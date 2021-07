LA PROVINCIA, protagonista de la novela ‘El guardián de la marea’

El primero es el bloqueo que sufrió el Archipiélago en la I Guerra Mundial provocando la consiguiente hambruna entre la población. Y el segundo el hundimiento del vapor Valbanera en las costas de América tras partir desde las Islas.

Pero en la novela, que transcurre la mayor parte en Las Palmas de Gran Canaria, cobra una especial relevancia el periódico LA PROVINCIA, que es el medio con el que se informan los protagonistas de todo lo que iba ocurriendo durante la Gran Guerra. La obra será presentada este lunes en la capital grancanaria a través de un enorme despliegue con la asistencia de los principales medios del país y la presencia de la propia autora, que recorrerán, por tres días consecutivos, los lugares por los que transitan los personajes de la obra.

Mayte Uceda se ha documentado con continuas visitas a la Isla para plasmar con fidelidad la vida de Las Palmas de Gran Canaria a principios de siglo XX, y muestra cómo la población, ya desde entonces, estaba dividida entre los que apoyaban a los ingleses o los que preferían a los alemanes y cómo se enfrascaban en múltiples discusiones continuamente. «La culpa es de los sumergibles alemanes. Mi primo el tartanero, que tiene un amigo que tiene un patrón que lee los lunes LA PROVINCIA, dice que nos han hundido más de cuarenta barcos. ¿Qué les hicimos nosotros? ¿Me lo quiere explicar?» Son las palabras de uno de los personajes, apodado como el aliadófilo por la escritora, que discute con un amigo, al que se define como germanófilo

La autora sitúa a los lectores en el Puerto de La Luz, la playa de Las Canteras, el hospital de San Martín, el barrio de San Nicolás o la calle mayor de Triana con una población que malvive como puede, y en la que se produce una gran conmoción con la llegada de dos submarinos alemanes por La Isleta. Temen que España haya dejado de ser neutral durante la Gran Guerra, algo que repercutirá, aún más negativamente si cabe, en la situación totalmente insostenible en la que se vivía por entonces. Algo que Uceda describe magistralmente: «La moderna infraestructura portuaria había supuesto un auge espectacular en la economía isleña, vinculada a la exportación de fruta y al suministro de carbón de los busques en tránsito. Sin embargo, el Káiser y sus comandantes habían declarado por segunda vez la guerra submarina sin restricciones, paralizando el comercio marítimo en el Atlántico y causando en la isla el despido masivo de obreros y un grave desabastecimiento de productos de primera necesidad».

Desde el punto de vista literario, la autora ha sabido unir las virtudes de la novela femenina y numerosos escenarios realistas y exuberantes, una fórmula que ha funcionado con mucho éxito con novelas como El tiempo entre costuras o Palmeras en la nieve. Marcela, la protagonista, es una mujer fuerte e independiente, pese a la que casi nunca le acompañen las circunstancias.

La joven crecerá y deberá enfrentarse a la miseria y a todo tipo de calamidades, entre ellas la llamada pandemia de la gripe española. Todo ocurre en una capital grancanaria que Uceda recrea continuamente a través de la mirada siempre inocente de su protagonista. «Marcela contempló a sus pies la ciudad. El barrio de Vegueta a la derecha, con las dos torres de la catedral rasgando el intenso azul del cielo. Al otro lado del barranco de Guiniguada, que nacía en las entrañas de la isla, estaba el bulliciosos barrio de Triana, con su alborotada vida comercial ahora interrumpida por el desabastecimiento. En la línea de la carretera pegada a la costa que discurría hasta el Istmo de la Isleta, donde se asentaba el puerto, la figura del tranvía radiaba tímidos reflejos de sol». Antes de que se produjera el conflicto bélico, Canarias tuvo una enorme importancia geoestratégica para las potencias europeas, ya que el Archipiélago era una estación de tránsito en las principales rutas comerciales del Atlántico.

