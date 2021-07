El Festival Internacional Canarias Jazz & Mas regresa a San Bartolomé de Tirajana con motivo de la celebración de su 30º aniversario y de la mano de cuatro artistas de prestigio nacional e internacional.

El primer concierto, que tendrá lugar mañanaviernes a las 20.00 horas en la explanada del Faro de Maspalomas, contará con las presencias de Chico Pinheiro Quartet y The Black Barbies. El segundo, que será el sábado 10, empezará en el Palacio de Congresos ExpoMeloneras a las 20.00 horas con Cyrille Aimée, y seguirá en la Explanada del Faro de Maspalomas, 21.30 horas con Patax.

El director del festival, Miguel Ramírez, llevaba persiguiendo este regreso desde hace años, “Nos ilusiona realizar estos conciertos con artistas de alto nivel en un entorno idóneo como el Faro de Maspalomas”, dijo. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, destacó la importancia de volver a la normalidad y fomentar la cultura, “estamos consiguiendo que la gente no venga solo a disfrutar de los fantásticos días de sol y playa que nuestro patrimonio natural nos ofrece sino que, además, disfruten de una gran oferta cultural con eventos como el Festival Internacional de Trompeta, la Universidad de Verano de Maspalomas o el propio Festival de Jazz».

Para la vocalista Cyrille Aimée la improvisación no solo es una técnica vocal, sino un modo de vida que le permite compartir con el mundo su su chispa creativa. Chico Pinheiro es una figura destacada dentro y fuera de la escena brasileña, en la que se ha distinguido como guitarrista, compositor y arreglista. City of Dreams (2020), su último trabajo, fue nominado a los Grammy 2021. Patax es en la actualidad la banda española de fusión más prominente, Y, afincada en Barcelona, The Black Barbies es una de las propuestas más originales a nivel internacional.