El dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón, uno de los autores más solicitados de la escena contemporánea latinoamericana, inicia hoy, en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria, el taller que dirigirá hasta el día 23 en el marco de la segunda edición de la iniciativa de experimentación teatral ‘Laboratorio Galdós’, que producen Unahoramenos Producciones y el Teatro Pérez Galdós.

En el marco de las actividades de participación y creación del Laboratorio Galdós, al que la productora Unahoramenos otorga hasta el próximo año 2023 una perspectiva internacional y, aprovechando la visita del creador uruguayo, también se ha programado un encuentro con el autor, dentro de la fase denominada ‘Estado de la Cuestión’, que tendrá lugar el día 24 de julio, en la Casa-Museo Pérez Galdós, a las 12:00 horas. La iniciativa estará moderada por la profesora experta en artes escénicas, Carmen Márquez-Montes-, profesora de la ULPGC, experta en teatro hispanoamericano, teatro español contemporáneo y literatura aplicada.

En el taller que Calderón ha denominado ‘La última obra mala’ propondrá a sus participantes generar una obra no desde el saber, sino aceptando como parte fundadora de la creación, todo aquello que no somos, que no sabemos ni que estamos en disposición de escribir, informó ayer el gabinete insular. “Intentaremos, utilizando recursos considerados imperfectos, procedimientos inútiles y reconocimientos infructuosos de procedimientos ajenos, la escritura en 15 horasde la última obra mala de cada uno de los participantes. Por un lado, así, quedaremos liberados para escribir, finalmente, la obra buena”, explica el dramaturgo uruguayo, que añade que el proceso de construcción de sus obras está diseñado para que puedan metamor+fosearse frente a él. “Lo que a mí me entusiasma de la escritura y de la dirección es ver ese movimiento”, subraya.

Referencia

Con sólo 39 años, Gabriel Calderón se ha convertido en uno de los dramaturgos de referencia de América Latina. El texto del primer montaje que estrenará en su segunda edición el Laboratorio Galdós el próximo mes de septiembre en el Teatro Pérez Galdós, ‘Clara y el abismo’, es obra de Calderón, quien el año pasado estrenó su aclamado monólogo ‘Historia de un jabalí’. Su recorrido es ya tan amplio que en Francia se presentó hace unos años una retrospectiva de su obra. Sus textos han sido traducidos al francés, alemán, inglés y portugués.