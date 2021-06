Jennifer López, que la semana pasada anunció un acuerdo global de colaboración con Netflix, protagonizará la película de ciencia-ficción 'Atlas' para este gigante digital. El portal Deadline señaló este martes que Brad Peyton, el director de 'San Andreas' (2015), se pondrá al frente de esta cinta.

'Atlas' girará en torno a una mujer (Jennifer López) que, en el futuro, debe luchar contra un soldado con inteligencia artificial que intenta destruir a la humanidad. Esta película forma parte del acuerdo que López y su compañía Nuyorican Productions firmaron con Netflix para producir diferentes contenidos audiovisuales.

Además de 'Atlas', se sabe ya que López y Netflix tienen dos proyectos en marcha: el thriller de acción 'The Mother', dirigido por Niki Caro ('Mulan', 2020); y la cinta 'The Cipher', que adaptará la novela homónima de Isabella Maldonado. López protagonizará ambas películas. "Me emociona anunciar mi alianza con Netflix. Creo que no hay mejor hogar que esta empresa de creación de contenido, que mira hacia al futuro y busca desafiar los convencionalismos", apuntó la estrella latina cuando se desveló este pacto.

Al margen de sus proyectos con Netflix, López tiene dos películas en el horizonte. Por un lado, la actriz y cantante estrenará junto a Maluma la comedia romántica 'Marry Me' el 11 de febrero de 2022, justo para coincidir con la fiesta de San Valentín, después de vivir innumerables aplazamientos por la pandemia del coronavirus. Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coiro, realizadora de series como 'Shameless' o 'Modern Family', esta comedia también cuenta con una banda sonora interpretada por López y Maluma.

Por otro lado, López rodará 'Shotgun Wedding', otra comedia romántica que iba a protagonizar con Armie Hammer hasta que el actor fue despedido del proyecto por una serie de escándalos sexuales que se difundieron en las redes sociales.

Más allá de su carrera profesional, López ha sido protagonista recientemente en la prensa del corazón por su ruptura con el exjugador de béisbol Álex Rodríguez y las fotografías que apuntan a que está saliendo de nuevo con el actor Ben Affleck, con quien ya mantuvo una relación sentimental en el pasado.