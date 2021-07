Sebastián Gil, director del Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas, señaló ayer que «Reinhold Friedrich va a hacer un programa que llamamos un tour de force porque va a tocar uno de los conciertos de Brandemburgo de Bach, una obra difícil y que no todos los trompetistas están dispuestos o capacitados para interpretar y va a acabar el evento con el concierto de Hummel, en Mi mayor, a caballo temporal entre el concierto de Haydn, tan conocido por los trompetistas». Esto dicho porque el músico alemán participará como solista en el Concierto de Gala del XIV Festival Internacional de Trompeta, junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que tiene l’ugar mañana en el Palacio de Congresos de Expomeloneras, bajo la dirección del director-concertino Gregory Ahss.

En la presentación de este evento intervinieron Pedro Justo Brito, vicepresidente de la Fundación OFGC; Elena Espino, concejala de Cultura, Patrimonio Histórico y Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Gregory Ahss y Sebastián Gil.

Espino destacó que el Festival de Trompeta se ha convertido en referente para distintos instrumentistas del mundo. «Este año hemos duplicado la partida económica para seguir fomentando la formación de músicos, la creación artística y la calidad musical. Esta edición viene cargada de novedades y cuenta con actos ya consolidados como el concierto de la OFGC, que participa, por sexto año consecutivo en el Festival y en esta ocasión lo hace de manera especial, en un Concierto de Gala que se enmarca dentro de la celebración del 300 aniversario de los conciertos de Brandemburgo». «Desde mi concejalía llevamos más de un año trabajando por una cultura segura, que es un bien esencial».

Según Gil, Maspalomas está repleto de trompetistas internacionales esta semana que conocerán a la OFGC, a nuestras agrupaciones, «lo que supone un gran placer». Para Ahss es una fortuna reunirse aquí con amigos, especialmente con Friedrich, «con quien tengo relación desde hace tiempo y con el que he coincidido bajo la batuta de Claudio Abbado. Hemos sido miembros de la misma orquesta desde hace 15 años, de modo que me encanta dirigir un concierto donde este trompetista participe. También me apetece mucho trabajar con la OFGC».

Brito remarcó que se trata de un festival especial porque aparte de escuchar unas piezas, «tiene un carácter educativo. Cada día hay clases magistrales de unos trompetistas que vienen de fuera, de primer nivel, que trabajan también con trompetistas que acuden a recibir las clases y a cooperar entre ellos, un aspecto esencial para el desarrollo de la calidad de los artistas en este tipo de actividades. Tiene cierta vinculación con la Universidad de Verano de Maspalomas».

El programa del Concierto de Gala conmemora los 300 años de la presentación de los conciertos de Brandemburgo de Bach, con el Concierto de Brandemburgo Número 2, en Fa mayor y la Sinfonía Número 52 en Do menor de Joseph Haydn, además del Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor de J.N. Hummel.

Reinhold Friedrich está considerado como el máximo exponente de la trompeta clásica e imparte múltiples lecciones magistrales a antiguos alumnos, profesores y trompetistas de las mejores orquestas del mundo. Es profesor de la Cátedra de Trompeta International Foundation en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.