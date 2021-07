Cita con Luis Gordillo: 100x100, talento sobre lienzo

Este es un mensaje para aquellos que opinan que la critica artística debe ser aséptica y objetiva y que mi obligación es ir a una exposición y hacer un repaso listado de las obras allí expuestas: por favor, pasen a otra página porque este texto toca de cerca, roza, el género de la carta de amor.

Recientemente he tenido el placer de visitar en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura, Genetic Islands exposición del gran Luis Gordillo comisariada por Sema D’Acosta que, salvo un par de trabajos, muestra obras recientes del artista. En total, 11 lienzos de gran tamaño y 24 dibujos en papel.

He llegado a la sala nerviosa, como a las citas importantes. Nunca acudo a sus exposiciones para ver en qué está Gordillo sino para ver cómo está Gordillo y me ha alegrado mucho comprobar que se encuentra en plena forma. Sigue manteniendo bien ácida su paleta y con esos trazos enmarañados que representan sus pensamientos continúa generando ovillos muy apretados. Gordillo sigue acumulando en sus lienzos capas de posibilidades sin decidirse por ninguna y, por supuesto, mantiene intacta la magistral ironía con la que titula sus cuadros, la misma que utiliza para tomarse la vida demasiado en serio. Me quedo tranquila al observar, a través de sus obras, que en ese pulso que mantiene consigo mismo, aún nada está decidido. Después de 60 años pintando, con casi 150 exposiciones a sus espaldas y con un reconocimiento de su trabajo a todos los niveles, su convencimiento de que aún está todo por hacer me resulta, como mínimo, inspirador.

He visto algunas exposiciones de Luis Gordillo y siempre me sorprende que resultan concebidas de un modo conservador cuando su obra no lo es en absoluto: paredes blancas, recorrido circular y, a veces, un vídeo con una entrevista que solo veo porque se trata de Gordillo. Y es que de una exposición suele interesarme, tanto o más que la propia obra, la articulación expositiva, cómo se estructura y pone en escena el discurso que propone y que me hace pensar en enfoques diferentes a aquellos con los que salgo de casa. Por Gordillo soy hasta capaz de pasar por alto todo esto e, incluso, agradezco que en estos cubos blancos, blanquísimos, en los que suele disponerse su obra nada me distraiga y pueda vivir en paz el viaje ácido que me ofrece.

De modo enormemente sucinto, la obra de Gordillo puede recorrerse desde la abstracción informalista en tinta china de finales de los años 50, siguiendo por las incursiones en la estética pop de los 60; la creciente importancia de la fotografía a partir de los años 70; el giro hacia formas más orgánicas en los «gruyère» y las «situaciones meándricas» de los años 80 y 90; la incorporación de nuevos soportes y técnicas en los 2000 para llegar a las cabezas realizadas en los últimos años, síntesis del repertorio anterior y que son protagonistas de lo que puede verse en Genetic Islands.

Considero total la pertinencia de exponer hoy la obra de Gordillo. No solo porque muestra la fuente de la que bebieron muchos de los grandes artistas españoles que trabajaron en los 80 —Carlos Alcolea, Chema Cobo o Carlos Franco, entre muchos otros— sino que Gordillo, sin duda, fue un adelantado a su tiempo. Gran parte del arte que se hace hoy presenta características que él ya desarrollara hace décadas: la repetición y seriación como recurso visual y expresivo, la concepción de la obra como proceso, la interferencia de disciplinas, la inclinación a la hibridación, la disolución de fronteras o la mezcla de recursos analógicos y digitales.

En este sentido, su trabajo, además de febril, lo considero fabril dado el empleo que hace el artista de instrumentos como la fotografía, la fotocopiadora, el ordenador o la impresión digital, todo ello enlazado con muchísimos bocetos, generando un aluvión de materiales, de multitud de obras nunca definitivas, en diversos estados de indeterminación, tentativas y experimentación.

En Genetic Islands observo intacto el espíritu artístico de este artista —no en todos los casos van unidos, de ahí la el comentario y el interés que me provoca— reflejado en la permeabilidad de Gordillo ante los nuevos descubrimientos y su capacidad de incorporarlos a eso que, a veces, ancla y mata a los artistas y que llamamos un estilo propio. Así, Gordillo, guiado por sus pulsiones, ha pasado por el informalismo, la figuración geométrica, la abstracción, la nueva figuración o el pop art pero rechaza las etiquetas. Nunca ha militado, formalmente, en ningún grupo artístico y solo se siente identificado dentro del «crisismo», un invento suyo, un estilo basado en las pertinaces crisis de todo tipo y la mutación constante. Me resulta tremendamente atractiva la forma en que Gordillo reclama la indefinición como un estado definido en un mundo que parece exigirnos siempre una postura. Manuel Borja-Villel, lo expresó perfectamente: “extraño destino de un artista genial que, a base de no formar parte de ninguna escuela, ha acabado haciéndola».

Afortunadamente para sus admiradores, Gordillo, como él mismo confiesa, posee un pensamiento neurótico que, a mucha honra, opino, ha convertido en su súper poder lo que le lleva a nunca abandonar temas sino que cambia la manera en que los ronda, al tiempo que los rescata, de tanto en tanto. En este sentido, resulta interesante el catálogo que editó el IVAM en 1993 ya que no presenta su trabajo cronológicamente sino por temáticas: cabezas, piscinas, meandros, animales… pudiendo comprobarse que, en cada una de ellas, existe obra de años muy dispares; por ejemplo, dentro de la categoría «Piscinas», conviven «Reflejos» de 1969 y la serie «Piscifactoría» de 1987.

Si tuviera que definir la obra de Gordillo en una palabra diría que es autocontenida. En cada lienzo presenta inicio, nudo y un desenlace listo o no, según su cabeza y cuerpo le pidan, para segundas o terceras partes. Ya veremos. Convierte el proceso en resultado compartiendo con el espectador lo que bulle en su cabeza; una especie de puesta en orden de cosas deshilvanadas por lo que su trabajo resulta íntimo, complejo y confesional.

Siempre he creído que los verdes y amarillos chillones de Gordillo son exactamente eso: chillidos, gritos para expresar bajo esas formas casi alegres, un fondo complejo y tortuoso. No sé, yo le entiendo. Finalmente, quizás, lo que más me fascina del artista es que ni siquiera yo, admiradora absoluta de su trabajo, puedo pensar que es un gran pintor en sentido estricto del término; su fuerza no reside en su mano sino en su creencia de que en el lienzo están las preguntas y las respuestas, un misterio en el que sigue indagando.