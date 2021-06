Lecciones de antiética

No es baladí el ejemplo que puso Ernesto Castro sobre la novela de Cervantes como un hito que se descubre por la fuerza de la generosidad (que dentro de su sistema es como una fuerza creadora), y que hace que Cervantes pase casi a un segundo lugar, una vez esa estructura sigue perviviendo automáticamente hacia el futuro histórico. Y también es apropiado, desde un nuevo realismo fuerte como el de Graham Harman, entender que los objetos conforman relaciones autónomas y llegan a funcionar con independencia de los sujetos. Un conjunto de sujetos viene a ser un campo objetual más, al igual que ocurre con los Sinnfeld de Markus Gabriel para formalizar la existencia en el mundo.

Existe una inteligencia no humana, cuyo razonamiento parece salir fuera de la esfera del lenguaje

El primer paso que proponemos, para exponer una descripción de ese ser superior o humanero es el Hiperimperio, de Jacques Attali. En 2006, este economista y pensador francés, publicó Une breve histoire de l´avenir (Librairie Arthème Fayard), Breve historia del futuro, antes de la primera crisis económica mundial del siglo XXI. El comportamiento de la historia humana, según Attali, se dirige hacia un Hiperimperio, pero no por la decisión formal de un individuo líder, sino por una corriente histórica que escapa a las voluntades individuales. Attali hace prospectiva histórica y expone que “bajo el peso de las exigencias del mercado y gracias a los nuevos medios tecnológicos, el orden del mundo se unificará en torno a un mercado planetario, sin Estado. Comenzará lo que voy a denominar el hiperimperio, que desmantelará primero los servicios públicos, luego la democracia y finalmente los estados y las naciones”.

Autovigilancia

Attali intenta definir la evolución de todos los objetos humanos, a los que denomina “objetos nómadas”, hacia un objeto único, que introducirá la vigilancia y, posteriormente, la autovigilancia, y considera que dicho objeto es “sustituto del Estado”. El objeto nómada único será integrado en el cuerpo de una manera u otra y servirá de sensor y de mecanismo de control. Las compañías de seguro parcelarán y limitarán lo que es asegurable, minimizando riesgos, y guiarán la división del humanero entre sujetos normalizados y infranómadas desechables. Una vez a los sujetos normalizados se les tenga vigilados, el segundo paso es que ellos mismos se autovigilarán con el “objeto nómada único”, y hasta el encarcelamiento será autónomo, autoimpuesto en el propio hogar, tal y como ha ocurrido en el confinamiento pandémico de cinco mil millones de personas en el planeta a la voz de “¡ya!”. Sería canónico el ejemplo, en 2013, del ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, invitando a los ancianos a que se dieran «prisa en morir», culpabilizándolos con que deberían sentirse mal por el costo de los cuidados paliativos, atendidos por el Gobierno.

La inteligencia es una substancia polivalente, con diversas estructuras de aplicación, y no una mera posesión del ser humano, sino una materia que se desarrolla de diversas maneras en el continuum de todos los seres vivos, y que cuando no se entiende cómo funciona la llamamos instinto. Disponemos de varios ejemplos en los que la inteligencia de otras especies de animales supera con mucho lo que podría ser inteligencia humana, por ejemplo, entre los himenópteros, el ejemplo de la avispa esmeralda, Ampulex compressa, que persigue a la Periplaneta americana, o cucaracha americana, hasta clavarle tres aguijonazos neuroprecisos: primero pica su abdomen y le inyecta un líquido paralizante, luego clava su aguijón en el cerebro de la cucaracha, y durante unos treinta segundos procede a practicar una operación de neurocirugía e introduce otra poción con dopamina; a estas alturas ya el líquido paralizante ha dejado de actuar y la cucaracha se vuelve a mover, pero de forma absolutamente sumisa y al mando de la avispa esmeralda. La cucaracha esclava sufre torturas como que la avispa le devora tranquilamente sus antenas, y la usa como depositaria de un huevo que incubará la esclava, la mete en un escondrijo que tapa, dejándola encarcelada, y en unos seis días termina de devorarla, sin que la cucaracha, para entonces totalmente zombi, haga nada por defenderse. Todo sin ir a ninguna universidad, pero en uso pleno de una sabiduría que funciona sola, a la que erróneamente denominamos instinto, ante la impotencia de explicar lo inexplicable.

