¡Mal rayo lo ‘junda’!

Esta locución interjectiva es una de las versiones que se escuchan en las islas de una imprecación que manifiesta el vivo deseo que el sujeto al que va dirigida sufra un mal terrible. En rigor, pues, constituye una maldición en toda regla que, con vilipendio, puede expresar que se desea a alguien (o a algo) lo peor, es decir, hasta la misma muerte, pues fatídicas pueden resultar las consecuencias de ser fulminado por un rayo en medio de una tormenta. La frase se construye sobre un pleonasmo, toda vez que la introducción del adjetivo “mal” para calificar al “rayo” (a diferencia de la expresión castellana: «¡Qué te parta un rayo!») es una redundancia que, acaso, trata de dar fuerza y expresividad a la oración, pues la descarga fulminante conlleva ya de por sí fatales consecuencias; o tal vez busque el efecto de la entetificación de este fenómeno atmosférico, lo que quizá, sin pretenderlo, aporta a la frase cierto lirismo. Sin embargo, la mayoría de las veces, la locución se pronuncia sin imprimir a las palabras la fuerza y la intencionalidad necesarias, sino que se usa con sorprendente facilidad y despojada de toda malicia. Y prueba de ello es su empleo en sentido autorreferencial: «¡Mal rayo me parta!», que podemos escuchar –por ejemplo– cuando el hablante se lamenta por lo que considera un error imperdonable cometido en cualquier menester. Seguramente un rasgo característico del idiolecto isleño es que, por lo general, el hablante canario no es dado a “envenenar” las palabras ni siquiera de recurrir a la maldición, incluso en formas más dulcificadas. Cuando se quiere censurar o criticar una actitud ajena, se tiende a echar mano de la frase admonitoria directamente o se recurre a la socarronería (v. gr.: “¡Amigos que fuimos!” o “no, gracias, fumo Krúger”) con lo que se consigue el mismo efecto perseguido con aquellas fórmulas más arcaicas, pero a través del lenguaje burlesco e irónico. No obstante, cuando la “maldición” va dirigida a un semejante, suele ocurrir algo similar a lo que sucede con los llamados “insultos amistosos”, cuya ligereza, gracejo y la facilidad con la que se recurre a ellos, los hacen parecer inocuos.