No escupas para arriba porque te puede caer encima

La expresión pivota entorno a un verbo de peso significante: «escupir», escupir al aire/para arriba, que sería como hacerlo de manera azarosa o sin miramientos. La metáfora sugiere no arriesgar innecesariamente, no ser temerario o desconsiderado. Y a modo de advertencia se insinúa abstenerse de hacerlo, por las consecuencias que puede conllevar. Ya que el “escupitajo” te puede “caer encima”, que es lo mismo que “escupir(te) a la cara”. “Escupir (a alguien) a la cara”, en la mayor parte de las culturas, es señal de desprecio y humillación, a la vez que puede ser considerado, en sí misma, una actitud despreciable de quien lo hace con ánimo de degradar a otro (lanzándole un escupitajo al rostro). ‘Despreciar’ tiene un valor contrario a ‘apreciar’ y, por ende, lo que se desprecia, esto es, lo que carece de valor y se repudia (el “escupitajo”), se arroja contra quien es objeto de ultraje, aunque sin ser consciente de que “le puede caer a uno encima”. Y esta interpretación asoma en un sustrato subliminal de la actitud de quien critica, habla mal de alguien, se burla o le denigra de algún modo. En definitiva, cuando el comportamiento es irrespetuoso, insensible o falto de empatía para con nuestros semejantes, tarde o temprano terminamos pagando las consecuencias. La altanería de quien lanza improperios e insolencias “al aire” sin contemplaciones no queda exenta de riesgos, pues el viento los puede traer de vuelta y “caernos encima”.

Una expresión cercana a esta es la que dice: “Lo que se siembra, se recoge” o “recogemos lo que sembramos”, dando a entender que los resultados (la cosecha que recolectamos) son acordes a las obras realizadas en la vida (lo que vamos sembrando); aunque esta frase puede tener un significado ambivalente, tanto positivo como negativo... (y de ahí, el dicho: “Quien siembra vientos recoge tempestades”).

En última instancia, el significado profundo del refrán “no escupas pa(ra) (a)rriba porque te puede caer encima” (y sus símiles) está ligado a una especie de principio retributivo universal que se expresa en que todo mal que provocamos, tarde o temprano, se nos vuelve en contra y nos retorna. Un misterioso presagio que, aun cuando no se le de crédito o se tengan dudas razonables sobre su certeza, produce cierto temor y desconfianza, como si nos invadiera una suerte de superstición que nos sugiere evitar tal presupuesto, por si acaso. Y esto es lo que lleva a reprochar la actitud de quien ridiculiza y se burla de sus semejantes o se jacta de gozar de una situación ventajosa y afortunada frente al prójimo menos agraciado. Por eso se dice también: «No te rías del mal ajeno, que el tuyo viene en camino», para recordar que no hay que burlarse de las desgracias de otros porque le puede suceder lo mismo a quien se ríe.