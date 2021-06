El próximo domingo, 20 de junio, a las 20.00 horas, la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus se vestirá de gala para vivir una noche solidaria con el concierto Tardes en Broadway a beneficio de la Fundación Alejandro Da Silva. Este concierto, coproducido por la Orquesta Sinfónica del Atlántico, dirigida por la maestra Isabel Costes, y el Auditorio Alfredo Kraus, hará un recorrido musical por los musicales más reconocidos de la historia en las voces de Gerónimo Rauch y Paula Costes, y contará con la participación del Ballet Rubén T. El público que asista se va a encontrar, en palabras de la maestra Isabel Costes “con un espectáculo ameno, con melodías muy reconocibles”. Además destacó la presencia de Gerónimo Rauch, “uno de los cantantes de musicales más importantes actualmente a nivel internacional”. Además, dado el carácter solidario de este evento, se ha habilitado una fila 0 para que todas aquellas personas que lo deseen pero no puedan asistir, puedan colaborar.

La Orquesta Sinfónica del Atlántico (ODA), que este año celebra su decimoquinto aniversario, organiza desde hace ya varios años el Festival Alejandro Da Silva para concienciar a la población de la necesidad de contar con donantes de médula, a la vez que recaudar fondos y resaltar la encomiable labor de esta fundación que, en palabras de su presidenta “en un año complicado, cuando estamos más necesitados que nunca, este tipo de acciones nos ayudan y ayudan a nuestros niños”. Además del Auditorio Alfredo Kraus que vuelve a ejercer de coproductor, otras instituciones y empresas como el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Hotel Santa Catalina, la Fundación Cajamar y Sonocom se suman a esta cita solidaria. Tilman Kuttenkeuler agradeció la aportación de todos ellos y destacó el papel de los colaboradores privados en la organización de espectáculos, especialmente, en estos momentos. En esa misma línea, tanto Manuel Martínez Fresno, del Hotel Santa Catalina, como Sergio Durán, de Cajamar, coincidieron en alabar el trabajo de la Fundación Alejandro Da Silva y en la necesidad de apoyar causas como esta.

Los artistas invitados, Gerónimo Rauch, protagonista de The Phantom of the Opera y de Les Miserables en Madrid y en el West End londinense, y Paula Costes, cantante de gran versatilidad, harán un recorrido por una selección de fragmentos de los musicales más conocidos, adaptados por Hall Leonard y Yónatan Sánchez a modo de suites sinfónicas que otorgan al espectáculo unidad y coherencia artística. También participará en la función, el Ballet Rubén T. En los momentos previos al concierto, se proyectarán imágenes y vídeos cortos que visibilizan la actividad y cometido de la Fundación Alejandro Da Silva en su lucha contra la leucemia infantil.

Las entradas para este concierto solidario, al precio de 20 euros, se pueden adquirir en www.auditorioalfredokraus.es y en la taquilla del Auditorio, en su horario habitual de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. El día de la función, y por normal general, las taquillas permanecerán abiertas desde dos horas antes de la función hasta el principio del espectáculo.

Ficha artística

Orquesta Sinfónica del Atlántico

Mtra. Isabel Costes, directora

Gerónimo Rauch, cantante y actor

Paula Costes, soprano

Ballet Rubén T, coreografía

Ibán Negrín, diseño de iluminación

Orquesta Sinfónica del Atlántico

Constituida por músicos de gran solvencia profesional y calidad artística, esta formación sinfónica cuenta con miembros de diferentes procedencias del panorama musical canario. La Orquesta del Atlántico y sus diferentes ensembles, se reúnen por períodos de conciertos o giras, nutriéndose de la experiencia, rigor, y vitalidad de sus miembros, aportando al conjunto una sonoridad brillante y una capacidad de reacción, que unidos a unos criterios estilísticos depurados en la interpretación musical, la convierten en una de las orquestas más singulares de nuestro país. Paralelamente, la Orquesta del Atlántico, realiza una importante labor pedagógica hacia los más jóvenes mediante numerosas audiciones escolares, al tiempo que presta la máxima atención a la promoción de jóvenes valores, a los que presenta en los conciertos extraordinarios especialmente dedicados a tal fin.