El bloqueo, fruto de la lucha entre los dos grandes bandos en la Primera Guerra Mundial, evidenció la frágil situación de las Islas y todas las tensiones políticas que venían de antaño. La neutralidad de España no fue suficiente para librarla de los efectos de una guerra de bloqueos, tanto desde la superficie de las aguas como desde los submarinos. En este contexto, la joven protagonista, de orígenes humildes, convive con su padre Azarías y su hermana Isabel después de haber regresado del hospicio. Sin embargo, Marcela, que recibió afecto y educación por parte de las monjas, es una muchacha inteligente y solidaria, que no duda en ayudar a los demás pese a la miseria que le rodea. La pasividad de su familia le genera un peso que se ve acrecentado por la pérdida de su madre, cuando ella nació, aunque mantendrá el ánimo de respetar siempre a los suyos. Un momento especialmente tragicómico se produce cuando la autora cuenta que, el día en el que Marcela fue devuelta a su casa siendo una niña por las monjas, su familia la recibe con la frialdad más absoluta y, poco después, su padre la lleva al campo para que trabaje de espantapájaros viviente, algo denigrante para cualquiera, pero que a la joven le divierte una barbaridad dejando perpleja a su familia y amigas.

Hospicio

«Acostumbrada al enclaustramiento del hospicio, el trabajo al aire libre le pareció vitalizarla, y cuando llegaba a casa, les contaba a los demás con gran desparpajo y una elocuencia insólita en una niña de once años las singulares batallas que había mantenido con las aves», describe la autora. Marcela se enamorará de Hans Berger, un oficial alemán malherido que sobrevive al impacto de un torpedo a su submarino. Ni la guerra, que no logra entender, ni la enfermedad, impedirán que ponga todo su empeño en abandonar la ciudad y reunirse con su hermana Carmen en La Habana.

Sin embargo, el verdadero motor de su existencia resultará el sincero amor que experimenta por el militar, al cuidarlo tras ser encontrado a la deriva y llevado malherido por su primo Gaspar ante su familia.

Pero la familia tiene un plan maquiavélico a este respecto: quieren mantenerlo con vida para intercambiarlo por dinero. Marcela deberá cuidar del militar, aunque no lo hará sola. La bruja del pueblo, Herminia, se ofrecerá a ayudarla, instalando al alemán en su casa, pero su interés no será gratuito. La muchacha deberá llevar a cabo una extraña misión: convencer al distinguido vicecónsul de Bélgica para que se reúna con la anciana. Si no, Herminia podría dar voz a las autoridades. Otro aspecto que cobra gran relevancia es el naufragio del Valbanera, el Titanic de la emigración canaria. Este vapor de carga y pasaje se hundió en las costas de Florida el 10 de septiembre de 1919 a consecuencia de un terrible ciclón tropical que causó estragos en el norte de Cuba y en los Cayos de Florida. «Me sorprendió mucho que ni siquiera me sonara el nombre», explica la autora en su blog. «Y aún me sorprendió más descubrir que el Valbanera representa el mayor desastre marítimo español de la navegación comercial, con 488 víctimas, casi quinientas almas relegadas al más absoluto olvido popular e institucional».

Mayte Uceda nació en Asturias en 1967. En el año 2009, impulsada por el deseo de contar historias, comenzó su primera novela, Los Ángeles de La Torre, un romance con tintes paranormales que autopublicó en 2013 y que tuvo una excelente acogida. Un amor para Rebeca (2014) se mantuvo más de sesenta días entre los más vendidos de Amazon y fue traducida al inglés y al alemán. Por otro lado Alicia y el teorema de los monos infinitos (Planeta, 2016) fue publicada en Italia y Alemania. Pero El guardián de la marea es su novela más personal y ambiciosa.

Pero esta última novela es por encima de todo una historia de amor. Así, la presencia de Hans, amable y apuesto, conquistará el corazón de Marcela. La joven se sentirá tan atraída por él como contrariada por lo que podría suceder cuando el alemán se recupere. ¿Sentirá él lo mismo por ella? Cuando Hans vuelve a combatir, el vínculo entre ambos están fuerte que cambiará sus vidas para siempre.

Ninguno de los dos podrá imaginar todo lo que el destino les aguarda en un mundo tan convulso. ¿Se verán de nuevo? ¿Tendrán otra oportunidad? ¿Podrá Marcela alcanzar sus sueños? Ambos comprobarán que solo el amor es capaz de vencer al tiempo, al olvido y a la guerra.