El timple canario se atreve con el soul

Los amantes del timple con mentalidad abierta han podido disfrutar en los últimos veinte años de la fusión del instrumento vernáculo de Canarias con estilos tan variopintos como el pop, el blues, el jazz, la música clásica o incluso el reguetón. Todo gracias a los siempre estimulantes proyectos del inolvidable José Antonio Ramos, Benito Cabrera o Domingo Rodríguez 'el Colorao'. Sin embargo, con el espectáculo Alma de mujer (Woman soul), que este sábado se representa a las 19.30 horas en el Auditorio Alfredo Kraus, el timplista nacido en Venezuela se atreverá por primera vez con el soul.

Pero este es uno de los muchos alicientes que hacen irresistible a este proyecto, porque el montaje cuenta con la participación de, aparte de Benito Cabrera, la City Dock Band -una de las bandas de soul más importantes de las islas y responsable del montaje-, el coro Rainbow Gospel Choir y el ballet de Conchi Rodríguez. En total 14 músicos, entre batería, saxos, guitarras, piano o metales, cuatro solistas, diez cantantes y nueve bailarines para rendir homenaje a la mujer de la mano de temas como Respect, que Aretha Franklin convirtió en el himno del feminismo en los sesenta, o su reivindicativo Think, I Will Survive, de Gloria Gaynor, I´m every woman, de Whitney Houston, o algunas de las canciones más conocidas de Donna Summer, Nina Simone o Dolly Parton.

Además Alma de Mujer quiere rendir homenaje también a las mujeres canarias que lucharon a lo largo de su vida por defender esos derechos. Mercedes Pinto, Josefina de la Torre, Dolores Massieu, Ignacia de Lara o Jane Millares Sall estarán presentes a través de una enorme pantalla con un montaje audiovisual.

Será precisamente el timple de Benito Cabrera el encargado de hacer de puente entre Canarias y América, entre aquellas pioneras que lucharon por los derechos de la mujer en las islas en una época que no les reconocía la igualdad entre ellas y los hombres y las artistas que lucharon por esa misma igualdad al otro lado del charco a través de su música. Por eso mismo, el plantel de cantantes femeninas lo forman también nombres de las Islas como Noelia Ramos, Arantza Navarro, Fina Alemán y Nereida Peña. «El timple tiene un ámbito natural en las parrandas, en la música tradicional, pero aparte de eso hemos intentado abrir otros muchos caminos y siempre es saludable y divertido que el timple se meta en todos los ámbitos posibles», asegura Benito Cabrera sobre este proyecto en el que participa. «Pero siempre es saludable y divertido que el timple se meta en todos los ámbitos posibles. Cuando la guitarra empezó a funcionar como instrumento popular nadie imaginaba que habría guitarras eléctricas, acústicas y clásicas. Pues lo mismo pasa con el timple, yo creo que no hay fronteras y todo lo que se hace con honestidad, con corazón y con cabeza pues siempre da un feliz maridaje».

Para el timplista, el espectáculo es «una especie de gran fiesta del pop y del soul, recordar canciones absolutamente inolvidables que están puestas en escena con mucho mimo, con una gran banda, un montón de músicos y muy buen gusto». El músico destaca particularmente que en el show haya «mucha pasión, mucha energía y muy buen trabajo detrás. Sobre todo, es un espectáculo visual que seas de la edad que seas lo vas a disfrutar mucho porque está bien hecho y el repertorio es brutal».

Desde su punto de vista, el timple aportará al espectáculo «canariedad, un sonido desde aquí que le da salitre, le da alisios, le da calima a algo que es muy ecuménico, muy internacional. Y yo creo que nos trae todas esas sensaciones a lo que somos los canarios».

El hecho de que se homenajeen a pioneras del feminismo en las Islas a Cabrera le parece «pues fantástico, porque son las grandes olvidadas de nuestro rol de referentes y de faros y cualquier cosa que hagamos es insuficiente para ponerlas donde se merecen. Y aparte de eso, porque las protagonistas del espectáculo son mujeres, cuatro cantantes de un altísimo nivel, todo voces diferentes. Yo creo que es traer a Canarias todo un espectáculo con sus referentes femeninos. Yo estoy encantado de participar en algo así».

Décadas

Sobre la notoriedad que debería tener la mujer en el timple, Benito Cabrera reconoce que «se mueve más entre manos masculinas, pero no porque sea masculino. Lo fue hace muchas décadas, porque eran los hombres los que salían de parranda, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el Museo del Timple tener fotos de Olga Ramos tocado el timple hace ya muchos años». En su opinión, el timple «necesita de esa feminidad de la que carece actualmente. No sólo contamos con Laura Martel, que es una excelente intérprete, hay otras, alumnas mías como Liana Llauguer. Pero bueno, tenemos que recorrer ese camino de feminizar un poquito el timple porque nos hace falta, no hay género en el arte, pero sí una sensibilidad un poquito diferente y el timple necesita de ese toque femenino para seguir creciendo». Y la duda es si el timple es una voz distinta si se mezcla con una Orquesta Sinfónica, con una banda de Soul o un coro de gospel. «Pues sí y no» contesta el músico. «Al final la música es música. Un lenguaje con voces distintas, pero no deja de ser el mismo lenguaje y la forma de afrontar la estética es distinta con una Sinfónica, que haciendo pop o música tradicional. Pero bueno, no deja de ser el mismo instrumento cantando con distinta voz».