La Orquesta colabora asiduamente con solistas instrumentales y vocales y bailarines y actores de reconocido prestigio como Mayte Martín, Isabel Rey, Augusto Brito, Pancho Corujo, Jesús Caramés, Albert Guinovart, Massimo Spadano, Lili Quintana, José María Curbelo, Berenice Musa, Paula Costes, Mingo Ruano, Luís Zorita, Sergio Marrero, Charo Vallés, Javier Palacios, Anne Peters, Salva Sanchís, Vicent Morelló, Jesús Fuster, Manuel Jiménez ‘Bartolo’, Vanessa Aibar, Sandra Codina, Gabriel Diap, Santiago Santana, Yolanda del Pino, Antonio Abdo y Pilar Rey, entre otros.

Isabel Costes

Es una de las maestras españolas más reconocidas del panorama musical, con una interesante trayectoria internacional. Su vitalidad, versatilidad e impronta personal hacen de la maestra Costes una de las más fascinantes directoras de su generación. Es directora musical y artística de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, desde su creación en 2006.

Comienza su trayectoria en la dirección de orquesta con el maestro Manuel Galduf en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, donde también estudia composición y orquestación con Luís Blanes y Amando Blanquer y dirección de coros con Eduardo Cifre. Después de su graduación, asiste a los cursos de l'Accademia Chigiana de Siena (Italia) con los directores Franco Ferrara i Carlo Mª Giulini. Posteriormente, realiza un posgrado en Barcelona con el maestro Antoni Ros-Marbà, y prácticas con la Orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Ha dirigido diversas agrupaciones entre las que cabe destacar: Orquesta Filarmónica de Montevideo (Uruguay), Orquesta Sinfónica de Porto Alegre (Brasil), Orquesta de Valencia, Orquesta del Teatro Nacional Claudio Santoro de Brasília (Brasil), Orquesta del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Orquesta Sinfónica del Vallès (Barcelona), O.S. Enric Granados de Lleida, Orquesta de Russe (Bulgaria), Orquesta de Tuttlingen (Alemania), Banda Municipal de Barcelona, Banda Municipal de Granada, Orquesta Sinfónica Isla de La Palma, Grup Instrumental Nou Mil·leni de Valencia, entre otros. Ha actuado también en Festivales y Concursos Internacionales, entre los que destacan Coups à Vent (Le Hâvre-Francia-1991); Catalunya Canta 92, Concierto Sinfónico Coral (7.000 cantantes) en el Palau Sant Jordi de Barcelona; Festivales de Música, Danza y Teatro Isla de La Palma; Wereld Muziek Concours Kerkrade (Holanda); Baden-Württemberg Musikfest; Festivales Enric Granados de Lleida; Euroring 95 TV & Radio Festival.

Comprometida con el componente educativo y social que representa la música, ha vinculado con frecuencia su actividad profesional a la educación: ha sido directora titular de la Joven Orquesta Simfònica Gèrminans de Barcelona y de la Orquesta Simfònica del Conservatorio de Lleida (1990-97), del que ha sido Profesora Especial de Dirección de Orquesta y desde donde ha sido responsable de la elaboración del Proyecto Curricular del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya destinado al aprendizaje del oficio orquestal. Así mismo ha sido directora musical y artística de la OSIP en La Palma, Orquestra Enric Granados de Lleida,

Orquesta Sinfónica Gershwin de Barcelona, de la Banda Sinfónica de Benicarló y la Banda Sinfónica de Albalat de la Ribera, ambas de Valencia.

En 1997, diseña y lleva a cabo la dirección artística de una escuela de Teatro Musical, el Centro Superior de Teatro Musical Gershwin de Barcelona, cuyo currículum se basa en la formación integral con respecto a las artes escénicas, en todas sus modalidades. En el año 2000 recibe el encargo de diseñar el Festival de Música, Danza y Teatro Isla de La Palma, del que asume también la dirección artística (2000/03). Desde enero de 2015, se hace cargo de la Dirección artística del Festival de Música Española y Zarzuela de La Palma, Islas Canarias.

Interviene asiduamente en la publicación de diversos libros y artículos especializados en música y didáctica. Participa en conferencias y ponencias para diferentes universidades y, con regularidad, imparte cursos y clases magistrales de dirección de orquesta para diversas instituciones. Participa como jurado en diversos concursos internacionales.

