C. Tangana, J Balbin o Rauw Alejandro: ¿Quién será el rey de la canción del verano?

Estamos en verano y llega la playa, el descanso, las vacaciones, la desconexión y como no las fiestas, ¡el jolgorio que no falte! Y más en esta situación en la que después de casi un año confinados, desconfinados, desescalados, saliendo con miedo y con mascarilla por supuesto, luego sin ella… lo único que apetece es olvidarse por un momento de todo este panorama pandémico y disfrutar de volver a sentir una “normalidad”. Y como no, para ello está la música, que, aunque la sabiduría popular defiende que amansa a las fieras, en este caso lo que se quiere es que desmelene al personal y les saque a bailar.