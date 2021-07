Verano letal

En 1966 la discográfica Elektra fichaba a un grupo que venía haciendo en los clubes de Los Ángeles una música que mezclaba el blues y el jazz con ingredientes de clásica y hasta flamenco. Sus componentes eran muy buenos músicos. El batería John Densmore tenía una larga formación jazzística. La guitarra de Robby Krieger dominaba el blues y el rock. Ray Manzarek era un teclista que sacaba sonidos inéditos del órgano y de su piano Fender Rhodes. Pero lo realmente atractivo era su líder, un carismático cantante llamado Jim Morrison empeñado en inducir experiencias sensoriales con sonidos sicodélicos y letras de canciones que recordaban a los simbolistas franceses y a los poetas de la Beat Generation. En 1967 sacaron un álbum, The Doors, que los convirtió en uno de los grupos más influyentes de aquella década. Su tema Light My Fire se mantuvo en el número uno de Billboard durante tres semanas. Riders on the Storm se convirtió en un himno del movimiento hippie de aquellos años. Sus seguidores expresaron su decepción ante el hecho de que uno de los grupos más señeros del panorama underground de Los Angeles se convirtiera, de la noche a la mañana, en una rutilante estrella del rock, con todas las servidumbres comerciales que se supone implicaba el cambio. The Doors sacaron otros cuatro discos que los mantuvieron en primera línea hasta que el 3 de julio de 1971, hace cincuenta años, Jim Morrison fue encontrado muerto en la bañera de su apartamento de París, donde se había trasladado a vivir con su novia Pamela Courson. Al parecer fue un ataque al corazón el que terminó con su vida, pero la leyenda se sumó a la causa de las drogas y el alcohol. Su tumba en el cementerio de Pere Lachaise aún sigue recibiendo cada día decenas de testimonios de sus admiradores. Aunque los tres supervivientes trataron de mantener la magia, el grupo ya no era lo mismo sin Morrison. En 1978 se reunieron para despedirse con An American Prayer, un álbum que reunía poesías inéditas del cantante.