Isabel Costes es miembro fundador del Consell Català de la Música, Miembro de la Asociación de Compositores de Gran Canaria: Promuscan, Miembro de AESDO Asociación Española de Directores de Orquesta, Presidenta de la Asociación Canaria de Profesionales de la Música Clásica y miembro (coordinadora) del Movimiento Internacional Mujeres Directoras/ Mulheres Regentes/ Women Conductors.

La maestra Costes es directora artística del Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco (España), único concurso en el mundo dedicado exclusivamente a la Zarzuela, hecho por el cual ha sido invitada a los Encuentros de Zarzuela por el Mundo, impulsado por la Fundación Beckmann y Mundo Cuervo, que se celebran en Tequila (México).

Ha estrenado y grabado obras de diferentes compositores actuales como Claudia Montero, Albert Guinovart, César Cano, Miquel Roger, Albert Sardà, Doménech Fernández de la Rubia, Ernesto Mateo, Laura Vega, Nino Díaz, Víctor Landeira.. Realiza diversos conciertos y colaboraciones para radio y TV, y la primera grabación del CD-DVD ‘Minué’ del compositor canario Luis Cobiella para el sello discográfico Digipalma.

En mayo-junio de 2014 asumió la dirección musical y artística de la primera versión de El Amor Brujo (1915) de Manuel de Falla, en una coproducción de Artífex Proart y el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Durante las temporada 2015-2016-2017, ha estado inmersa en la Gira nacional e internacional de El Amor Brujo 1915 de Manuel de Falla –Una mirada desde el siglo XXI con los solistas de la Orquesta del Atlántico, la cantaora de flamenco Mayte Martín, la bailaora Vanesa Aibar y el bailaor Manuel Jiménez Bartolo; y con la gira del proyecto Mahler de Cámara, que incluye conciertos, conferencias, así como experiencias didácticas, sobre el compositor. En octubre de 2014 realiza su debut en Sudamérica con un concierto organizado por la Embajada Española en Brasil, AC/E e Instituto Cervantes, al frente de la Orquesta Sinfónica do Teatro Nacional Cláudio Santoro de Brasilia, con gran éxito de crítica y público.

Su formación y trayectoria propicia en sus proyectos el encuentro de la música con el resto de las artes escénicas, plásticas y visuales, logrando así que los distintos géneros se entrelacen y fluyan entre ellos. Ejemplos son: El Amor Brujo 1915 – Una mirada desde el siglo XXI (2014-15); Música para una noche de ánimas (2015), Sueño de una noche de ánimas (2016); Las Ánimas – Romeo y Julieta o el infortunio del Amor (2017), Música en el corazón de Vegueta (2016, 2017, 2018 y 2019), El Corregidor y la Molinera (2017), De París a Broadway (2018), Don Juan Tenorio y la Música para una Noche de Ánimas (2018- 2019- 2020)…

Su repertorio sinfónico abarca desde los grandes oratorios de Bach hasta la música más representativa del siglo XXI pasando por el sinfonismo clásico-romántico. De su repertorio operístico cabe destacar títulos como La Bohème, Tosca, Gianni Schicchi, Il Trovatore, La Traviata, Die Zauberflöte, Don Giovanni, además de su incursión en la opereta y comedia musical con obras como Die Fledermaus, West Side Story, Candide..

Entre sus proyectos futuros destaca la publicación, en conmemoración del XV aniversario de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, de dos discos: El Corregidor y la Molinera M. de Falla y Música para una Noche de Ánimas, que recoge distintos momentos del ciclo que lleva el mismo nombre. Una nueva producción, en México, de la zarzuela La Verbena de la Paloma, con adaptación de la propia maestra Costes. Debut con la Orquesta Sinfónica del Sodre (Uruguay). Producción y puesta en marcha del espectáculo homenaje a Astor Piazzola Más allá del Tango: Piazzola 100. Reposición y nueva producción de El Amor Brujo 1915. Gran Gala Lírica de Celebración del XV Aniversario de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, a la que acompañarán cantantes internacionales. La maestra Costes es artista de AIM AmericaIberMúsica. https://isabelcostes.com

Gerónimo Rauch

En el año 2000 empezó su andadura en el terreno de los musicales con Les Miserables en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires. Al año siguiente continúa con Grease. En 2002, se convierte en ganador de Popstar, con otros tres participantes forman el grupo Mambrú, su primer álbum fue triple disco platino. En 2005, Rauch emprende su andadura en solitario, aunque nunca se apartó del Teatro Musical. En 2007 protagonizó en Buenos Aires el musical Jesus Christ Superstar. A través del vídeo que del estreno se subió a la plataforma Youtube, Stage Entertainment contrató a Rauch para protagonizar en España el mismo musical, en el Lope de Vega de Madrid y posterior gira por toda España. Empieza a ser conocido fuera de su país y a estar presente en las grandes producciones de la Gran Vía madrileña. A Jesus Christ Superstar, le siguió Chicago, por el que fue nominado a los Premios de Teatro Musical como mejor cantante-actor de reparto.