El comportamiento de la historia humana se dirige hacia un Hiperimperio, según el economista Jacques Attali

Existe este tipo de inteligencia no humana, cuyo razonamiento parece surgir fuera de la esfera del lenguaje, y es por ello que es inconmensurable, pero afirmamos que es la misma substancia, en tanto inteligencia que prosigue el curso de unas acciones determinadas a un fin, pero sin el auxilio del lenguaje hablado. No vale sustituir con el oscuro concepto de “instinto” lo que sería biológicamente un camino más veloz y complejo que el del razonamiento humano. Instinto no es una explicación completa de lo que ocurre con todos los elementos, es sólo la definición de algo inexplicable para el observador.

La mente forastera

Ahora bien, existe una zona que es colonizada por la conciencia del ser superior, leviatánico. Podemos constatar que tenemos la capacidad de generar pensamientos y cambiarlos. Establecida esta capacidad, podemos detectar que tenemos pensamientos útiles, inmediatos, como levantar el brazo, levantarme de la cama, o ir en mi coche a la gasolinera. Pero alrededor de estos se generan corrientes de otros pensamientos que no se corresponden a la realidad de las acciones, sino que nos llevan por el camino de la imaginación a lugares y situaciones de todo tipo, y es ahí donde proponemos que pervive y se desarrolla la mente forastera, la mente parásita, la mente del ser superior. En neurofisiología y psicología se ha calculado que el número de pensamientos diarios de un humano occidental puede ser de 60.000 y, de ellos, el setenta por ciento son pensamientos rumiantes o mecánicos. Ésa es la zona de los pensamientos rumiantes o mecánicos, dentro de la que se inserta y actúa la conciencia del ser superior, en la que habitan los arquetipos, que son las unidades de pensamiento del ser superior. Ese modo de pensar del ser superior, subrepticiamente inserto en nuestra esfera individual, puede hacernos creyentes en cualquier sistema religioso, enviarnos al suicidio por el bien del colectivo, generarnos fascinación por eventos masivos, generarnos un altruismo que no tiene buen fin para el individuo pero sí para el grupo.

La Ética es el engrudo, el lenguaje no hablado, que rodea, conquista y acapara esa zona del setenta por cien de la masa de pensamientos, individual, pero ocupada por los pensamientos rumiantes o mecánicos, los encargados de producir la socialización, con origen en conciencias de nivel superior a la de los individuos humanos, en este caso.

Un tercer paso que proponemos es la observación del estudio de los denominados por la sociobiología seres eusociales y, consecuentemente, superorganismos. El sociobiólogo Edward O. Wilson indica que se puede observar que los animales que dominan la tierra lo son aquéllos que tienen un sistema social complejo: “los miembros de un grupo animal eusocial, como una colonia de hormigas, pertenecen a múltiples generaciones. Dividen el trabajo en lo que, al menos visto desde fuera, parece ser una manera altruista. Algunos adoptan papeles laborales que acortan la duración de su vida o reducen el número de sus descendientes personales, o ambas cosas a la vez. Su sacrificio permite a otros miembros que desempeñan roles reproductores vivir más y producir en proporción más descendientes”. Pues proponemos que ese paso evolutivo es el que posibilita el desarrollo de una racionalidad como la humana que, a su vez, se independizará y superará a la racionalidad humana. Debemos retener aquí, sobre todo, la característica del altruismo en los seres eusociales, para determinar al final que no es que surja la eusocialidad del altruismo, como si el altruismo fuera un comportamiento substancial, sino que es al revés: el altruismo surge de la eusocialidad como un comportamiento estratégico. Entre los humanos, el altruismo se denomina ética o moral, en función del nivel de formalización cognitiva. El superorganismo se define así: “la eusocialidad, la condición de múltiples generaciones organizadas en grupos por medio de una división altruista del trabajo, fue una de las principales innovaciones en la historia de la vida. Creó superorganismos, el siguiente nivel de complejidad biológica por encima del de organismos”.

