en su mayoría, de baladas-, de uno de sus compositores de referencia.

«Siempre me he emocionado con la música de Chopin y es un sueño hecho realidad hacer un concierto dedicado íntegramente a su arte», expuso la pianista, quien también cita entre sus figuras de cabecera a Rajmáninov, Skriabin y Tchaikovsky.

Al respecto de una niñez ligada a la música clásica como una lengua casi materna, Dovgan sostiene que «ha sido muy fácil y natural combinar la disciplina que exige el piano con poder disfrutar de mi infancia». «Mi vida no es solo ensayos y conciertos, porque también estudio en el colegio y paso tiempo con mis amigas», declaró, a lo que añadió que «además, durante las giras, tengo la posibilidad de seguir en contacto con ellas siempre que quiero a través de las redes sociales».

Pero Dovgan lee el mundo como una partitura aún por escribir y confiesa que «casi no escucho otra música que la clásica» ni ve más películas que «vídeos de conciertos en YouTube». «Siempre me exijo mucho y he tenido que ensayar muy duro y dedicarle muchísimas horas a la música para llegar a este nivel, aunque creo que también hacer conciertos, estar en el escenario, es una parte importante del ensayo para ser una buena pianista», explicó.

Gira

Después de catapultar su carrera a escala mundial con numerosos conciertos en Europa y Asia del Este el pasado 2019, Dovgan debutó en España el pasado mes de marzo en el Auditori de Barcelona con la Orquesta Sinfónica de Barcelona, y en el Teatro Nacional de Cataluña, bajo la batuta de su titular Kazushi Ono.

La capital grancanaria ha sido su tercera parada al abrigo de este tour nacional, que recalará en las próximas semanas en la ciudad de Burgos, y que luego seguirá su periplo en numerosas ciudades europeas como Italia, Suiza y Francia entre, sin duda, muchas otras.