En 2010 interpretó a Jean Valjean en la nueva versión de Les Miserables puesta en escena en la Gran Vía madrileña. Participó en Londres en el Concierto de celebración de los XXV años del estreno de Les Miserables en el estadio The O2. Entre 2012 y 2015, tras ser fichado por Cameron Mackintosh, protagonizó en el West End de Londres los musicales Les Miserables (en el rol de Jean Valjean) y The Phantom of the opera (en el rol del Fantasma).

En 2016 se une al Grupo Sony Music con quien graba Here, there and everywhere (homenaje a The Beatles). Este disco, su primera incursión como solista, se presenta en vivo en el Teatro Maipo de Buenos Aires y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En 2017 Rauch estrena con localidades agotadas su concierto Songbook en el Teatro Colón de Buenos Aires y en el estadio Luna Park de Buenos Aires.

En 2018, viaja a Los Ángeles para grabar Porque yo te amo, su segundo álbum como solista en el que cuenta con la producción musical de Humberto Gatica y los arreglos de Carlos Rodgarman y en la versión grandes éxitos de otros cantantes famosos como Raphael, Tiziano Ferro, Nino Bravo, Eros Ramazzotti y Alejandro Sanz. En 2019 participa en el programa de GestMusic La mejor canción mejor cantada convirtiéndose en vencedor de la gala dedicada a los años 60. Ese mismo año se une al elenco de El Médico- el musical, para interpretar a Rob J. Cole, el protagonista de esta versión musical escénica de la novela de Noah Gordon. También en 2019 participa en el espectáculo Christmas Symphony, en el Auditorio Alfredo Kraus como invitado especial. En 2020, participa en el musical La Llamada, interpretando el rol de Dios. En el primer trimestre del mismo año presenta en el Teatro Rialto de Madrid su espectáculo Versus junto a Daniel Diges.

Parte de su formación vocal ha corrido a cargo de maestros de la talla de Edelmiro Arnaltes, Suso Matiategui, Martín Durañona, Rodolfo Valss y Cristian Bruno. Sus maestros en las artes escénicas han sido Joy Morris (Escuela de actores), Adriana Perewozki, Escuela de Luis Romero, Cinema Room. Entre sus premios, destacan Premio Gardel 2019 al mejor álbum romántico Porque yo te amo Sony Music, Premio BroadwayWorld Spain 2019- Mejor evento teatral por el concierto presentación Porque yo te amo Teatros del Canal, Premio BroadwayWorld Spain 2019 como mejor actor principal por El Médico- el musical, Premio BroadwayWorld Spain como mejor actor protagonista en Les Miserables como Jean Valjean; nominación como mejor actor de reparto en los Premios del Teatro Musical en 2010, nominación como mejor actor de reparto en los Premios del Teatro Musical en 2009, Premio INTE como mejor grupo pop, Premio Martín Fierro por Popstars al mejor programa musical - 2002, Premio Carlos Gardel como mejor grupo pop y artista revelación -2002

Paula Costes

La carta de presentación de la soprano Paula Costes, es la versatilidad. Su formación clásica, además de su amplia y variada experiencia en los escenarios, le permiten abordar los más diversos repertorios desde la ópera hasta la comedia musical pasando por la zarzuela y la opereta. Inicia sus estudios musicales a una edad temprana, cursando solfeo, piano y oboe, que compagina más adelante con estudios de música moderna de la mano del profesor Pep Casadó, del Taller de Músics de Barcelona. En el año 1994 empieza a estudiar Canto.