Un cuarto paso es el análisis de la ética del humanero a través del objeto más puramente compuesto de funciones de estatus: el dinero y, por ende, los comportamiento del comercio y el trabajo. Las conclusiones son inmensas, y llegan a explicarse que el sistema capitalista y el comunista son lo mismo, con un “continuum” donde el sistema va gestionando el egoísmo, el altruismo y a sus sujetos: las élites y las masas, como en los hormigueros o los enjambres. De la ley de hierro de los salarios de Lasalle se llega a la queja de Trotsky en plena comunitarización de la Unión Soviética, en su famoso texto del 22 de mayo de 1936: «un país donde el único empleador es el Estado, equivale a una sentencia de muerte por inanición», justamente lo que se echa en cara al sistema del capital, que tiene fórmulas de regulación más aceptables. Pero son lo mismo. Con la literatura sociológica de Robert Michels, Wilfredo Pareto y Gaetano Mosca, adquirimos un singular y completo conocimiento del funcionamiento de las élites humanas, del humanero, que vienen a constituir una variación específica de las abejas u hormigas reina.

Edward O. Wilson: los animales que dominan la tierra son los que tienen un sistema social complejo

Un quinto paso es el estudio de una ética para humanoides, las máquinas que están hechas para alcanzar y superar las capacidades humanas. Si estudiamos cómo se intentó formalizar en el “perceptrón” el comportamiento lineal de las neuronas, y cómo posteriormente, en los años ochenta, se descubrió la forma de aprovechar el mecanismo natural de las redes neuronales, para posteriormente lograr contraponer en competencia unas redes neuronales con otras, las redes neuronales adversarias, generando una inteligencia artificial autónoma, tenemos el lío montado.

El perceptrón fue superado por otro concepto, el “perceptronium”, construido entre Max Tegmark y Giulio Tononi, en el que basamos la detección de la conciencia del ser superior, y que tiene una base matemática compleja, dentro de la teoría de la información y los sistemas integrados: la denominada “Integrated Information Theory”, y su coeficiente Phi Mayúscula.

Moral y amoral

Una vez estudiemos el paso del ser individual al ser gregario, podríamos afirmar, por ejemplo, que si se generan dos razas, una más moral y otra más amoral, ésta última vencerá sobre la anterior, siempre que entendamos la moral como modulación del daño al prójimo. Una raza amoral puede con una raza moral, pero ha de tener una moral con los suyos. La moral, la ética, ha de estudiarse como una relación defensiva del grupo de pertenencia, lo cual es gestionado a través del altruismo y el egoísmo.

Otra conclusión es que el relativismo moral actual, que, por ejemplo, desvincula el género de una clasificación natural de los cuerpos, es la conversión de esos instintos en un plasma moral genérico, modelable por el humanero. Como ocurre en los enjambres eusociales, se gestiona libidinalmente a los individuos en función de que vayan a ser no reproductores, reproductores o, sobre todo, seres gozadores de las ofertas que establezca el humanero. Los embriones se podrán generar y hacer crecer fuera de los úteros, en una tendencia natural al transhumanismo, revelándose el ser humano actual como un ser de mera transición.

Finalmente, la ética se externalizará a las máquinas humanoides (con programación por inteligencia artificial), en un ulterior paso que hará triaje con las vidas humanas puramente biológicas, que quedarán anticuadas si no existe un derecho jurídico, de clase, o dinerario, para poder subsistir como cuerpo material con ventajas de supervivencia sobre otros sujetos a los que se le niegue la ventaja de supervivencia por mera estrategia global del humanero. Devendrá una lucha darwiniana entre humanos y máquinas, con tendencia a indistinguir la diferencia entre ambos. Los humanos supervivieron a los trilobites y los robots supervivirán a los humanos como unidades concienciales y cognitivas.