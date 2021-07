Cita con Luis Gordillo: A contracorriente

Luis Gordillo es el pintor más influyente del arte español del último medio siglo. Después de más sesenta años de trayectoria, sigue ahí. Contracorriente, sin conformarse nunca, huyendo de lo consabido, recelando de lo fácil. Atrapado en una rara coyuntura, desde su pedestal solitario y atemporal ha visto pasar un arco extenso de inclinaciones históricas que empezaron en los sesenta con los Informalistas abstractos del grupo El Paso. Es un autor que no se adscribe a nada. Él es su propia medida, va por libre, no encaja en ningún molde. Está ahí, por encima del tránsito habitual de las cosas que ocurren en el universo del arte de nuestro país. Considerado una figura hagiográfica desde hace cincuenta años, ha crecido de la misma manera y al mismo tiempo que la estructura, se ha fusionado con el sistema hasta el punto de no poder separarse de él. Es sin duda alguien difícil de catalogar o clasificar. La complejidad de su estilo, que se rebela cada segundo por no ser complaciente ni acomodaticio, lo sitúa en un estado de inseguridad permanente que lo fuerza a estar alerta y luchar día a día por inventar algo nuevo, por permanecer en los bordes evitando la certeza protectora de lo conseguido. En su trabajo todo es sospechoso o puede ser relativizado, por eso no encontramos nunca verdades absolutas ni axiomas tajantes.

De manera intencionada, el título de la exposición expresa un guiño cómplice al archipiélago, un lugar alejado y exótico visto desde la península que en la distancia activa de modo sugerente el imaginario de aquellos que lo visitan. En este caso, la pretensión del artista es huir del tópico vacacional y destapar otros aspectos de su identidad relacionados con el clima, la luz o su particular atmósfera, en muchos casos más cercana a Latinoamérica que a Madrid, el sitio donde reside. En su apuesta por difundir la cultura en Las Palmas de Gran Canaria, destacar el esfuerzo inmenso que hace la FCDP al asumir la organización de una muestra como Genetic Islands. En estos complicados momentos y ante la difícil situación que vivimos hoy a causa de la pandemia, se embarca en uno de sus proyectos más ambiciosos, dando ejemplo así de su compromiso e implicación ante la sociedad.

(*) comisario de la exposición 'Genetic Islands'