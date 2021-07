El mundo de la oscuridad y el horror frente al grabado contemporáneo

Duchement, para esta muestra, ha traído los dibujos que lleva haciendo los dos últimos años. También trabaja con la escultura y fotografía. La oscuridad está bajo la perspectiva de lo que esconde, ligado al mundo de la psicología. Se trata de espacios donde no aparece el ser humano, interiores, arquitecturas deshabitadas que hacen referencia a una etapa posthumana y que se ven desde tres ópticas: los espacios, también desde ellos mismos y desde los objetos en ellos. La técnica incluye dibujos hechos con lápices de colores sobre papel negro, en su mayor parte.

«Llevo muchos años trabajando el mundo de la oscuridad. Es algo que impregna mi vida desde que era adolescente, desde el punto de vista del terror. Mi obra, desde 2005, versa sobre el terror clásico de obras literarias como las de Edgard Allan Poe, Lovecraft o Thomas Ligotti. Este mundo impregna mi arte por intereses que conoce mi inconsciente, por las tensiones que se crean en un entorno de penumbra. Por la oscuridad se escapa todo lo incomprensible e inexplicable ligado al ámbito del inconsciente. De ahí también el carácter poético de mis creaciones», señala el pintor.

Su obra fotográfica, en cuanto a temática y aspectos, está bastante próxima a los dibujos expuestos. «He planeado también hacer otra exposición en el Ateneo de Vecindario incluyendo arte escultórico que está ligada, asimismo, a nivel conceptual y visual con los dibujos que aquí presento. Siempre mis creaciones están vinculadas con la demonología y la psicología en el ámbito de los trastornos, de todo lo que encierra el inconsciente, un mundo ingobernable. No me refiero a estados de locura, pero sí de todo lo que no podemos explicar. El miedo a no controlar lo que viene del inconsciente puede generar desestabilizaciones».

Arencibia, para crear las imágenes utiliza, tanto objetos, como trozos de elementos que le interesan para crear fondos, por ejemplo, entintados. «No son grabados tradicionales porque desbordo el concepto». Por ejemplo, en algunos de ellos hay collage o perforaciones, elementos que quieren aportar un significado concreto a la obra. «Empleo, como máximo, tres colores en cada creación, muy puntuales, directamente puntos y siempre uso el mismo rojo, amarillo o azul en todas las zonas del grabado».

Lo que intenta mostrar también en la imagen, conceptualmente, son los límites del conocimiento, ya sea del personal o humano, por eso muchas veces «empleo elementos abstractos, con geometría, números o signos en espacios que se concretan en imágenes reconocibles. De hecho, me interesa transmitir en la obra, tanto el espacio del mismo papel como en el que vivimos o del que estamos hechos».

Los motivos que maneja son formas reconocibles, tales como manos, cuchillos o semiesféricas referidas a la bóveda celeste o, a veces, a toda una figura humana. «Pretendo transmitir la limitación de los humanos para conocer cualquier cosa porque, por ejemplo, la definición que hagamos de una planta quedará en una mera definición. Buscamos lenguajes y maneras de explicar cualquier elemento, lo definimos, pero con eso permanecemos a medias, nos limitamos al conocimiento actual porque en cualquier otro momento se descubren cosas nuevas sobre ese objeto».