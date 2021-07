Víctor Morales Lezcano: «Ojalá desaparezcan los conflictos bélicos con Marruecos o se atenúen»

Además de Galdós, ¿qué otros autores españoles recoge en su libro?

Algunos de cierto peso en las letras del mundo hispano como Alarcón, el famoso granadino que quería ser moro y acabó siendo aplaudido en los teatros de Madrid como un escritor de solera, pero en su juventud granadina quería recuperar el estilo de vida marroquí. Galdós hizo un librito que se conoce ya algo en Las Palmas y otros escritores un poco más jóvenes que ambos aparecen también, como el aragonés Sénder que quiso hacer la mili en la guerra que España mantendrá con Marruecos. Junto a él incluyo a otro escritor que hará época llamado Ernesto Giménez Caballero, que de joven también fue movilizado. Finalmente, se considera un escritor español de mucho peso, no solo por cuestiones marroquíes, Arturo Barea.

La aportación galdosiana, ¿es histórica o creativa en mayor medida?

Hay un trasfondo histórico en el Episodio Nacional de Galdós, dentro del marco de la Guerra de África, pero también aparece siempre el escritor, la ficción. Amalgama el trasfondo histórico, no podía permanecer ajeno, con la ficción. Entre los demás, hay mucho de histórico, pero también con la aportación del creador, no tanto en Sénder como en Giménez Caballero o en Barea. Hay amplia ambientación del conflicto, no siempre bélico, entre España y Marruecos, como lo hubo en tiempos contra España y Francia, que ya se ha diluido. Ojalá algún día, los conflictos político-diplomáticos, como este reciente, o los bélicos con Marruecos, desaparezcan, no de pronto, pero sí se atenúen.

¿Estuvo Galdós en Marruecos o la base de sus escritos procede de narraciones ajenas y periodísticas?

Estuvo brevemente. Era sexagenario cuando hace una visita y corta estancia solo en Tánger y en Tetuán. Pero, a través de otras fuentes y de la inspiración suya en el aspecto novelístico pudo crear sus relatos. Sénder es un hombre joven al que movilizan y asiste a las campañas y Guerra del Rif. Escribió un gran relato sobre dicha contienda en otra época distinta a aquella sobre la que escribe Galdós, que se titula Imán, un novelista de mucha envergadura. Lo mismo pasará con Giménez Caballero que fue un joven también movilizado para combatir en el norte de Marruecos por conflictos propios entre los pueblos que se estiman, pero que siempre se enredan, tanto España con Marruecos, como viceversa.

En los complicados 70 años que abarca su libro, ¿qué escritores fueron más narrativos y qué otros más historicistas?

Los más narrativos fueron Giménez Caballero y Barea. Alarcón y Galdós, sobre todo este último, ponen pinceladas de originalidad porque el relato del grancanario, el Episodio Nacional a que nos venimos refiriendo, termina con que el soldadito va a la guerra siendo un joven de un barrio de Madrid, por el fervor juvenil un poco ignorante y cuando la ve en Marruecos se vuelve un pacifista y se enamora de una hebrea, una judía de la comunidad sefardí. Esa es la originalidad del relato galdosiano. Dicho joven madrileño de su historia, que va con patriotismo fácil y se alista para combatir al moro en Marruecos, termina por abominar de la guerra y no se enamora de una cristiana ni musulmana sino de una hebrea de ojos negros.

¿Y los hechos más importantes de esos 70 años?

La Guerra de África entre España y Marruecos, de 1859-1860; las negociaciones de paz y entendimiento entre el reino de Alfonso XII y XIII de España y los sultanes de Marruecos. Esto hasta llegar a principios del siglo XX, cuando la descomposición social, tribal y política del sultanato de Marruecos conduce a que Francia, que ya estaba situada colonialmente en Argel y Túnez proclame el sistema internacional que hay que intervenir en Marruecos para que el comercio prospere, para que no haya intervenciones ingratas contra los europeos. Desde París se influye sobre Madrid para que en el norte de Marruecos, si se interviene, sea España quien se ocupe por una situación geográfica y lo reforme, mientras que Francia se va a quedar con la parte de Casablanca, y otros territorios, lo que se llama del protectorado franco-español en Marruecos. Dentro del periodo en que yo termino mi charla, entre 1925-30, se da otro episodio muy conocido, el de la Guerra del Rif.

¿Ha estudiado a todos los escritores españoles que vivieron de cerca y dejaron testimonio de las últimas décadas de ocupación española?

No, a todos no, a los que he citado. Después abordo otros momentos, la Guerra Civil española con participación de las tropas marroquíes por parte de Franco, la despreocupación y entendimiento de la cuestión marroquí por los republicanos, pero eso es otro periodo que se abre desde 1930, que abarco en esta ocasión, hasta la actualidad.

¿Y tiene noticia de escritores marroquíes que hayan juzgado la presencia española?

Escritores, periodistas y novelistas en lengua árabe. Esa es una tarea que puede hacer un historiador y sobre todo un arabista con inclinación historiográfica. Pero no es un planteamiento para un historiador puro como es mi caso.

¿Cree que acontecimientos recientes, como la ocupación de Ceuta por miles de marroquíes llegados en pateras, tienen alguna base como presunto derecho de la ex colonia marroquí?

Yo, en mi charla, hablaré de la Guerra de África de Galdós y de Alarcón. También del protectorado franco-español sobre Marruecos como país musulmán debilitado. El final de mi intervención será sobre la campaña y Guerra del Rif. Para referirme a la ocupación actual de Ceuta me tendrían que volver a llamar para dar otra conferencia sobre el periodo de los conflictos y enredos hispano-marroquíes entre 1930-31 (aparece ahí la II República española) hasta el último conflicto político-diplomático.

¿Ha pensado, desde su conocimiento académico, político o emocional cómo tendría que ser un tratado fiable de mutua amistad entre España y Marruecos?

Existe un último tratado de mutua amistad entre España y Marruecos que data de 1991. Fue a través de la buena voluntad de los Gobiernos conservadores o socialistas de España y de Gobiernos de diferente composición de Marruecos. Entre ambos países hay cuatro fronteras que afectan a los territorios, a los ejércitos o a la pesca.