Hasta 1997 trabaja esta disciplina con la cantante y actriz Muntsa Rius, las sopranos Rosa Mª Ribas y Joana Fuentes. Al mismo tiempo cursa estudios de Danza e Interpretación en el Collegi del Teatre de Barcelona. En abril 1997 recibe una beca de la Diputación de Valencia para realizar un curso de teatro musical en la Sala Escalante, de la ciudad, impartido por el actor y cantante Carlos Gramaje. Desde 1997 a 1999 estudia canto y danza en el Centre Superior de Teatre Musical Gershwin de Barcelona. Desde el 2001 hasta el 2004 recibe lecciones de canto de la prestigiosa soprano Enedina Lloris. Es además licenciada en Filología Italiana por la Universidad de Barcelona.

Su experiencia artística es amplia y variada: En 1995 debuta en el Auditori Enric Granados de Lleida cantando El Amor Brujo de Manuel de Falla acompañada por la Orquesta Sinfónica del mismo auditorio bajo la dirección de la maestra Isabel Costes. En el año siguiente ofrece en el Auditori de Lleida el recital El Teatro Musical Catalán junto con la Orquesta del Conservatorio de Lleida. Durante la primavera-verano de 1996 representa el personaje de la Abuela Tzeitl en el musical El Violinista sobre el tejado, con la compañía Crac al Gag de Barcelona. A principios de abril de 1997 es solista en el Retaule de Sant Medir representado en la capilla de Sant Medir de Barcelona.

En Septiembre de 1997 entra a formar parte de la Compañía Aura y representa en el Versus Teatre, en el mes de Julio de 1998, el musical Pots tornar a venir?, una tarda amb Jesus Christ Superstar. En agosto de 1998 participa en el montaje y estreno en España de la ópera de Francis Poulenc y Apollinaire Les Mamelles de Tiresias, que entre noviembre y febrero forma parte de la temporada del Teatro Artenbrut de Barcelona. Posteriormente participa en la grabación discográfica de la ópera y en la inauguración de la III Temporada de Lírica Barcelona en noviembre de 1999. En 2005 forma parte del elenco que graba el CD Minué, obra del compositor palmero Luis Cobiella, editado por Digipalma.

Tiene experiencia en doblaje musical y publicidad. Es una de las voces publicitarias en la emisora de radio italiana RS98. Habitualmente realiza recitales de Teatro Musical y Zarzuela, interpretando el repertorio más conocido de ambos géneros, de las que cabe destacar la serie de recitales realizados en Barcelona en diciembre 1996 y en diferentes teatros y salas de concierto de Canarias (Cueva de los Verdes de Lanzarote, Sala del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Circo de Marte de la Palma, Marina La Palma, Auditorio de las Carpas de Puerto Calero en Lanzarote, Teatro Guiniguada y Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria) en mayo y junio de 2006, junio de 2009 y a lo largo de la temporada 2010-11 y 2011- 12, bien con orquesta sinfónica, bien en formato de recital con piano.

En junio de 2012 debuta, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, como cantante solista de Atlántic Group, en un concierto de Boleros-Jazz. En diciembre de 2012 efectúa gira por los teatros de Gran Canaria como protagonista de tres espectáculos: Relatos de Broadway, El Mundo de Disney y Pinceladas de Zarzuela. Ha sido integrante de importantes bandas de rock como DIAMANTE y la mítica TRIBU de Santi Arisa . Ha formado parte del estreno de la versión catalana de los musicales Jesus Christ Superstar, El violinista sobre el tejado y de la ópera buffa de Francis Poulenc Les mamelles de Tirèsies.

Paula es una de las cabezas de cartel de los espectáculos que produce ArtífexProArt como De París a Broadway (2018 Auditorio Alfredo Kraus), Mitos y Leyendas de Canción (2019 Auditorio Alfredo. Kraus), La Verbena de la Paloma (La Palma 2019). Actualmente es una de las solistas en el espectáculo Mamma Pop 2019. También en 2019 fue una de las invitadas especiales en el concierto Christmas Symphony. En 2020 protagoniza el espectáculo Entre mares: Músicas del Atlántico junto al barítono Augusto Brito y la Orquesta Sinfónica del Atlántico. Actualmente, Paula, compagina una intensa actividad concertística con el perfeccionamiento del canto lírico con el barítono Augusto Brito y estudios de Musicología en el CSM de Canarias (sede Tenerife). Este año 2021 ha participado en la grabación del disco El Corregidor y la Molinera.