#Cármatevanessa es el nuevo espectáculo de Jabicombé. Un show lleno de ingenio y gracia en el que, enfundado en su personaje y desde su piso de Schamann, el humorista contagia carcajadas a su público con su especial punto de vista y sentido del humor. El espectáculo se podrá disfrutar el día 3 de julio, en el Auditorio Alfredo Kraus, a las 20.00 horas.

«En los tiempos que corren no se pueden tomar decisiones a la ligera por eso, primero #carmatevanessa y luego, desde la tranquilidad, decides», recomienda el humorista en un comunicado de prensa. «Desde, hacia, para, por, según, sobre, tras son preposiciones que presuponen una supuesta toma de decisiones pero... ¿serán las correctas?», se pregunta.

Este espectáculo se enmarca dentro del programa Canarias es Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el que el Auditorio Alfredo Kraus colabora de manera habitual.

Jabicombé es un artista integral, un artista total, un humorista que hace monólogos, toca el piano y canta. Enfundado, casi siempre, en su alter ego Barbra Straisend, el grancanario logra sacar una sonrisa a cualquier situación a los espectadores.

Las Bobas Se Acabaron, The Christmas Show by Jabicombé, Quélepasaé?, Ayporcuánto!, Estoypolopositivo! y Chirrínchirrán! ‘The best Of’, ‘Covid Special’ han sido espectáculos con los que en estos nueve últimos años Jabicombé ha pasado la barrera de las 300 actuaciones por toda la geografía canaria.

En 2018 estrena Cuentos en la Noche de San Juan con Antonia San Juan, Thania Hill, Adrián Rosales y Zebensuí Felipe con los que inicia una gira de más de 30 actuaciones por las todas las islas. En 2019 estrenó el espectáculo Juntas Pero No Revueltas, con Antonia San Juan y Omayra Cazorla, que lo llevó de gira por todas las islas.

Al año siguiente, en noviembre de 2020 estrenó El Eunuco, dirigido por Mingo Ruano, y protagonizado por Mari Carmen Sánchez, Kike Pérez, Mingo Ruano, Víctor Formoso, Maykol Hernández, Thania Gil, Efraín Martín y Saray Castro.

A esto se le suma la gran cantidad de galas y eventos al aire libre que ha realizado tales como la Presentación de La Gala Drag de Lanzarote en 2016, la Gala Predrag en Las Palmas de Gran Canaria 2017, las Fiestas Patronales de San Lorenzo en 2018, y las Fiestas Patronales de Los Dolores en Schamann, de las que también fue pregonero.